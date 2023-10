Co se děje v IKEMu? Válek neví. Ale platy prý lékařům zvedne

V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetli ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) a poslanec Kamal Farhan (ANO). A nešetřili se. V jednu chvíli to ve studiu pořádně jiskřilo. Když Válek udeřil na šéfa ANO Andreje Babiše, tak Farhan okamžitě vrátil slovní úder. Slovní bitvu svedli i nad tématem nedostatku léků v Česku nebo nad protesty lékařů, kteří omítají pracovat, jak se říká, od nevidím do nevidím.

Hned v úvodu Terezie Tománková poznamenala, že v Česku stále chybí některé důležité léky. Množství penicilinu v lékárnách přibývá. „Do konce listopadu to bude 360 tisíc balení,“ ujišťoval diváky Válek. „Ale děje se to, že distributoři nedodávají léky do všech lékáren,“ upozornil. V některých lékárnách je to podle Válka tak, že mají zásobu penicilinu na 150 dní, ale jinde nemají zásobu ani na týden.

„Faktem je, že léky nejsou. Řeč jde o tom, že dovezeme těchto sto tisíc a těchto sto tisíc…“ kroutil hlavou Farhan. Distributoři podle něj v tuto chvíli zkrátka a dobře nemají dost léků, a nová legislativa to změní jen těžko. Nemluvě o tom, že zákon o distribuci se připravoval rok. „Je to zmetek,“ zhodnotil návrh Farhan.

„Zmetek to samozřejmě není,“ snažil se kontrovat Válek. A jedním dechem dodal, že kdyby jeden poslanec nehovořil ve Sněmovně šest hodin v kuse, ten, který sliboval, že nebude dělat ze Sněmovny žvanírnu, ale pak se chová jinak. Narážel na šéfa ANO Andreje Babiše, aniž by zmínil jeho jméno.

Farhan Babiše bránil. „Pan předseda Babiš by mohl mluvit celý týden o tom, co všechno je tady špatně, kam vy tu republiku vedete,“ rozohnil se Farhan – a že vláda pěti stran Česko ničí.

Pokud jde o nedostatek léků, Válek a další členové vlády by to podle Farhana měli řešit systémově, protože se nesmí zapomínat na jednu věc. „Ty léky budou dál odcházet. Máme tady nejdražší energii, máme tady inflaci, takže ty farmaceutické firmy z toho našeho trhu odcházejí,“ upozornil.

Válek řekl, že situace bude klidnější. „Léků bude v České republice dostatek. Distributoři budou mít léků dostatek a já je budu tlačit do toho, aby lék dovezli do všech lékáren. Až na to budu mít ten zákon, využiji ten zákon,“ pravil Válek.

Podle Farhana však ten Válkem zmíněný budoucí zákon Česko nespasí.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila debatní výhybku k protestům lékařů, kteří odmítají pracovat „od nevím do nevidím“ za peníze, jaké jim měsíc co měsíc chodí na účet.

Válek tvrdil, že na platy lékařů půjde nejméně 6,8 miliardy korun. Farhan okamžitě přepočítal, že oněch 6,8 miliard znamená, že zdravotníci by dostali na platech o pět tisíc navíc. „Já vám tady říkám, že je nedostanou!“ zesiloval hlas ve studiu Farhan.

„Já mohu garantovat, že těch 6,8 miliard korun na platy dostanou!“ kontroval Válek. A dodal, že ti, kteří mají největší náročnost profese, dostanou více peněž než jiní. „My se vyhneme plošnému sypání peněz do systému všem, protože to tady nikdy nepomohlo,“ zdůraznil Válek.

Farhan chtěl vědět, zda může ministr garantovat, že se peníze skutečně dostanou na výplatní pásky zdravotníků. Kupříkladu i do platů zdravotníků v nemocnicích, které neřídí přímo ministerstvo. Válek odvětil, že ve všech přímo řízených nemocnicích je nastaven jasný systém zvyšování platů, a podle slov Válka prý budou soukromá zařízení tyto státem řízené subjekty následovat.

Moderátorka poté do vysílání pustila lékaře Davida Doležala z Fakultní nemocnice Hradec Králové – ten konstatoval, že český zdravotnický systém funguje jen proto, že se porušuje zákoník práce a že lékaři pracují mnohem víc než nějakých 150 přesčasových hodin. Doležal zdůraznil, že Česko se musí platově dostat na hladinu platů lékařů slovenských, protože pokud začnou slovenští lékaři z Česka odcházet, budeme mít opravdu velké problémy. Lékaři hrozí, že pokud se nic nezmění, tak že někteří lékaři přejdou i v běžném týdnu na víkendový režim práce.

V budoucnu by se platy lékařů na Slovensku měly dostat v přepočtu na 110 tisíc korun, zatímco v Česku jsou v průměru na hladině 84 tisíc korun.

Válek upozornil, že bude chtít, aby lékaři odváděli maximum práce v řádných úvazcích, a ne v přesčasech. Upozornil také, že „čeští lékaři jsou platově na úrovni Slovenska, jen se nesmíte dívat čistě na tabulkové platy, ale také na přesčasy“.

Farhan dále argumentoval. „V loňském roce ubylo 14 miliard korun a teď je rozpočet zdravotnictví o 26 % nižší, než byl v roce 2023. A pokud těch peněz bude ubývat, tak ty peníze nikdy k lékařům nedostanete. Mínus je mínus, ne plus,“ zaznělo od Farhana, a že za vlády hnutí ANO šlo do zdravotnictví více peněz.

Pár slov padlo i ke kauze IKEM, kde zasahovala policie a kde dva lékaři říkají, že byli vydíráni. Farhan opět vyrazil k razantnímu útoku. „Tahleta kauza se dotýká nejbližších spolupracovníků pana premiéra Fialy. Je to souboj dvou part, ale primárně je to problém premiérových spolupracovníků,“ rozjel se Farhan

„Ale my nesmíme zapomínat, že jsme tady kvůli pacientům. Já bych si vyčítal, kdyby byla omezena péče o pacienty. A já jinak nemám informaci, co se tam děje. Nemá ji nikdo, já mám informace jen z médií,“ pravil ministr s tím, že situaci v IKEMu řeší. „A jestli je pro mě něco priorita, tak je to kvalita práce v IKEMu a péče o pacienty,“ zdůraznil Válek.

Farhana však nepřesvědčil. Poslanec ANO trval na tom, že jde o kauzu, která sahá až k poradcům premiéra a je třeba ji řešit pořádně.

