Čína už možná chystá „neodolatelnou nabídku“ Evropě, tuší analytička

Uprostřed aktuální celní války Čína bude vyvíjet snahy zasáhnout do Trumpových plánů na uzavření dohody s EU a výpadek vazeb na USA se pokusí nahradit rozšířením svých obchodních vazeb s Evropou.



Fox poznamenává, že rozsáhlá cla, která Trump letos zavedl v podstatě na všechny obchodní partnery USA, jakož i plošná cla na dovoz oceli, hliníku a automobilů, změnila pohled tradičních spojenců na Washington a někteří v Evropě v aktuálním nepředvídatelném zmatku již zpochybňují spolehlivost ze strany Američanů. „Čína by mohla využít případných změn geopolitické loajality, pokud jde o obcházení celní války mezi dvěma největšími světovými ekonomikami,“ zaznívá s tím, že z rozhádání zemí Evropské unie a USA bude chtít profitovat Peking, který se aktuálně snaží přizpůsobit nové realitě pod Trumpovými 145% cly.

„Vzhledem k volební politice v Evropě může být pro některé evropské lídry obtížné vypadat vůči Trumpovi jako slabý partner. Učinit obrat k Číně – jakkoli je riskantní – by mohlo být lákavé,“ uvedla pro Fox News Digital vrchní ředitelka a vedoucí Centra pro ekonomickou a finanční moc v Nadaci na obranu demokracií Elaine Dezenskiová.



Dodává, že si Evropané dobře uvědomují rizika, které může bližší provázání s Pekingem přinést, ten však může Evropě nabídnout „dohodu, kterou bude příliš těžké odmítnout“. Avšak pokud by Čína byla ochotna s Evropou uzavřít dohodu zahrnující zvýšení dovozu do Číny, mohli by dle ní Evropané považovat 1,4 miliardy čínských spotřebitelů za zajímavější trh než „bohatší, ale menší spotřební základnu“ USA.



Na druhé straně však visí otázka levného čínského zboží, kterému evropské firmy nedokáží konkurovat a kvůli celní válce s USA hrozí ze strany Pekingu dumpingová politika. Dezenskiová upozornila, že si Brusel hrozbu velmi dobře uvědomuje a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se v minulém týdnu v telefonickém rozhovoru s čínským premiérem Li Čchiangem netajila obavami a „zdůraznila zásadní roli Číny při řešení možného odklonu obchodu způsobeného cly, zejména v odvětvích, která jsou již postižena globální nadměrnou kapacitou“.

„Připomněla rovněž naléhavou potřebu strukturálních řešení pro obnovení rovnováhy dvoustranných obchodních vztahů a zajištění lepšího přístupu evropských podniků, výrobků a služeb na čínský trh,“ zaznělo v prohlášení, hovořícím též o odpovědnosti Evropy a Číny, jakožto dvou největších světových trhů, podporovat silný a stabilní trh se svobodným a spravedlivý obchodním systémem, který bude „založený na rovných podmínkách“.



Čína tak podle analytičky Evropanům bude muset nabídnout lákadlo právě například v podobě zvýšení dovozu z Evropy, které pokryje nebezpečí přívalu levných čínských produktů, jež přestanou proudit do USA, kde se tamním spotřebitelům kvůli Trumpovým clům čínské zboží brzy výrazně zdraží a bude jej třeba přesměrovat jinam.



Odhaduje, že riziko přívalu produktů s Číny je takové, že by EU mohla v případě dumpingových cen také přistoupit k určité ochranářské politice.

Podle mínění vedoucího výzkumného pracovníka pro Čínu a politiku národní bezpečnosti amerického konzervativního think tanku The Heritage Foundation Steva Yatese pak spolupráce Číny s Evropou americký trh oběma zemím nenahradí. „V případě EU i Číny je to obrovská přitažlivost amerického spotřebitelského trhu, která je palivem pro růst. Ani jedna z nich nemůže prosperovat, případně přežít, bez spolehlivého a relativně neomezeného přístupu k americkým spotřebitelům,“ myslí si. Podle něho Trump drží v rukou „mocnou páku“.



Evropa se ovšem již dříve nechala slyšet, že nepřistoupí na nerovné podmínky, pokud by se je Trump snažil prosadit a je připravena na jeho politiku odpovědět. „Chceme dát vyjednávání šanci. Dokončovaná protiopatření EU, která zaznamenala silnou podporu ze strany našich členských států, pozastavíme je na 90 dní. Pokud však jednání nebudou uspokojivá, pak naše protiopatření zavedeme,“ oznámila před několika dny šéfka Evropské komise, že pokud se Američané nebudou chtít s Evropou domluvit, je připravena reagovat.

