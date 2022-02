Chudnete podle plánu. Tajně vám berou peníze. Hejma to odpálil

Ve své Hejma show hovořil komentátor a frontman Žlutého psa mimo jiné také o zdražování, které dopadne na české občany. Ti zatím mají úspory. „A to oni moc dobře vědí a těch úspor se teď chtějí zmocnit,“ míní Hejma, že inflace bude pro vládu přínosná. Opřel se také do Miroslava Kalouska, který už podpory ze strany státu nechce, i když pak některé rodiny upadnou do chudoby a některé firmy zkrachují. Pokud jde o ceny energií, Hejma vidí problém i u nás. Spekuluje, že zchudnutí elity „provozují úmyslně“, aby zlikvidovaly střední třídu.

Vláda si podle něho uvědomuje, že situace se zdražováním energií, nedostatkem peněz a inflací obecně je malér, ale ještě není nejhůř, protože lidé mají úspory. Za což podle Hejmy nemohou ani ne tak státní podpory, ale to, že lidé nemohli normálně žít a utrácet za kulturu, restaurace, dovolené atd. „Když vám ten život zakážou, tak nakonec ty úspory tam jsou. A to oni moc dobře vědí a těch úspor se teď chtějí zmocnit,“ pravil. Vláda podle něho pak používá inflaci, která je dle Seznam Zpráv Stanjurovým spojencem, protože díky ní se na daních vybere o mnoho více. „Užírá z těch úspor, devalvuje je, snižuje, nakonec ty úspory možná nebudou vůbec žádné, ale to předbíháme,“ doplnil Hejma.

V souvislosti s tím zmínil Miroslava Kalouska, který v Interview ČT24 prosazoval, aby podpory už skončily a stát vysoké ceny energií firmám, ale ani lidem nekompenzoval. Přitom uznal, že některé domácnosti to uvrhne do chudoby. „Některé si s tím poradí, některé si s tím neporadí. To už tak v tržním hospodářství bývá,“ odtušil bývalý předseda TOP 09 o firmách a moderátorka Tvarůžková poznamenala, že to zní jako krutý recept. „Je to krutý recept, já si ho mohu dovolit, protože nejsem politik,“ kontroval Kalousek.

„Člověk, který je 32 let v politice, určitě v ní nepřišel zkrátka, i kdyby jen bral svůj plat a platila jen desetina pomluv na jeho adresu, tak si určitě nemusí s inflací dělat starosti. A on na kameru řekne národu, že milion lidí to odnese a on si to může dovolit říct, protože není politik,“ žasl komentátor. A z Kalouskova postoje odhaduje, jak k problému bude vláda přistupovat a jak „upřímně“ to vláda myslí.

Kalousek také řekl, že za ceny energií může Německo a Rusko a Hejma podotkl, že Tvarůžková „mlčela jako zařezaná“ a nezeptala se, jak to bývalý ministr myslí. Ale vidí to jako známku toho, že už se konečně začíná přiznávat, že Green Deal Evropské unie bude problém a zdražování bude souviset s ním. „Může za to Rusko? Tak samozřejmě, že za to může Rusko, ale můžeme si za to i my, že jsme se s tím Ruskem tak rozhádali. Ať už to byly Vrbětice nebo současné sankce, které probíhají či budou probíhat v souvislosti s Ukrajinou,“ řekl také Ondřej Hejma.

Co se týče zchudnutí, komentátor spekuluje, že hraje vládnoucím elitám do karet a „provozují ho úmyslně, aby se jim lépe vládlo“. Problémem je totiž střední třída, která je samostatná, postará se sama o sebe, má slušné vzdělání a rodinu a tak si myslí, že si může rozhodovat o svém životě. „Tihle svobodní, úspěšní lidé, to jsou problémové případy, které si nenechají nic nařídit, na všechno mají odpověď, pořád něco kritizují, atd. Takže je s nimi potřeba zatočit. A já si myslím, že přesně to se teď děje,“ hovořil Hejma o likvidaci střední třídy.

