Chtěli ukázat Jurečkovi, že to tam neřídí... Rebelie u lidovců vynesla ostrého konzervativce

Členem KDU-ČSL je od roku 2017. V poslanecké lavici je v tomto volebním období nováček.

Nejprve byl vcelku nenápadným poslancem, pak na sebe ale upozornil svými konzervativními názory. Když se však letos v červnu projednávaly novely zákona o manželství pro všechny, prosadil se svými konzervativními názory. Myslí si, že svazek dvou lidí stejného pohlaví by neměl být nazýván manželstvím. Proč by to mělo být jinak, když za otrokářské společnosti, za feudalismu, v komunismu anebo nacismu to bylo tak, že svazek manželství je jen mezi mužem a ženou.

Při projednávání této novely také zmínil, že vytvářejí taková jednotlivá práva pro občany a firmy, kterými zasahují do práv ostatních lidí. Bývalý advokát Aleš Dufek byl na podzim roku 2021 zvolen do Poslanecké sněmovny.

V poslaneckém klubu KDU-ČSL je předsedou odborné komise Spravedlnost a lidská práva. Když z postu předsedy poslanců KDU-ČSL odešel ministr zemědělství Marek Výborný, navrhli jej podle jeho slov kolegové. Není prý zvyklý utíkat před odpovědností, a tak jejich jmenování přijal. Volbu vyhrál, ač nepatřil k favoritům, zmiňováni byli spíše poslanci Tom Phillip nebo Šimon Heller.

Nový předseda chce pokračovat v práci svého předchůdce, ale rovněž zachovávat značku KDU-ČSL tak, jak je doposud známa. Podporu měl získat především od konzervativních moravských poslankyň. Podle informací z klubu měla být jeho volba rovněž signálem moravského křídla předsedovi Marianu Jurečkovi. „Chtěli ukázat Jurečkovi, že si to tam neřídí,“ citují Seznam Zprávy jednoho nejmenovaného poslance.

Aleš Dufek pořádá společně s Romanou Bělohlávkovou, Ninou Novákovou a Pavlou Golasowskou semináře a kulaté stoly, kde se zabývají tradičními rolemi muže a ženy. Na nich poslanec s oblibou rozvíjí své teorie o rozvodu, za který podle něj mohou muži i ženy.

V březnu na Facebooku Aleš Dufek popřál ženám k MDŽ. Přál jim, aby se z nich nestaly nepřátelské, bezpohlavní a naprosto podřízené ženy vůči mužům a aby nebyly hloupě naivní. Také aby od svých mužů přijímaly sílu a ochranu a svým mužům a dětem rozdávaly celý život svou krásu a něžnost. Předseda říká, že být konzervativní pro něho znamená ctít zásady zdravého rozumu.

