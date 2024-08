Chodila za mnou FBI, tlačili na mě. Majitel Telegramu, vězněný ve Francii, promluvil

Včera byl podle agentury Reuters ve Francii zatčen miliardář ruského původu Pavel Durov. Informaci zveřejnila francouzská média, Reuters ji má potvrzenou z policejních zdrojů. Dle britského Guardianu byl Durov zatčen na základě francouzského zatykače, protože prý nedostatečně brání tomu, aby jeho platformu používali zločinci.

Státní zástupce jeho zadržení pro výslech údajně prodloužil, podle Guardianu může trvat až 96 hodin (4 dny), pak buď musí soud dotyčného obžalovat, přičemž mu může udělit další vazbu, nebo ho pustit. Jeden z vyšetřovatelů podle Guardianu uvedl, že „končí beztrestnost Telegramu“, a byl zároveň překvapen, že Durov do Francie letěl, když prý věděl, že je na něho vydán zatykač. Telegram už vydal prohlášení, že spolupracuje podle legislativy Evropské unie, tj. DSA.

Zatčení Durova vyvolalo nesouhlasné reakce na sociálních sítích. Americký moderátor Tucker Carlson poznamenal, že Durova nakonec nezavřel Putin, ale západní země, spojenec Bidena, člen NATO. „Pavel Durov dnes sedí ve francouzském vězení a je živoucím varováním pro všechny majitele platforem, kteří odmítají cenzurovat pravdu na příkaz vlád a zpravodajských služeb. Na dříve svobodný svět se rychle snáší temnota,“ řekl.

Pavel Durov left Russia when the government tried to control his social media company, Telegram. But in the end, it wasn’t Putin who arrested him for allowing the public to exercise free speech. It was a western country, a Biden administration ally and enthusiastic NATO member,… https://t.co/F83E9GbNHC — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2024

Ředitel videoplatformy Rumble, která je také využívána těmi, kteří YouTube považují za příliš cenzorský, pak na sociální síti X uvedl, že již „bezpečně opustil Evropu“. A miliardáři Elonu Muskovi, který provozuje síť X, pak řada lidí radí, aby do Evropy necestoval.

I’m a little late to this, but for good reason — I’ve just safely departed from Europe.



France has threatened Rumble, and now they have crossed a red line by arresting Telegram’s CEO, Pavel Durov, reportedly for not censoring speech.



Rumble will not stand for this behavior and… — Chris Pavlovski (@chrispavlovski) August 25, 2024

Carlson ale také zmínil nedávné interview s miliardářem, ve kterém Durov popsal své začátky se sítí VKontakte, ale také, jak když se snažil Telegram založit v USA, tak se o něho začaly zajímat státní složky, na návštěvu k němu přišli agenti FBI, a jak nakonec založil Telegram v Dubaji právě proto, že je neutrální.

Durov zmínil, jak jeho předchozí sociální síť VKontakte byla používána ruskou opozicí pro svolávání protestů proti vládě Vladimira Putina. A jak byl žádán, aby rušil účty spojené s opozicí. Ale to odmítl udělat. Dodal, že nešlo o přiklonění se k nějakému politickému názoru, ale o obranu svobody projevu a shromažďování. „To u vlády moc neprošlo, neměli z toho radost, bych řekl,“ konstatoval. Pár let na to, v roce 2013, došlo ke stejné situaci při protestech na Majdanu. Tehdy si také ruská vláda řekla o data o organizátorech protestů. Tehdy také odpověděli, že nebudou zrazovat své ukrajinské uživatele. Následně pak čelil volbě. Buď poslechne vládu, nebo prodá svůj podíl ve společnosti a opustí zemi. Vybral si to druhé. Uvedl, že jeho snem není bohatství, ale svoboda. S tím, že svými aplikacemi tuto svobodu poskytuje i ostatním.

Nápad vytvořit šifrovanou platformu ho napadl, když se mu do bytu v Rusku snažili dostat ozbrojení policisté. Tehdy si uvědomil, že nejsou žádné bezpečné formy komunikace, protože se chtěl domluvit s bratrem. Zkusil svou společnost založit hned v několika zemích, v Německu, ve Velké Británii, Singapuru i v USA. Ale úřední překážky byly prý na všech těchto místech moc velké. V San Francisku se mu zase přihodilo, že na něho někdo jen tak zaútočil na ulici.

Ale horší na USA byly oplétačky s úřady. „Dostalo se nám až moc velké pozornosti od FBI a dalších bezpečnostních složek, kamkoliv jsme šli,“ uvedl Durov a doplnil, že se pokoušeli přesvědčit jednoho z inženýrů, aby nainstaloval zadní vrátka do jeho služeb. To mu řekl dotyčný, kterého se snažili přesvědčit.

Durov jeho slovům věří, zvláště když ho na letišti vždy vítali dva agenti FBI a kladli mu otázky. Jednou ho tito agenti vyrušili u snídaně v pronajatém domě v USA. Zajímali se o Telegram, věděli, že odešel z Ruska, ale chtěli detaily. Podle Durova chtěli navázat vztah. Takže se rozhodl, že USA jsou země, kde by mu věnovali přílišnou pozornost. A přesunul se do Dubaje. Uvedl, že Dubaj je ideální, protože je neutrální a přátelská ke všem. Což je nejlepší pro neutrální platformu, jako je podle Durova Telegram. Za sedm let prý na něho vláda Emirátů nikdy nic nezkoušela.

Požadavků na odstranění obsahu mají prý hodně, v případě že se jedná o něco jako terorismus, tak i spolupracují. Ale nespolupracují, pokud se jedná o cenzuru. Například od demokratů přišel požadavek, aby jim předali data ohledně „povstání“, myšleno zřejmě o událostech z 6. ledna 2021. V dopisu prý bylo psáno, že nesplnění žádosti by bylo porušení americké ústavy. A následně dostali druhý dopis, tentokrát od republikánů, že pokud by nějaká data předali, tak by to bylo porušení americké ústavy. Nakonec ignorovali oba požadavky.

Největší tlak na Telegram ale prý pochází od Googlu a Applu. Tyto společnosti podle Durova mohou rozhodovat o tom, co se na smartphonu zobrazí. Takže dostávají výhrůžky, že pokud nebudou následovat jejich „doporučení“, tak nebudou v obchodu aplikací. A Apple a Google nedělají kompromisy.

Carlson zmínil, že to vypadá, že vládám nejvíce vadí, když je na sociálních sítích obsah, který odporuje jejich vládnutí. Durov opět zopakoval, že Telegram používá opozice, byl použit při organizování protestů v Bělorusku, Kazachstánu nebo Hongkongu. Ale že samotná aplikace není politická, že nefandí ani vládám, ani jejich opozici, pravidla prý uplatňují stejně.

Uvedl mimo jiné, že nevlastní nemovitosti, protože člověka přivazují k jednomu místu. A ačkoliv Telegram používal dluhopisy, nemá nikdo cizí žádná hlasovací práva, o Telegramu stále rozhoduje sám, sám se baví s vývojáři a návrháři.

Ep. 94 The social media app Telegram has over 900 million users around the world. Its founder Pavel Durov sat down with us at his offices in Dubai for his first on-camera interview in almost a decade. pic.twitter.com/NEb3KzWOg8 — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 16, 2024

