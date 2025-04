Chcete poslat manžela a syna do zákopů? Ne? Dostál školil Nerudovou

Mezi europoslancem Ondřejem Dostálem a europoslankyní Danuší Nerudovou ze STAN znovu vzplanul otevřený konflikt. Reakce vyvolala její slova pronesená v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, kde Nerudová uvedla, že Československo na konci druhé světové války osvobodili Američané, nikoli Sovětský svaz.

Na výrok Danuše Nerudové reagoval europoslanec Ondřej Dostál na sociální síti nejdříve výsměchem: „Pokud je nevědomost síla (jak psal Orwell), přihlasme kolegyni Danuši na mistrovství světa ve vzpírání. Klidně do mužské kategorie. Přátelé, kamarádi, ona vám ty medaile přiveze,“ uvedl. Její slova rozhořčila i europoslankyni Kateřinu Konečnou (KSČM), která uvedla, že se „podivuje nad neznalostí bývalé rektorky“.

Pokud je nevědomost síla (jak psal Orwell), přihlašme kolegyni Danuši na mistrovství světa ve vzpírání. Klidně do mužské kategorie. Přátelé, kamarádi, ona vám ty medaile přiveze???? https://t.co/6jYcKmKbDD — Ondřej Dostál (@dostalondrej) April 9, 2025

Nerudová nenechala poznámku bez odezvy a připomněla Dostálovu nedávnou účast na konferenci EU–BRICS. „Jaké to bylo promlouvat na ruské akci o spolupráci EU s Ruskem v den, kdy ruské údery zabíjely na Ukrajině?“ zajímala se v diskusi pod Dostálovým příspěvkem.

Ten následně přidal obsáhlejší reakci, v níž se ohradil vůči kritice a vysvětlil své postoje. Hájil nutnost diplomatického řešení a Nerudové vysvětlil, že Ukrajina je obětí zástupného konfliktu mezi Spojenými státy a Ruskem: „Paní Danuše Nerudová, dovolte mi, abych Vás dovzdělal. Cílem diplomatických vztahů je zastavit válku. Zde zástupnou válku mezi USA Joea Bidena a Ruskem, jejíž je Ukrajina bojištěm a Ukrajinci obětí. (Že jde celou dobu o zástupnou válku, to si už přečtou v New York Times i ti europoslanci, kteří ke své škodě vynechali přednášku J. Sachse v EP, nečetli nic od prof. Mearsheimera, ani analýzu puče na ,Majdanu' od kanadského prof. Ivana Katchanovskiho),“ upozornil Dostál europoslankyni.

A doplnil: „Takže pokud nechcete poslat do zákopu své muže Roberta Nerudu či Filipa Nerudu a nejste ani tak cynická, abyste tam místo nich posílala muže a syny ukrajinských žen, měla byste dělat to, co doporučuje J. Sachs a co dělá R .Fico, V. Orbán a recentně snad i D. Trump - tedy jednat s Ruskem o míru a nové bezpečnostní architektuře pro 21. století,“ uvedl Ondřej Dostál.

Dále reagoval na dotaz Danuše Nerudové, která zpochybnila účast na mezinárodní videokonferenci formátu EU–BRICS, která se konala v Bruselu. Podle něj byla cesta motivována především obchodními zájmy a posílením strategických vazeb. „Můj výjezd na konferenci EU–BRICS v Soči měl za primární cíl promluvit o důležitosti zachování obchodních vztahů, neboť na BRICS jsme závislí například v léčivech (jen z Číny jde 60 až 80 % účinných látek kriticky důležitých léčiv),“ pokračoval.

„Ale i v mnohém dalším – a nyní, po Trumpových clech, se ukazuje, že důležitost obchodu EU–BRICS ještě vzroste,“ zdůraznil Dostál.

Rovněž zmínil i bezpečnostní rozměr cesty: „Nad rámec toho jsem měl možnost vyslechnout i diskuzi o bezpečnostních otázkách a tím alespoň v poměrné míře přispět i k cíli výše popsanému,“ doplnil europoslanec Dostál ve své reakci.

Závěrem pak přidal svůj závazek pokračovat v této linii i nadále: „V obojím míním pokračovat, neboť to – po zvážení všech výhrad, kritik a alternativ – považuju za objektivně správné a žádoucí z hlediska zájmů České republiky,“ zakončil Ondřej Dostál.

Paní @danusenerudova, dovolte mi, abych Vás dovzdělal. Cílem diplomatických vztahů je ZASTAVIT válku. Zde zástupnou válku mezi USA Joea Bidena a Ruskem, jejíž je Ukrajina bojištěm a Ukrajinci obětí. (Že jde celou dobu o zástupnou válku, to si už přečtou v NYT??i ti europoslanci,… — Ondřej Dostál (@dostalondrej) April 9, 2025

