Cikrt, Kubek, Hel: Nejhůř od listopadu 89. Jediné možné řešení, tvrdý zásah

Česko padá do propasti. Každý den umírá přes sto českých občanů. Lékaři sice dělají, co mohou, ale již jsou vyčerpaní a české zdravotnictví je přetížené. V celé zemi dochází lůžka na jednotkách intenzivní péče a Česko bude žádat o pomoc zahraničí. Z propasti však existuje cesta ven. Skupina matematiků, imunologů a ekonomů se obrací na veřejnost s plánem, který by mohl být zrealizován za 40 dní a mohl by této zemi pomoci v nejtěžší chvíli její polistopadové historie.

Podle oficiálních údajů ministerstva zdravotnictví nemoc covid-19 prodělalo do tohoto pondělí už 1 168 491 lidí. Zemřelo 19 537 osob. Na počet obyvatel patří čísla v naší zemi k nejvyšším na světě. Kapacity českého zdravotního systému jsou napjaté na krajní mez. Na jednotkách intenzivní péče leží víc než 1 300 lidí. Lékaři a sestry pracují na hraně svých sil.

Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý na úterní tiskové konferenci upozornil, že tak zle na tom české zdravotnictví ještě nebylo.

Skupina odborníků už se na těžkou situaci, kterou prochází Česko, nemohla dívat. Sepsali proto výzvu, v které navrhli postup, jak Českou republiku dostat z největší krize v moderních dějinách tohoto státu.

„Po roce boje s pandemií koronaviru se situace v naší zemi dostala do mimořádně nebezpečného stádia. Kapacity zdravotnictví jsou už prakticky vyčerpány, v některých lokalitách již dochází k selekci pacientů na ty, kteří dostanou nezbytnou pomoc a na ty, kteří musí počkat. Část nemocných, kteří by potřebovali nemocniční péči, zůstává doma, část pacientů, kteří by potřebovali intenzivní péči, zůstává na běžných lůžkách. I přes hrdinské nasazení zdravotníků významná část těch, kdo se do nemocnic dostanou, zemře, a mnoho dalších umírá doma. Zároveň jsou zavřené školy, obchody a restaurace a krachuje mnoho drobných živnostníků. Ekonomická a osobní situace milionů lidí se stále zhoršuje a zavření škol působí dlouhodobé škody,“ stojí ve výzvě 40 dní pro zdraví sepsané 23. února.

„Tento stav je výsledkem mylného přístupu, kdy se epidemie nechává vyrůst až na hranu kolapsu zdravotnictví. Protiepidemická opatření přicházejí pozdě, a téměř vždy v nedostatečné míře. Taková opatření pak sice způsobují značné škody, ale nestačí k efektivnímu potlačení epidemie, což vede k nutnosti je neustále prodlužovat, zbytečným škodám a frustraci všech,“ stojí dále v textu.

Pod textem jsou podepsaní bývalý koordinátor pro očkování Marián Hajdůch, prezident České lékařské komory Milan Kubek, ekonom Štěpán Jurajda, biochemik Jan Konvalinka, viroložka Ruth Tachezy, sociolog Daniel Prokop, imunologové Zdeněk Hel, Václav Hořejší, epidemiolog IKEM Petr Smejkal, primář z Chebu Stanislav Adamec a řada dalších osobností.

A jak z toho ven?

Podle signatářů především nesmí stát rezignovat na své základní povinnosti a nemůže hodit flintu do žita a tvrdit, že teď je na každém z nás, jak si se situací poradí. Stát podle signatářů musí udělat maximum pro to, aby své občany chránil, jak to říká Ústava, která zaručuje právo na život a zdraví.

Jenže nestačí jen říkat, co se nesmí dělat a co je nepřijatelné, ale je také třeba říci, co se udělat má, aby se situace v Česku významně zlepšila. Podle odborníků je třeba stanovit si cíl, časový horizont, kdy ho má být dosaženo a nakonec realistický postup, jak daný cíl v daném čase naplnit.

