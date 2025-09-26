Co se děje? Americký ministr obrany svolává velkou schůzku

Ministr obrany USA Pete Hegseth svolal podle serveru deníku Washington Post jednání nejvyšších špiček armády. Televize ABC upozornila, že Hegset neoznámil, proč jednání svolal. Sdílnější nebyl ani prezident Donald Trump, ani jeho viceprezident J. D. Vance.
Podle CNN existují nejméně tři důvody, proč ministr obrany nejvyšší vojenské představitele povolává. Zpravodajská stanice s odvoláním na jeden z interních zdrojů tvrdí, že může jít o povel k provedení hromadného testu fyzické zdatnosti. Jenže také může jít o velké propouštění. Anebo může jít o setkání s cílem sdílet nějaké důležité informace o stavu ministerstva obrany.
Kongresový poradce řekl CNN, že pokud Hegseth neplánuje oznámit „novou velkou vojenskou kampaň nebo kompletní reformu struktury vojenského velení, nedokážu si představit dobrý důvod pro takové setkání“.
CNN také připomněla, že schůzka se koná v době, kdy Trumpova administrativa od svého nástupu do úřadu v lednu odvolala řadu významných generálů. Hegseth také v květnu nařídil ministerstvu obrany, aby snížilo počet čtyřhvězdičkových generálů a admirálů nejméně o 20 %. Než se Hegseth ujal funkce ministra obrany, opakovaně vyjadřoval opovržení vůči velké části v současnosti sloužících generálů a důstojníků armády.
