Co se děje? Americký ministr obrany svolává velkou schůzku

26.09.2025 14:18 | Monitoring

Stovky amerických generálů. Nejvyšší velení. V armádě USA se něco děje. Ministr obrany Pete Hegseth svolal speciální schůzku.

Co se děje? Americký ministr obrany svolává velkou schůzku
Foto: Screen X Shawna Ryana
Popisek: Pete Hegseth

Ministr obrany USA Pete Hegseth svolal podle serveru deníku Washington Post jednání nejvyšších špiček armády. Televize ABC upozornila, že Hegset neoznámil, proč jednání svolal. Sdílnější nebyl ani prezident Donald Trump, ani jeho viceprezident J. D. Vance.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 13656 lidí
Očekává se, že se schůzka bude konat ve vojenské základně v Quanticu ve Virginii.

Podle CNN existují nejméně tři důvody, proč ministr obrany nejvyšší vojenské představitele povolává. Zpravodajská stanice s odvoláním na jeden z interních zdrojů tvrdí, že může jít o povel k provedení hromadného testu fyzické zdatnosti. Jenže také může jít o velké propouštění. Anebo může jít o setkání s cílem sdílet nějaké důležité informace o stavu ministerstva obrany.

Kongresový poradce řekl CNN, že pokud Hegseth neplánuje oznámit „novou velkou vojenskou kampaň nebo kompletní reformu struktury vojenského velení, nedokážu si představit dobrý důvod pro takové setkání“.

CNN také připomněla, že schůzka se koná v době, kdy Trumpova administrativa od svého nástupu do úřadu v lednu odvolala řadu významných generálů. Hegseth také v květnu nařídil ministerstvu obrany, aby snížilo počet čtyřhvězdičkových generálů a admirálů nejméně o 20 %. Než se Hegseth ujal funkce ministra obrany, opakovaně vyjadřoval opovržení vůči velké části v současnosti sloužících generálů a důstojníků armády.

Psali jsme:

Drulák: Provokace proti Rusku, aby vtáhli do hry Trumpa. Ten to však myslí jinak
Zeman poprvé popsal, jak to bylo mezi ním a Babišem
S útoky na ruská ropná zařízení mohou Ukrajinci u Trumpa narazit
„Fica zničí jako v srpnu 1968.“ A prý nepomůže ani Babiš

 

Zdroje:

https://edition.cnn.com/2025/09/25/politics/hegseth-generals-surprise-meeting

https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/09/25/hegseth-generals-quantico-meeting/

https://www.youtube.com/watch?v=j7CmgFdtR6U

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

armáda , USA , zahraničí , propuštění , CNN , Pentagon , Washington Post , abc NEWS , Hegseth

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Chystá podle vašeho názoru americký ministr obrany velké propouštění?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

EP

Tvrdíte, že se s politiky z frakce, kterou založil Babiš nikdo nebaví. Ale pokud je někdo legitimně zvolen, neměla by bát snaha politiků spolu pak jednat? Ať se mi to třeba libí nebo ne, každý přeci hájí své voliče a každý by tak měl být minimálně vyslyšen. Ale obecně mi přijde, že celá EU má do jed...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Já čísla neřeším. „Čistička“ Decroix nevěděla, pak zuřila

9:53 Já čísla neřeším. „Čistička“ Decroix nevěděla, pak zuřila

V podcastu Na dračku se u Sabiny Dračkové střetly ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) a předs…