„Tento postup vysvětlit veřejnosti a aplikovat se vší rozhodností a v politické jednotě. Takovým cílem je potlačit šíření viru způsobujícího onemocnění COVID-19 alespoň natolik, aby za 40 dní, tedy ke dni 4. dubna 2021, byl počet nově potvrzených případů pod hranicí 1 tisíc případů za den,“ volají vědci a další české osobnosti.

Aby se to podařilo, tak nestačí jen fungovat tak jako dosud. Je potřeba skutečně dodržovat protiepidemická opatření. Nelze přitom vynechat ani průmyslové podniky.

„Byť krátkodobě může být rychlá redukce viru SARS-CoV-2 nákladná, už v dubnu 2021 by takový postup umožnil bezpečný návrat všech dětí do škol, otevření všech obchodů a v nějaké formě i oživení gastronomie a kultury. Je třeba pochopit, že nedostatečná a pozdě přijatá protiepidemická omezení jsou dlouhodobě nejdražší, protože vedou pouze k pomalému zhoršování situace. Rychlý řez je lepší než pomalé utrpení jak pro lékaře, tak pro pacienta,“ uzavřeli vědci, lékaři, matematici, ekonomové i demografové.

Výzvu 40 dní pro zdraví jednoznačně podpořil také někdejší mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt.

„Řítíme se do katastrofy a jediným řešením je tvrdý lockdown. Alternativou jsou zbytečné tisíce mrtvých a vážně nemocných s trvalými následky a dlouhodobě rozvrácená ekonomika bez možnosti návratu do normálu. Nečekejme až bude nejhůř, udělejme to hned. Samozřejmě s kompenzacemi. Souhlasím s textem 40 dní ke zdraví lidí,“ napsal bez vytáček.

Imunolog Zdeněk Hel, jeden ze signatářů výzvy, si vzal k ruce čísla, která dokládají, že při přepočtu na počet obyvatel u nás přibývají covid pozitivní nejrychleji na světě a v počtu úmrtí na covid-19 je Česko druhé na světě. Za Slovenskem.

„Velmi smutná čísla. V počtu nových případů Covid-19 jsme nejhorší na světě. V počtu úmrtí na Covid-19 v posledních 7 dnech jsme druzí na světě, za Slovenskem. Co je důležité je to, že jsme v exponenciální části vzrůstu na křivce nových případů Covid-19, pravděpodobně díky šíření britské varianty viru SARS-CoV-2 na našem území,“ varoval Hel.

Advokátka Monika Čírtková situaci, ve které se Česko nachází, přirovnala k právnímu peklu. Jala se volat po racionalizaci kroků států. „Ven z právního pekla,“ zvolala advokátka na úvod.

„V posledním roce jsem měla neustále sílící pocit, že žiju v nějaké právní apokalypse. O vládnutí pomocí nouzového stavu a nezdůvodněných opatření, jejichž obsah je kostrbatě sdělován na nočních tiskových konferencích, jsem se na fakultě nic neučila,“ rozzlobila se na sociální síti Facebook.

Poslední nouzový stav byl podle jejího názoru vyhlášen v rozporu s Ústavou ČR a v restrikcích, ani v kompenzačních programech už se téměř nikdo nevyzná.

„V zájmu kolektivního dobra byla celým skupinám obyvatel upřena možnost opatřovat si prostředky na živobytí prací, kterou dosud vykonávali, celým ročníkům dětí odepřeno právo na vzdělání a omezována svoboda pohybu všech. To vše bohužel bez jakéhokoliv srozumitelného odůvodnění, které bychom mohli podrobit kritické diskusi, rozebrat jeho jednotlivá východiska a argumenty a testovat jejich pravdivost a správnost. Ačkoliv zamezení šíření viru je zájmem všech, náklady měli nést jenom někteří. O spravedlnosti takové vlády si jistě učiní úsudek každý sám,“ oslovila své spoluobčany.

Nakonec vyjádřila naději, že soudy vládu Andreje Babiše (ANO) donutí k normálnímu chování.

