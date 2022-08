Co hněv na neočkované? BIS se ohradila za „znevažování Pekarové“, nezabralo to

„BIS se původně jmenovala Úřad pro ochranu ústavy a demokracie a stále se k tomuto odkazu hlásíme. Svoboda projevu je pro nás nedílnou součástí demokracie, která je zakotvena i v Ústavě ČR. Vždy budeme hájit právo vyjadřovat svobodné názory, ale vždy se budeme stavět proti šíření lží, nenávisti a demagogie,“ cituje úvodem svého prohlášení Zwyrtek Hamplová výrok, jenž podle jejích slov učinil zástupce BIS.

„Pokud bych měla okomentovat tento výrok, tak asi tak, že je-li tak výrazná oponentura, pak Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP) uhodila patrně hřebíček na hlavičku. Už naše babičky říkaly, že nejvíce křičí potrefená husa – staré české přísloví. Bránit se navíc ‚kontextem“, tedy že ten výrok byl ‚vytržen‘ z obsáhlejšího textu, je v tomto případě velmi chabé, pokud opravdu zazněl tak, jak byl citován – a to zazněl. Dodatečné vysvětlování ho nemůže smazat,“ zmínila Zwyrtek Hamplová.

„Musím se také ptát, pokud se BIS hlásí k svému původnímu názvu, tedy ‚ochraně ústavy a demokracie‘, kde BIS byla, když se tady dva roky zcela zásadně porušovala základní lidská práva? Listina základních práv a svobod je součástí našeho ústavního pořádku, a to, jak se po ní šlapalo, je v novodobé historii od listopadu 1989 nevídané. Nelze, skutečně nelze, chránit, a to ještě s velmi diskutabilním výkladem, jen ty nahoře, a ty tzv. dole ignorovat a nechat po nich šlapat nezákonnými a protiústavními opatřeními. A neodpustím si poznámku, že ti dole řešili a řeší skutečné životní problémy, třeba kam dát děti, když byly zavřené školy, a z čeho zaplatit nájem, když nemohli kvůli tomu do práce, a to nepočítám stovky lidí, kteří přišli kvůli své neochotě podřídit se protiústavním nařízením o práci. Já ty osudy čtu v mailech, a tak mi přijdou výroky o nutnosti chránit představitele státu, kterých se dotkne nějaká ostrá kritika, opravdu jako z jiné doby,“ uvádí.

„Klidem mne nenaplňuje ani formulace, že BIS se bude vždy ‚stavět proti šíření lží, nenávisti a demagogie‘. Každý z těchto tří jevů má možnost výkladu. Pokud jde o pojem nenávist, vím, co tím chtěli říct, a v zásadě bych souhlasila, vyvolávání nenávisti je něco, co odmítám rovněž. Nejvíce ale teď čtu vyvolávání nenávisti vůči příslušníkům jednoho státu, dokonce vůči studentům, kteří tu studovali – předpokládám totiž, jako člověk znalý práva, že nenávist se nesmí vyvolávat proti nikomu, a to i přesto, že s jeho kroky nesouhlasím a kritizuji je. I významní novináři, jejichž slovo je něco jiného než řeči v hospodě, vyvolávali nenávist vůči lidem, kteří se odmítli očkovat, a podobně tak činili někteří lékaři, politici, zkrátka opět zcela jednostranný pohled. Kde byla BIS?“ ptá se.

