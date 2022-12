Chci ženu, která rozumí školství... ČT poprvé ukázala prezidentské spoty, krása střídá nádheru

reklama

„Celý svůj profesní život jsem věnoval práci pro naši zemi. Na Pražském hradě jako velvyslanec a jako senátor. Každý den jsem v kontaktu s živou politikou. Umím vyjednávat a řešit problémy. Vím, jak si naše republika stojí a v čem naši občané potřebují pomoci. Se mnou se na Pražský hrad vrátí důstojnost, aktivita a ochota pomáhat. Jsem Pavel Fischer a jsem připraven být váš prezident,“ říká ve svém klipu senátor Pavel Fischer. Neopomíná ani na Václava Havla, který je vidět ve videu, jímž se Fischer prezentuje. Ukazuje i setkání s občany a svoji rodinu.

„Kandiduji na prezidenta proto, abych se postavil politice současné vlády a bránil zájmy občanů naší země. Kandiduji proto, abych bránil mír a normální život lidí v této zemi. Dnes hrozí bída a politici mluví o válce. Takovou budoucnost nepřipustím,“ říká ve svém klipu poslanec Jaroslav Bašta (SPD). Ten mimo jiné ve videu ukazuje sochu sv. Václava či sochu T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí.

Následoval klip Tomáše Zimy: „Jako lékař potkávám lidi ze všech koutů naší země a ze všech sociálních skupin. Ke každému je třeba si najít cestu. V tom také vidím roli prezidenta. Má být tím, kdo dokáže přimět různé strany k dohodě a společné cestě. Jako rektor Univerzity Karlovy jsem získal řadu manažerských zkušeností. Umím své okolí přesvědčit, že je dobré spolupracovat. Věřím, že zdravý rozum zvítězí,“ říká Zima a ukazuje své studenty, ale také logo Země bez extrémů.

U Danuše Nerudové vystupují občané. „Chci hlavu státu, která bude věci měnit k lepšímu,“ říká knihovnice. „Která si váží obyčejných lidí, jako jsme my,“ dodává zemědělec. „A stojí na straně slabších,“ poznamenává vozíčkářka. „Toho, kdo ví, jak z ekonomické krize,“ říká rodina. „A je na vrcholu sil,“ dodává seniorka. „Někoho, kdo rozumí školství,“ říká žena, za níž pobíhají děti ve škole. „I důchodům,“ říká seniorka. „Chci ženu,“ říká pekař. „Chci prezidentku,“ dodává sportovkyně. „My všichni jsme změna, která nastartuje Česko,“ dodává muž. „Společně to dokážeme. Přijďte k volbám,“ zakončuje Nerudová a běží slogan: Prezidentka Danuše. Změna, která nastartuje Česko.

„A tímto oznamuji, že budu kandidovat na prezidenta České republiky,“ zaznívají slova novináře Karla Diviše. „Chybělo 116 podpisů. Do klání o Pražský hrad se vrací podnikatel Karel Diviš,“ zaznívá následně z novinových titulků. Diviš si právě na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu musel počkat – ten ho vrátil do hry poté, co jej Ministerstvo vnitra kvůli nedostatku podpisů vyřadilo.

„Konečně prezident, kterého můžete mít rádi a věřit mu. Teď už je to na nás. Volte Karla Diviše,“ zaznívá na závěr v klipu, kde je Diviš k vidění se svými příznivci před Pražským hradem.

„Žít ve svobodné zemi není samozřejmostí. Mám volné ruce a jsem nezávislý. Říkám nahlas, co je v politice špatné, pracuji na tom, aby se měnila k lepšímu. Neutrácím miliony za reklamu. Prezident má být poctivý a umět hospodařit. Chci, aby se tu každý cítil doma. Postavím se za vás. Za slušnost, spravedlnost a vzájemnou úctu. Váš Marek Hilšer,“ říká senátor Marek Hilšer, který se ve svém klipu setkává se seniory, dále také zasazuje strom a též ukazuje svou rodinu.

„Jsem Josef Středula a už 30 let hájím naše lidi. A když vidím, jak se na nás valí skutečně těžké časy, jak hluboké jsou příkopy mezi lidmi, tak chci a musím pomoci. Chci totiž budovat zemi, která táhne za jeden provaz. Zemi, kde si elity váží lidí práce. A lidé práce mají dobré důvody vážit si elit. Vidím jedno spojené Česko. Jsem s vámi, pojďte se mnou,“ říká šéf odborářů Josef Středula, za nímž v pozadí hřmí blesky nad Pražským hradem. Venku prší, lidé spolu s deštníky kráčí za Středulou. Průvod končí na Hradčanském náměstí u pomníku Tomáše Garrigue Masaryka. Nechybí ani slogan Důstojný život pro všechny.

„Večeři i svačiny máme. Ale co zítra?“ zaznívá od maminky s dítětem. „Jestli ten mráz nepoleví, tak to nedám,“ myslí si starý muž v zasněženém domku. „A co když to nějaký šílenec fakt zmáčkne?“ přemítá další muž. A do toho se ozývá hlas Petra Pavla: „Možná že všechny krize skončí a přestaneme se bát, co bude zítra. Možná. Ale bude lepší mít strategii. Hlavně v klidu, to zvládnem,“ uklidňuje Pavel. A ženský hlas dodává: „Tak, takovou hlavu státu, ochránce demokracie a vrchního velitele ozbrojených sil, si pojďme zvolit.“

„Chci prezidenta, který je akční a nebojí se práce,“ ozývá se mladý muž v černobílém klipu Andreje Babiše (ANO). „Chci prezidenta, který se o nás bude opravdu zajímat,“ říká senior. „Chci prezidenta, který nás bude dobře reprezentovat i v zahraničí,“ dodává studentka. „Který bude chodit mezi nás, normální lidi,“ zaznívá dále a je vidět Babiš na náměstích i v autobuse. „A naslouchat nám. Chci prezidenta, který nám bude pomáhat,“ dodávají další lidé.

„To vám slibuju,“ zakončuje Babiš. A následně se z mnoha úst ozývá: „Proto Babiš... Proto Babiš... Proto Babiš...“

