Chystá se Dominik Hašek do politiky? Babišových třicet procent není málo, ale ani moc, vykládal na kameru

Po úvodu, ve kterém Hašek kladně hodnotil výkony české reprezentace na mistrovství světa, se Václav Dolejší zeptal, co ho to napadlo vystupovat na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii, kde Hašek prohlašoval o premiéru Babišovi, že se za minulého režimu „upsal ďáblu“ a o prezidentu Zemanovi, že „šikanuje novináře“.

„Především jsem byl osloven, já jsem se tam netlačil, já jsem nikomu nevolal, že bych chtěl,“ uvedl bývalý olympijský brankář. „Člověk má nějaký názory, a když jsem dostal tu šanci, pan Minář mě oslovil, protože člověk o něčem mluví řekněme u piva, něco si může myslet, něco si může říkat s kamarádama, ale když má tu možnost promluvit k 60 tisícům lidem a říct nějaký názor, za kterým si stojí a o kterém je přesvědčený, že je správný pro český národ, aby ho slyšel, aby mu ho předal, tak jsem té možnosti využil a měl jsem radost, že takovouhle možnost mám.“

Dodal, že to pro něj byl dobrý trénink, protože zatím byl zvyklý na kameru mluvit jen o hokeji. Dolejší se ptal, pro co to byl trénink, zda pro další politickou kariéru. Ale Hašek jen řekl, že je rád, že zvládl mluvit k 60 tisícům lidí a že si to mohl zkusit. Nyní se dle svého vyjádření věnuje podnikání a to ho naplňuje. Ale politické angažmá nevyloučil, ale prý to nebude tento rok, ani ten příští. „Je mi 54, ještě mám čas,“ zhodnotil Hašek svou potenciální politickou kariéru.

Párkrát prý již osloven byl, ale dotyčným vždy jen poděkoval. „Já nechci viset na billboardech, propagovat nějakou stranu,“ tvrdila bývalá hvězda NHL. Prohlásil, že tíhne spíše k pravici a konzervativním stranám. „Ale vůbec nic nemám proti sociální demokracii, naopak, mně je sympatická, podle mě je dobře, že je u nás víc stran,“ pravil Hašek a doplnil, že sociální demokracii fandí, i když ji nikdy nevolil. Anketa Která ze stran tvořící (či podporující) vládu razí nejrozumnější politiku? ANO 63% ČSSD 3% KSČM 18% Všechny jsou špatné! 16% hlasovalo: 5317 lidí

Dolejší ho pak zpovídal ohledně výroků na adresu Andreje Babiše. Hašek prohlásil, že je pro něj a spoustu dalších lidí těžké přijmout, že člověk, který byl v StB, je v čele našeho národa. Dodal, že Babiše volilo „pouze“ 30% lidí, což není většina. „Je to velice těžké to přijmout, respektuju to, ale upozorňuju na to,“ objasnil svůj postoj. Je prý důležité to říkat nejenom u piva, ale i veřejně. „Jsem toho názoru, že takový člověk je prostě morální... bahno, klidně si to dovolím říct,“ konstatoval Hašek a pokračoval, že takoví lidé dle něj klidně mohou podnikat, ale neměli by vést český národ. Na Babišovi mu vadí také to, jak neustále poukazuje na to, jak jsou ostatní špatní. „Slova jsou důležitá a ty dodávají odvahu k činům,“ řekl Hašek a doplnil, že chce, aby se podle těchto slov lidé za dva roky rozhodovali u voleb.

Reakce na svá slova dostal prý většinou kladné, ale připustil, že jako většina žije v určité bublině, kterou většinou naruší až volby. „Proto je třeba respektovat každého voliče, já respektuji jeho 30 procent, 30% není málo, myslím si, že to ani není moc,“ řekl slavný hokejový brankář. Kandidaturu za ANO například nevyčítá Milanu Hniličkovi, který prý vždy tíhnul k funkcionářským funkcím a nyní je poslancem za ANO. Rozhodně ho neobviňuje, že by se „upsal ďáblu“, naopak mu přeje, aby svou práci dobře vykonával. Dolejší se také zeptal na Jágrovu cestu do Číny, ale to Dominik Hašek odmítl komentovat. Znovu odmítl, že by kandidoval v parlamentních volbách v roce 2021. „Mě by nebavilo sedět v Parlamentu,“ zdůvodnil to Dolejšímu. Fotogalerie: - Babiš, nádor na demokracii

Prý ho mrzí, že jsou vládou demonstrace bagatelizovány, vzhledem k počtu lidí, kteří se na ně dostavili. Zmínil předsedu Sněmovny: „Víceméně nás uráží. Pro mě je to taková urážka, když nás bere jako nějakej póvl.“ Někteří, i když ne všichni, členové ANO se prý chovají povýšeně a říkají si, že jsou v Parlamentu a demonstranti si mohou dělat, co chtějí. „To je jejich přístup k lidem, je to smutný, já se divím, že se tak někdo chová, ale prostě je to jeho vyjádření, jakej má názor na nás lidi,“ konstatoval a zadoufal, že se to projeví v příštích volbách.

Co se týče ministryně spravedlnosti, Andrej Babiš si prý musí uvědomit, že když vymění ministra spravedlnosti den po tom, co je obžalován, tak se národ bojí. „Lidi se prostě bojí, že je to nějaká levá,“ řekl brankář. Je podle něj možné, že se nějaké levárny bojí statisíce, možná miliony lidí, a tak je třeba na to upozornit. O kompetencích Marie Benešové nechtěl mluvit, ale způsob a časování výměny je podle něj prostě podezřelý.

Eurovolby označil jako Babišovu prohru, vzhledem k tomu, že v některých průzkumech mělo ANO 30%. A obecně prý vládní strany pohořely. Souhlasil, že by se protibabišovské strany měly sjednotit.

