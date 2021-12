Cílek varuje: Green Deal změní Evropu. Temná vize

Geolog Václav Cílek má za to, že dnes žijeme v podstatě ve válce, po které už svět nebude takový, jaký byl před ní. Jen se tato válka vede podstatně mírnějšími prostředky, než války předchozí. Na covidovou pandemii se podíval poněkud netradičně. Ze Slunce. Přesvědčte se sami. Poté se velmi kriticky podíval na evropský Green Deal. „Mám pocit, že New Green Deal má schopnost Evropu rozhodit, rozeštvat,“ varoval Cílek.

„Abych ti řekl pravdu, když už se bavíme tak otevřeně, část mého klidu pochází také z toho, že celé roky nebylo jasné, jakou cestou se dáme, to znamená, že to bylo něco, jako když má vypuknout válka, a chlapi přemýšlejí, jestli budou nuceni narukovat, nebo ne. Teď po covidu, nebo při covidu, už vím, že jsem narukoval, že už jdu do války, a mám pocit, že tato válka bude laskavá, už nebude tak krutá, jako války před tím, a to mi změnilo uvažování o světě. Tedy ano, tento proces už začal. Vím, že je nepravděpodobné, že tato válka bude tak krutá, jako ty předcházející. A nebude tak krutá pravděpodobně proto, že jsme spojeni internetem, který nemám rád, a nesnáším ho,“ zaznělo od geologa.

Poté nabídl trochu jiný pohled na pandemii koronaviru. Podíval se na n tak říkajíc ze Slunce.

„Třeba u virů, a to mě docela fascinuje, existuje poměrně velká závislost výskytu virových onemocnění na 22letých solárních cyklech. A je to dokonce tak, že z deseti posledních velkých cyklů chřipky se sedm odehrávalo v minimu, nebo v maximu sluneční činnosti. A řešení je pravděpodobně takové, že v minimech a maximech je počasí nejvíc nejisté, rozkolísané, třeba dešťů bývá víc, to znamená, že i potravin je třeba míň, takže se rozevře největší prostor pro to, aby se něco změnilo,“ řekl Cílek.

Jinými slovy, za epidemii podle něj nemohou ani neschopní ministři zdravotnictví.

„Ani kaloni, ani nekompetentní ministři, tedy zdravotnictví. Svedl bych to rovnou na sluneční skvrny,“ řekl Cílek.

V obecné rovině konstatoval, že lidstvo procházelo celou řadou krizí a současné období relativního klidu v Evropě trvajícího od roku 1945 do nástupu covidové pandemie, je svého druhu anomálie, takže se dalo čekat, že dříve či později skončí.

Jedno ze slabých míst vidí v evropském Green Dealu, který podle Cílka může Evropě uškodit v tom, že ji rozštěpí.

„Mám pocit, že New Green Deal má schopnost Evropu rozhodit, rozeštvat, rozklížit, a já mám furt představu, že Evropu potřebujeme už jenom jako potravinový, nebo klimatický projekt, kde si navzájem můžeme pomáhat. Je to možná idealistické, ale v energetice, v potravinách, ve výměně informací, v cestování, a tomto všem bych rád Evropskou unii udržel. Ale vidím, že ona sama dělá tyto kroky, aby byla pro většinu lidí stále méně přijatelná,“ upozornil Cílek.

Klimatické změny se podle něj opravdu odehrávají, ale EU už podle něj není světovým tahounem. Mnohem víc než na EU bude podle Cílka záležet např. na tom, co udělá Čína.

