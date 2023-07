Chlubení Fialovi neprošlo. „Hoďte na něj síť!“ „Drzé čelo.“ Už je to tady

MONITORING SÍTÍ Sebechvála premiéra Petra Fialy a jeho vyzdvihování zásluh na poklesu inflace, snížení cen a zastropování energií neušla jeho politickým oponentům, ani novinářské obci. Za pokles inflace může podle premiérova aktuálního vyjádření jeho vláda, její nárůst v minulosti připisoval právě Fiala České národní bance. Reakce nejen na tato prohlášení si ale premiér za rámeček nedá. Přísloví o „drzém čele“, by prý pro premiéra platit nemělo. Zaznamenali jsme ale i oblíbené „Hoďte na něj síť“.

Premiér Petr Fiala (ODS) se pochválil za to, že on a jeho vláda snížili inflaci i ceny energií a zastavili růst cen. Na svůj twitter napsal, že díky němu neplatíme za potraviny a benzín víc, než bychom platili, kdyby u vlády nebyl. Pochlubil se i tím, že zabránil nedostatku a nedopustil skokový růst cen potravin, benzínu, nafty a energií.

Jeho vláda prý plní sliby a je připravena postarat se o příští generace.

Psali jsme: „Moje vláda plní sliby. My jsme snížili inflaci.“ Fiala se začal chlubit a vyjel na „sabotéry“

Reakce na tato jeho prohlášení na sebe nenechaly dlouho čekat. Premiér z nich ale radost pravděpodobně mít nebude.

Premiér Fiala se právě oslavil za téměř 10% inflaci, jednu z nejvyšších v Evropě. Tu jeho vláda způsobila svou nečinností a neschopností. Vidět Fialu Ricky Gervais, tak ho hned bere na turné. Takový komik se rodí jednou za sto let?? — PetrHolec (@PetrHolec) July 13, 2023

„Premiér Fiala se právě oslavil za téměř 10% inflaci, jednu z nejvyšších v Evropě. Tu jeho vláda způsobila svou nečinností a neschopností. Vidět Fialu Ricky Gervais, tak ho hned bere na turné. Takový komik se rodí jednou za sto let,“ napsal na twitter politický komentátor Petr Holec a naznačil, že mu premiérovo chování připomnělo známého komika.

Slitování s chlubením se Petra Fialy neměl ani šéf opozičního hnutí SPD Tomio Okamura.

Další tristní výsledek Fialovy vlády a EU???? Inflace za červen: ČR 9,7 %, průměr EU 5,5 %. Nejnižší inflaci v Evropě má Švýcarsko a Lichtenštejnsko shodně 1,7 %, tedy státy, které nemají euro. Zdroj: Evropský statistický úřad (Eurostat) — Tomio Okamura (@tomio_cz) July 13, 2023

„Další tristní výsledek Fialovy vlády a EU,“ napsal s tím, že podle Eurostatu činila inflace za červen v ČR 9,7 % a její evropský průměr 5,5 %.

„Nejnižší inflaci v Evropě má Švýcarsko a Lichtenštejnsko shodně 1,7 %, tedy státy, které nemají euro,“ dodal ještě Okamura evidentně s odkazem na to, že zavedení eura by České republice v tomto nijak nepomohlo.

Z jiného úhlu se na premiérovo vyzdvihování zásluh za pokles inflace podívala šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Ta totiž poukázala na Fialovu rétoriku, s níž před časem reagoval na nárůst inflace. V té době totiž premiér veškerou vinu dával České národní bance a jejímu guvernérovi Aleši Michlovi.

Když inflace zrychluje, může za to @MICHLiq_ ?? A když klesá dolů, je to díky úsilí a opatřením vlády @P_Fiala ?? Jistě, pane premiére! ?? pic.twitter.com/gAi9EHR49v — Alena Schillerová (@alenaschillerov) July 14, 2023

„Když inflace zrychluje, může za to Aleš Michl. A když klesá dolů, je to díky úsilí a opatřením vlády Petra Fialy. Jistě, pane premiére,“ napsala bývalá ministryně financí a připomněla tak nejen Fialovo prohlášení, že za rostoucí inflaci může ČNB, ale i populární britský satirický seriál. Vše doplnila smajlíkem s dlouhým červenajícím se nosem, symbolem lži.

V tom samém duchu reagoval na Fialovo sdělení ohledně zásluh na poklesu inflace stranický kolega Schillerové Patrik Nacher.

Aha, tak takhle to je. ČNB, případně další „obětní beránci“ (samozřejmě s výjimkou vlády), nesou podle @P_Fiala odpovědnost tehdy, když inflace roste, zásluhy za její pokles však náleží vládnímu kabinetu… ??‍>? https://t.co/7I2NjgMf5i pic.twitter.com/oxwgQiKK7d — Patrik Nacher (@PatrikNacher) July 14, 2023

„Aha, tak takhle to je. ČNB, případně další „obětní beránci” (samozřejmě s výjimkou vlády), nesou podle Petra Fialy odpovědnost tehdy, když inflace roste, zásluhy za její pokles však náleží vládnímu kabinetu,“ napsal Nacher na svůj twitter.

Alena Schillerová ale Fialovo prohlášení komentovala i z jiného důvodu, než bylo chlubení se nižší inflací a na paškál si vzala jeho slova o snižování cen.

Je drzé čelo lepší než poplužní dvůr? Někdy to vyjít může, ale premiér by na to spoléhat neměl. Zvlášť, když si každý může ověřit ve své vlastní peněžence, že za vlády @P_Fiala reálné mzdy klesly o desetinu a ceny všeho vyskočily rovnou o čtvrtinu.https://t.co/cTdDXhNB3I — Alena Schillerová (@alenaschillerov) July 13, 2023

„Je drzé čelo lepší než poplužní dvůr,“ začala svůj příspěvek odkazem na staré české přísloví, které upozorňuje na fakt, že i drzým a sebevědomým vystupováním lze dosáhnout cíle.

„Někdy to vyjít může, ale premiér by na to spoléhat neměl. Zvlášť, když si každý může ověřit ve své vlastní peněžence, že za vlády Petra Fialy reálné mzdy klesly o desetinu a ceny všeho vyskočily rovnou o čtvrtinu.“

Prosím vás hoďte na toho člověka síť a pošlete ho na léčení, než bude fakt zle. Je to nejen pro jeho vlastní osobní dobro, ale i celé země?? https://t.co/eFtFpF8of6 — PetrHolec (@PetrHolec) July 13, 2023

Výše zmíněný komentátor a moderátor Petr Holec pak ještě zareagoval na článek, kde se můžeme dočíst, že se Petr Fiala sice chválí za pokles inflace, ale v celoevropském měřítku si naše republika ještě pohoršila.

„Prosím vás hoďte na toho člověka síť a pošlete ho na léčení, než bude fakt zle. Je to nejen pro jeho vlastní osobní dobro, ale i celé země,“ má jasno Holec.

