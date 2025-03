Co předvedl Trump. A jak to dopadlo na Putina. Odhad

Agentura Reuters upozornila, že Spojené státy a Rusko se sice dohodly na tzv. energetickém příměří, ale jak ukrajinská, tak ruská strana se vzájemně obviňují z porušení této dohody těsně po jejím uzavření.

Zelenskyj, který souhlasil s plným třicetidenním příměřím, po telefonátu Putina a Trumpa, uvedl, že podpoří omezené příměří, ale vyzval svět, aby zablokoval jakékoli pokusy Moskvy o protahování války.

Regionální úřady v Sumách na severovýchodě Ukrajiny uvedly, že útoky ruských dronů poškodily dvě tamní nemocnice, nezpůsobily žádná zranění, ale vynutily si evakuaci pacientů a nemocničního personálu.

Při útoku ruských dronů na Kyjevskou oblast, která obklopuje ukrajinské hlavní město, byl zraněn 60letý muž a poškozeno několik domů, uvedl ve středu brzy ráno gubernátor oblasti Mykola Kalašnyk.

„Na našem nebi je kolem 40 šahídů a protivzdušná obrana je aktivní. …. Právě tyto typy nočních útoků Ruska ničí náš energetický sektor, naši infrastrukturu a normální život Ukrajinců. … Putin dnes fakticky odmítl návrh na úplné příměří. Bylo by správné, aby svět reagoval odmítnutím jakýchkoli Putinových pokusů o prodloužení války. Sankce proti Rusku. Pomoc Ukrajině. Posilovat spojence ve svobodném světě a pracovat na bezpečnostních zárukách. A pouze skutečné zastavení úderů na civilní infrastrukturu ze strany Ruska, jako důkaz jeho ochoty ukončit tuto válku, může mír přiblížit,“ poznamenal k tomu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Right now, in many regions, you can literally hear what Russia truly needs. Around 40 "Shahed" drones are in our skies, and air defense is active.



