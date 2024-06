Co na to Fiala? Tykač může seknout s elektřinou z uhlí klidně teď, už tratí

„Dneska večer proběhla velmi zajímavá debata Prague Finance Institute o energetice. V panelu usedl mj. Pavel Tykač, který poslal do světa několik vcelku důležitých slov směrem k politikům,“ zkonstatoval reportér týdeníku Euro a moderátor podcastu Klub rváčů Ondřej Koutník na sociální síti X.

„Začátkem roku Pavel Tykač varoval, že už v roce 2025 přestane dávat ekonomický smysl vyrábět elektřinu z uhlí. V důsledku čehož by se zavřely některé elektrárny a doly, což by mělo politicko-společenské důsledky. Celý proces se asi může zrychlit. Dneska totiž Pavel Tykač uvedl, že výroba elektřiny z uhlí se mu nevyplácí už od letošního února,“ poznamenal Koutník.

„Já to klíčovým politikům říkal. Pálíme velké peníze, což se nedá dlouho vydržet. Je to neřešitelný. Jestli se politici rozhodnou výrobu zachovat, to není na mně. Jsem v pozici, že nezavírám hospodu na vesnici, ale kritickou infrastrukturu. Můj úkol je toto politikům říct a je na nich, jestli to chtějí nebo ne. Já jim řekl, že mé dveře jsou otevřené a jsem připravený jim vyjít vstříc. Jestli nebudou chtít, uklidíme po sobě a půjdeme,“ řekl během debaty Pavel Tykač.

Vláda Petra Fialy bude muset rozhodnout, jak situaci řešit, jak nahradit uhelné zdroje. Co na to politici? „Přesně takovou otázku mi položil jak ministr Jozef Síkela, tak premiér Petr Fiala. Řekl jsem jim, že jsem ten poslední, kdo by měl navrhovat řešení. Vy si spočítejte bilance a řekněte, jak to vyřešit,“ řekl podle Koutníka majitel skupiny Seven.

Jako o náhradě za uhlí se mluví o výstavbě plynových elektráren, podle Tykače je ale příprava časově náročná a už teď je skoro pozdě. Bez dotací, které by vyžadovaly notifikaci, to navíc podle něho postavit nepůjde. Řekl, že řešením aktuálního problému není ani stavba malých modulárních reaktorů, které jsou teprve ve vývoji.

„Bavíme se o problému, který nastane za dva roky. Uhlí potřebujeme nahradit teď, za dva tři roky. Nové jádro je pro další generaci,“ dodal, jak píše Koutník, Pavel Tykač. „No, tohle téma bude ještě pro vládu Petra Fialy a následující kabinet docela oříšek,“ zakončil Koutník.

Druhý největší výrobce elektřiny v Česku Pavel Tykač uvažuje o odstavení uhelných elektráren Počerady a Chvaletice a dvou uhelných lomů na Mostecku již během příštího roku. Řekl to na počátku roku pro Seznam Zprávy a rozproudil tím diskusi o tom, kam se ubírá česká energetika.

„Nastavení evropského trhu s elektřinou nutí společnost Sev.en Česká energie uzavřít své elektrárny pravděpodobně na jaře 2025. Předpokládaná cena elektřiny od roku 2025 kvůli dovozu zahraničního plynu a ceně emisní povolenky nepokryje fixní a variabilní náklady našich elektráren. Také výhled do dalších let ukazuje, že při stávajících tržních parametrech náklady nepokryjeme,“ řekla k tomu mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Gabriela Sáričková Benešová. Jak dodává Energetický deník, je možné, že jde o tlak na získání finanční pomoci od státu.

Uhlí významně prodražuje cena emisních povolenek. Server Seznam Zprávy (psali jsme zde) předestřel modelový příklad, v němž zdůraznil, že aktuální cena povolenky je 56 eur za MWh. Celková cena na rok 2026 se odhaduje v rozmezí 72 až 77 eur. Burzovní cena elektřiny na rok 2027 už je ale jen 72 eur, z čehož je patrné, že se další provoz uhelných elektráren přestane vyplácet.