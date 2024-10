Čísla promluvila. K Trumpovi se kloní klíčová část voličů. Rozhodnou volby?

Obzvláště citelný má být souboj o hispánské voliče v Arizoně, která je tradičním swing státem, tedy státem, kde je podpora demokratům a republikánům tradičně vyrovnaná a výsledky tam bývají těsné.

Na parkovišti na předměstí Tucsonu, druhého největšího města Arizony, se řadí desítky kamionů, motocyklů a aut ozdobených obřími Trumpovými bannery. Velká automobilová přehlídka pro Donalda Trumpa právě začíná. Uspořádal ji padesátník Jorge, který se přistěhoval ze Salvadoru před více než 30 lety.

Stojí na parkovišti v tričku s Trumpovou podobiznou, na hlavě má čepici s falešným účesem Donalda Trumpa. „Latinos pro Trumpa“ – to je heslo na jeho autě. „Demokraté zklamali latinskoamerickou komunitu,“ říká Jorge. Jeho manželka Betty září: „Latinos volí Trumpa, úžasné.“

V ostře sporném swingovém státě Arizona, jediném swingovém státě s hranicí s Mexikem, je 25 procent oprávněných voličů hispánského původu. Mohli by tak rozhodujícím způsobem přispět k výsledku voleb. V roce 2020 v Arizoně vyhrál Joe Biden o necelých 11 000 hlasů nad Donaldem Trumpem. A průzkumy ukazují: Podpora demokratů u Latinos klesá.

Na údaje klesající podpory se podíval server Newsweek. V době, kdy proti Trumpovi kandidovala Hillary Clintonová, získala podporu 66 % hispánských voličů. Joe Biden o čtyři roky později získal 59 % hlasů hispánských voličů. A Kamala Harrisová dosahuje podle průzkumů na 56 % podpory.

Harrisová je podle analýzy Newsweek v průměru o 18 procentních bodů před Trumpem, což je pokles z 21 bodů v roce 2020 a 38 bodů v roce 2016, přičemž jednotlivé průzkumy naznačují, že Trumpova podpora mezi hispánskými voliči roste.

Celostátní průzkum NBC News ukázal, že Harrisová má 54 % podporu hispánských voličů, Trump pak 40 %. 6 % voličů pak váhá mezi oběma. Průzkum také ukázal, že voliči Latinos hodnotí Trumpa lépe z hlediska ekonomiky, inflace a životních nákladů. A životní náklady byly pro latinskoamerické voliče hodnoceny jako hlavní téma, zjistil průzkum.

A i u amerických voleb, které se odehrají za necelý měsíc, hrají svou roli dezinformace a poukazování na ně. „Dezinformační kampaně mezi hispánskou komunitou sehrály v tomto posunu od roku 2016 obrovskou roli. Ozbrojování digitálních platforem jako WhatsApp, Facebook, YouTube a další v kombinaci s nedostatkem spolehlivých informací, které překračují kulturní hranice a jazykové bariéry, opustilo obrovskou prázdnotu, kde byly tyto dezinformační kampaně zaměřeny na latinskoamerické komunity.“

A jaký je počet hispánských voličů? Podle údajů Gateway Hispanic jejich počet v USA roste. „Klíčové údaje o hispánských voličích způsobilých v roce 2024 zdůrazňují rychlý růst tohoto elektorátu. Od prezidentských voleb v roce 2020 se počet oprávněných hispánských voličů v USA zvýšil o téměř 4 miliony. Do roku 2024 bude mít podle odhadů právo volit 36,2 milionu Hispánců, oproti 32,3 milionu v roce 2020. To představuje polovinu celkového nárůstu oprávněných voličů na celostátní úrovni během tohoto období. Každý rok přibližně 1,4 milionu hispánských Američanů dosáhne 18 let, čímž se stane způsobilým k volbám a významně posílí základnu hispánských voličů,“ píše server a informuje, že podpora Donaldu Trumpovi mezi hispánskými voliči roste.

