Co dostane Ukrajina. A Zelenskyj před cestou do USA

Před svou první cestu za hranice od počátku ruské invaze na Ukrajinu, před cestou do USA, promluvil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o své cestě do „pevnosti Bachmut“, do míst nejtvrdších bojů ukrajinských obránců s ruskými agresory. Do místa, kde se rozhoduje o osudu všech, kteří ctí lidskost. Tak vidí Bachmut a jeho okolí prezident Zelenskyj.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dorazil přímo do Bachmutu, do nejtvrdšího místa střetů Ukrajinců s ruskými agresory. Po návratu do Kyjeva promluvil o „pevnosti Bachmut“.

„Hodně zdraví, milí Ukrajinci! Vrátil jsem se z Doněcké oblasti, z naší pevnosti Bachmut. Byl jsem tam dnes podpořit naše bojovníky, předat jim státní vyznamenání, vyjádřit jim vděčnost. Všem našim hrdinům - těm, kteří tam brání nejen Bachmut, a nejen náš Donbas, ale i celou Ukrajinu. To bychom měli všichni pochopit,“ sdělil svým spoluobčanům prezident Volodymyr Zelenskyj.

Podle americké zpravodajské stanice CNN je teď Zelenskyj na cestě do USA. Jde o jeho první výjezd z Ukrajiny od začátku ruské agrese 24. února 2022. Ukrajinský prezident se ve Washingtonu plánuje setkat se svým americkým protějškem Joem Bidenem a vedle toho plánuje pronést projev na společném zasedání obou komor amerického Kongresu.

„Během očekávané návštěvy Biden oznámí poskytnutí dodatečné bezpečnostní pomoci Ukrajině ve výši 1,8 miliardy dolarů, což je výrazné navýšení pomoci v čele s raketovými systémy Patriot, které jsou součástí balíčku, uvedl jeden z amerických představitelů pro CNN. Nové oznámení doplní téměř 20 miliard dolarů bezpečnostní pomoci USA poskytnuté Ukrajině od začátku ruské invaze a přijde ve stejnou chvíli, kdy američtí zákonodárci zvažují rozsáhlé vládní výdajové opatření, které zahrnuje dalších 45 miliard dolarů na mimořádnou pomoc zemi. Bílý dům odmítl komentovat případnou návštěvu nebo Bidenovo oznámení či oznámení o nové bezpečnostní pomoci,“ napsal server zpravodajské stanice.

Ale zpět k dění na Ukrajině. Zelenskyj uvedl, že při své cestě do Bachmutu navštívil také města Slovjansk a Kramatorsk, místa, kde se společně s Bachmutem rozhoduje o osudu všech, kteří ctí lidskost.

„Města, vesnice v jejich blízkosti, které teď doslova bojují o život. O život nás všech - o všechny Ukrajince a o všechno ukrajinské, a ještě více - o všechno a všechny, kteří v sobě uchovávají lidskost. Podívejte se na ofenzivu Ruska, co zanechává tam, kde vyvěšuje svou vlajku. Spálená země, zničený život... Bolest, ruiny a hroby - to je takzvaný ,ruský svět'. To je to, co naši hrdinové zastavují,“ vysvětlil Zelenskyj.

Každý jeden den, kdy obránci Bachmutu přečkali ruské ostřelování nebo odrazili ruský útok, Ukrajinu přibližuje k vítězství. Zelenskyj poděkoval všem vojákům, ale i matkám a otcům a poprosil všechny Ukrajince, aby bojovníky v pevnosti Bachmut také jakkoli podpořili.

„Uděláme vše možné i nemožné, očekávané i neočekávané, aby naši hrdinové měli vše, co potřebují k vítězství. Aby dosáhli výsledků, které všichni Ukrajinci očekávají. Na které čekají všechna naše města a vesnice na frontě. To je Maryinka, to je Vuhledar, to je Toretsk, to je Soledar, Kliščiivka.... To je naše Luhanská oblast, to je náš jih Ukrajiny, to je náš Krym. Ukrajina nenechá nic ze sebe nepříteli,“ řekl Zelenskyj.

Od vojáků v Bachmutu prý převzal několik symbolických ukrajinských vlajek. Obránci ho požádali, aby tyto vlajky ukázal všem, kteří by mohli Ukrajině pomoci. A Zelenskyj přislíbil, že tyto války opravdu ukáže.

„Sláva všem strážcům bachmutské pevnosti! Sláva všem, kteří bojují za naši zemi! Sláva našemu nezdolnému a krásnému lidu! A věčná památka a čest všem Ukrajincům, jejichž životy vzala tato krutá válka! Sláva Ukrajině!“ rozloučil se Zelenskyj.