„První obrovskou lež o očkování tu řekl ministr vlády Blatný, a další se vršily. Veřejnoprávní média nepustila na obrazovky jiný názor, až dokonce aktuálně musela zasáhnout Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Kde byla BIS, že se tu masíruje veřejné mínění ve prospěch odběru vakcín soukromé firmy? Tyto dva roky byly prostě obrovským testem právě všech těch pojmů ‚lež, nenávist a demagogie‘, a nutno konstatovat, že nejvíce selhal právě stát. Vydával jedno nezákonné až protiústavní opatření za druhým, nedbal základních lidských práv, vedl nezákonné evidence, a představitelé státu občanům lhali v přímém přenosu. Kde byla BIS, když práva lidí hájily spolky typu SOSP, ProLibertate, Zdravé fórum? Proč hájí jen ty nahoře, proti kterým naopak měla někdy zasáhnout, a dva roky opomíjela práva občanů? Test, trvající dva roky, dopadl špatně. Obě poslední vlády v něm neobstály, přičemž ta aktuální navíc začala používat předlistopadové metody zastrašování lidí za vlastní názor, a dokonce takto podivně se začala chovat a vyjadřovat dokonce BIS. Vůbec bych to nepodceňovala – pokud pojmy ‚lež, nenávist, demagogie‘ budou vykládány selektivně a účelově jen vůči někomu, za lež se bude označovat pravda a naopak, i kapacitám v různých oborech se budou dávat z úst představitelů vlády nálepky typu ‚dezinformátor‘ a ‚ruský šváb‘ a neochota tzv. dobrovolně se očkovat bude dokonce spojována ústy ministra zdravotnictví s hrubou urážkou vztahující se právě k vedenému válečnému konfliktu, selhává tu právě BIS, která by tomuto zneužívání moci a jednostrannému informování z veřejných zdrojů měla zabránit. Například tak, že představitelům vlády vysvětlí, co si mohou a co si už nemohou dovolit,“ zmiňuje dále Zwyrtek Hamplová.

„A pokud to neudělala BIS, tak to udělaly soudy, soukromí novináři, a hlavně to čím dál hlasitěji dělají občané na těch náměstích. A opakuji – není to samo sebou. Je to proto, že stát selhává na všech frontách, a BIS je jeho součástí. Namísto ochrany zájmů občanů žijícím v tomto státě chrání ty, co jsou u moci – a je mi jedno, jak to řekla. O co jde, jsme pochopili všichni. V žádném případě to není ochrana zájmů občanů, kteří už často neví, kudy kam. Pokud si chce tedy BIS vzpomenout na svůj původní název, ať se tak především začne chovat. Ne vysvětlovat nevysvětlitelné. Moje babička by to řekla po svém – jak se šlápne do ….., jen to více páchne. Stalo se. BIS přece nemůže být službou jen pro hochy, co spolu tzv. mluví a kdo ji platí. Alespoň takto stavěna nebyla – bohužel to už jako matadorka, sledující politickou scénu od listopadu 1989, pamatuji. Takže se někdy nestačím divit, co si někdo dovolí vůbec vyslovit, a co je možné, že se dnes děje,“ zakončila.

Bezpečnostní informační služba se proti tomu, že po sociálních sítích koluje citát z rozhovoru s šéfem Michalem Koudelkou, který poskytl před dvěma měsíci serveru Seznam Zprávy, ohradila. Koudelkova slova mimo jiné sdílela také Společnost pro obranu svobody projevu.

„... znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny... má tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát. A to ve chvíli, kdy čelíme tak vážnému ohrožení. A ty útoky budou pokračovat a budou ještě rozsáhlejší a masivnější, možná zrádnější, ale my na ně prostě musíme být připraveni reagovat,“ zaznívá podle Společnosti pro obranu svobody projevu od ředitele BIS Michala Koudelky v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Společnost pro obranu svobody projevu se pak zaměřila také na článek serveru Aktuálně.cz, kde je uvedeno: „Za poslední dva roky vznikla podle policie nová forma extremismu, kterou svým propojením představují ‚dezinformátoři, odpůrci proticovidových opatření a proruští aktivisté‘. Proto vzniká elitní jednotka ‚proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě‘.“

„Což se nebude líbit extremistům, teroristům a různým proruským švábům, na které si právě tahle jednotka bude chtít posvítit,“ cituje následně společnost ministra vnitra Víta Rakušana. A zároveň také zadává otázku, zda si někdo pamatuje, že by něco takového v posledních letech veřejně prohlásil ministr vnitra a šéf tajné služby v demokratickém státě.

