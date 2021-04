Chtít po zákazníkovi občanku? U Drtinové promluvila kadeřnice. Ta má jasno

Spolumajitelka kadeřnictví se nechystá dodržovat všechny vládní restrikce. Nemá v plánu vést evidenci zákazníků. „Já si myslím, že na to nejsme ani oprávněni, abychom někoho legitimovali, jestli je to on, nebo ne,“ řekla. „Vždycky když mi někdo začne říkat třeba o ohrožených skupinách, já je samozřejmě respektuju, ale potom taky vidím, když v obchodních domech nastanou slevy, co se tam děje,“ dodala.

Moderátorka Daniela Drtinová tentokrát zpovídala spolumajitelku kadeřnického salonu Janu Burdovou. Od pondělí totiž dochází k další vlně rozvolnění, otevírají se i kadeřnictví, ačkoliv podmínky, za kterých se mohou lidé nechat ostříhat, se každou chvíli mění. „Podle posledního vyjádření ministra zdravotnictví má stačit, aby se lidé prokázali testem ze zaměstnání nebo školy,“ informovala moderátorka.

Burdová doufá, že od pondělí bude více stříhat. Bude se soustředit na to, aby klient dostal ten samý servis co předtím. „Myslím, že téma covidu necháme úplně za dveřmi, ale s tím, že ta připravenost bude probíhat nejen na úrovni toho, že o tom budeme hovořit, ale spíš že zajistíme maximální bezpečí, ať už svoje nebo klientů, ale nebudeme to rozhodně nějak hrotit,“ pověděla.

„V podstatě já jako spolumajitel kladu důraz hlavně na to, aby v salonu byla hygiena, a to bylo už i předtím. Zajišťovali jsme to na nejvyšší možné úrovni, takže pro nás se zase až tolik nezmění, myslím pro nás jako pro kadeřníka a pro moje zaměstnance – a třeba to byl i důvod, proč jsme nešli do toho, abychom chodili ke klientům domů a podobně, protože prostě ve studiu jsme schopní zajistit fakt nejvyšší možný servis, co se týče bezpečí,“ vysvětlila Burdová.

Nemá v plánu vést evidenci zákazníků, která má pomáhat v případě potřeby trasování. „Já si myslím, že na to nejsme ani oprávněni, abychom někoho legitimovali, jestli je to on nebo ne,“ řekla. Budou tedy doufat v to, že sami klienti jsou rozumní. Drtinová ji upozornila na to, že ji možná za její přístup čekají kontroly a pokuty. „Uvidíme, zvážíme si míry rizika a já prostě nechci zapomenout, proč tam jsme a proč tam ten klient za námi jde, to bude priorita. Ostatní věci zajistíme tak, jak budeme muset, ale v minimální míře, nebudeme tomu rozhodně nijak chodit naproti,“ odpověděla moderátorce. Burdová sama je připravena porušovat nařízení.

„Vždycky když mi někdo začne říkat třeba o ohrožených skupinách, tak já je samozřejmě respektuju, ale potom taky vidím, když v obchodních domech nastanou slevy, co se tam děje a kdo tam na to první reaguje, a vidím to vždycky z obou stran. Jak ze strany zajištění bezpečí, tak ze strany nezodpovědnosti toho, že lidé, kteří jsou v rizikové skupině, tak pokud jim jde o to, pobavit se v obchodě, tak tam prostě jsou,“ popsala. V kadeřnictví ovšem ona sama nerozhoduje, pokud bude chtít většina týmu pravidla dodržovat, tak se tomu podřídí.

Dále popsala, jak firma přežila uplynulý rok. Při jarním lockdownu ani nežádali o dotace. „Teď jsme alespoň začali využívat, že jsme požádali o příspěvky na nájem, prostor, a co se týče ztrát, tak jako všichni, prostě já to už nepočítám. Upřímně, já jsem byla ve firmě první ta, kdo sledovala statistiky, jestli jsme splnili minulý měsíc, nebo překročili, teď to vůbec nedělám,“ zmínila.

Pomoc vlády byla nedostatečná. „Co mě teda úplně překvapilo, ani se k tomu nechci vyjadřovat, bylo to, že pokud zaměstnanec je v karanténě například proto, že jeho rodinný příslušník je pozitivní, tak se povinnost kompenzovat přesouvá na zaměstnavatele, ačkoliv má člověk zavřenou firmu. Takže to jsou věci, které vůbec nechápu, proč se realizují,“ nechápavě pověděla. Dodala, že ovšem jsou odvětví, která jsou na tom hůř než kadeřníci, třeba zimní střediska.

„Jak moc se obáváte toho, v jakém stavu budou po těch dlouhých měsících vlasy některých zákaznic?“ zeptala se Drtinová.

„My jsme se scházeli s týmem každý den a využili jsme čas lockdownu ke vzdělávání a mezitím jsme i komunikovali s klienty a třeba po tom prvním lockdownu všichni vydrželi a nikdo si vlasy doma nenabarvil. Teď jsme samozřejmě déle zavřeni, ale jsme v kontaktu a i jsme pro jednu ze značek natáčeli vzdělávací videa, se kterou spolupracujeme v salónu, a v rámci těch vzdělávacích videí jsme vyzývali, dělali jsme i pro koncové klienty a vyzývali jsme klienty, aby se doma fakt nebarvili. Zvažovali jsme hodně s vedením té partnerské značky, jestli učit lidi barvit se doma, anebo ne, a opravdu vychází lépe to přežít a nechat to na kadeřnicích nebo stačí jeden neodborný zásah doma a ty změny jsou prostě nevratné,“ myslí si.

