Covid: Až 10 procent lidí nad 65 let může umřít, varuje vědec

Imunolog Václav Hořejší prozradil, kdy se Česko může přestat bát koronaviru a kdy může bez obav začít zase žít normálně. Hned tak to podle něj ještě nebude. Když to uspěcháme, tak se prý může stát, že umře až deset procent lidí nad 65 let. Biochemik Zdeněk Hostomský však nabídl dost odlišný pohled.

V sobotu v Česku přibylo 195 covid pozitivních osob. Je to největší přírůstek za víkendový den od konce května. A imunolog Václav Hořejší bije na poplach. Volá po rychlém proočkování lidí z rizikových skupin populace. Pokud se je nepodaří proočkovat, může být zle. Hořejší se obává, že pořád může umřít až deset procent lidí starší 65 let.

„My tady máme nejméně 500 tisíc lidí z té tzv. rizikové populace, lidí starších 65 let, kteří ještě očkovaní nejsou. A teprve až dosáhneme téměř úplné vakcinace této skupiny, tak si budeme moct dovolit otevřít už skoro všechno, protože je nebezpečí, že by se to mohlo rozšířit do téhle dosud nechráněné populace a že by nám to mohlo přinést ještě problémy. Jednak to, že by ti lidé umírali a zahlcovali by nemocnice,“ varoval Hořejší.

Kolik lidí z této věkové skupiny může na covid umřít?

„Ve skutečnosti je to deset procent lidí,“ zdůraznil Hořejší.

Této skupině by měl stát vyjít maximálně vstříc a zřídit i mobilní testovací místa, kdy by vakcínu dovezli až k nim.

Biochemik Zdeněk Hostomský nabídl trochu jiný pohled. Hořejšímu dal za pravdu, že by stát měl chránit populaci starší 65 let, ale ostatní lidé, kteří se nechají naočkovat, mají podle Hostomského svobodně žít.

„Pokud má tenhle program něčemu pomoct, tak já to rozšířím a řeknu všem ve skupině 60 plus: vezměte si tu vakcínu, nic vám to neudělá,“ řekl.

Osobně je přesvědčen, že koronavirus už prodělalo tolik lidí a očkovaných je tolik lidí, že se ke kolektivní imunitě blížíme.

Hořejší mu v tom dal v podstatě za pravdu.

Přesto přidal jedno varování.

„Pak je ještě jeden takový problém, který, doufejme, že nenastane. Kdyby se objevila nějaká taková varianta, která by odolávala těm protilátkám od toho viru, vyvolaným očkováním nebo proděláním té nemoci, tak to by byl opravdu velký průšvih. To bychom začali úplně od samého začátku, protože by nebyl chráněný proti ní nikdo. Kdyby se něco takového stalo, a klidně to tak může být, tak jediný způsob, jak se tomu ubránit, je udržovat ty počty nemocných na nízké úrovni, aby se nám podařilo zlikvidovat ta případná ohniska, a počkat na to, že se podaří vyvinout nějaká nová vakcína,“ upozornil Hořejší.

Hostomský uznal, že nějaká tzv. černá varianta koronaviru teoreticky přijít může, ale ta pravděpodobnost není moc vysoká. „Je velmi málo pravděpodobná,“ upozornil Hostomský s tím, že se prozatím ukazuje, že vakcíny fungují proti různým variantám koronaviru.

Oba odborníci se shodli na tom, že by lidé k očkování měli být motivováni i tím, že jim stát přestane platit covid test zdarma.

Podle Hořejšího je to stejné, jako když stát nařizuje lidem, že řídit auto mohou, až když úspěšně absolvují autoškolu. S očkováním proti covidu je to podle Hořejšího stejné. Lidé se prostě mají nechat naočkovat, pokud chtějí žít normálně.