Proti šíření citátu Michala Koudelky se BIS ohradila prostřednictvím tiskové zprávy. „Bezpečnostní informační služba by ráda uvedla na pravou míru údajný citát ředitele BIS Michala Koudelky, který se v minulých dnech začal šířit na sociálních sítích. Jedná se o použití malé části tři měsíce starého rozhovoru pro Seznam Zprávy. Údajný citát byl upraven tak, že byla vynechána část odpovědi a doplněna slova, která v rozhovoru nezazněla,“ zmiňuje BIS.

„Neoriginální citát se objevil bez jakéhokoliv kontextu včetně toho, že měl zjevně vzbudit dojem aktuální reakce. Citát, který se poprvé objevil v Parlamentních listech, zní: ‚Znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny má tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát. BIS na to musí reagovat.‘ Tento citát je významově jiný než originální, pocházející z velkého rozhovoru, ve kterém se ředitel Koudelka bavil s redaktorkou Cirokovou obecně o problematice dezinformací a jejich vlivu na společnost. V originálním rozhovoru na www.seznamzpravy.cz mimo jiné říká: ‚Pokud někdo šíří, že Petr Fiala na Ukrajině nebyl, tak je to lež, a ne názor či kritika. Jde o to, kdo a jakým způsobem tyhle informace šíří a do jakého kontextu je zasazuje, a to už pak pohled na celý problém mění. Nebo vzpomeňme si na docela ošklivé útoky na ministra vnitra nebo ministryni obrany, která dělá velmi odhodlaně a velmi dobře svoji práci. A velmi odvážně musím říci. Přesto místo poděkování čelí nevybíravým útokům. Nebo znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny. A toto všechno má tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát. A to ve chvíli, kdy čelíme tak vážnému ohrožení. A ty útoky budou pokračovat a budou ještě rozsáhlejší a masivnější, možná zrádnější, ale my na ně prostě musíme být připraveni reagovat‘,“ zmiňuje BIS ve své zprávě.

„Jak je z originálního textu patrné, je řeč obecně o vztahu společnosti k dezinformacím, není zde o činnosti BIS žádná zmínka. Pokud ředitel Koudelka v rozhovoru mluví o nevybíravých útocích a znevažování, pak nemá na mysli kritiku, ale hrubé urážky a vyhrožování nejvyšším ústavním činitelům. Proto také vyjadřuje obavu, že se situace může zhoršovat (např. uskutečněním výhrůžek). Závěr odpovědi je pouze konstatováním, že my (společnost obecně) na ně musíme být připraveni reagovat. Také proto redaktorka položila doplňující dotaz: ‚A co pro to dělá Bezpečnostní informační služba?‘ Ředitel BIS v odpovědi mimo jiné konstatuje, že možnosti zpravodajských služeb všude na světě jsou v této oblasti limitované a dodává: ‚Ten úkol je především na vašich bedrech, na bedrech novinářů a také na bedrech politiků‘,“ dodává BIS.

„Mrzí nás, že se zmanipulovaný pseudocitát bez kontextu začal šířit i z takových zdrojů, jakým je Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP), která mezi svými podporovateli shromáždila unikátní seznam osobností, které spolu v mnoha oblastech zásadně nesouhlasí, a přesto se sešly pod hlavičkou SOSP. Věříme, že se jedná pouze o nezamýšlenou chybu, která vznikla převzetím upraveného citátu místo originálního. Ostatně z webu SOSP vyplývá, že se mimo jiné chce zaměřovat na ověřování výroků. BIS se původně jmenovala Úřad pro ochranu ústavy a demokracie a stále se k tomuto odkazu hlásíme. Svoboda projevu je pro nás nedílnou součástí demokracie, která je zakotvena i v Ústavě ČR. Vždy budeme hájit právo vyjadřovat svobodné názory, ale vždy se budeme stavět proti šíření lží, nenávisti a demagogie,“ dodává BIS.