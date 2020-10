Covid: Babiš věděl, co přijde. Nic nedělal, čekal na volby, tvrdí Bakalův list

reklama

Andrej Babiš nejednou prohlásil, že nevěděl, co může přijít a zdůrazňoval, že v létě jen vyslyšel volání lidí, kteří se chtěli zbavit roušek.

„Já nevím, kde se staly chyby, nevidím nějaký zásadní problém, my jsme teď přijali nějaké rozhodnutí a samozřejmě ano, my jsme hygieny, odevzdala armáda na ministerstvo zdravotnictví 1. 6. a potom jsem dospěl k názoru, že je potřeba znovu vrátit armádu do hry s panem Dzurilou, to bylo 27. července, kdy sem viděl, že na odběrném místě na Bulovce, že to nefunguje. Takže já si myslím, že se v tom angažuju od rána do večera, nemám žádný pocit, že by sem pochybil. My jsme zkrátka rozhodovali a v březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ty, který měli přijít nepřišli. Takže to je podle mě v této fázi zbytečná debata. Já nemám pocit, že bysme dělali něco špatně, nikdo pořádně ten vir, můžeme se bavit, tady je odborník, můžete se zeptat primářů, jak ten vir se chová a samozřejmě umíraj lidi, umíraj lidi s covidem ano a mně je to líto. Pravděpodobně ten covid urychluje, nebo zkracuje život a mě je to taky strašně líto,” prohlásil na tiskové konferenci v pondělí po desáté hodině večer.

Odpověď premiéra doslovně zachytil novinář Ondřej Golis.

Podle Hospodářských novin však premiér Andrej Babiš věděl, co může přijít. Dostal informace, co se stane, pokud zavede restriktivní koronavirová opatření ještě před volbami, nebo až po volbách. Na data upozornil komentátor HN Petr Honzejk.

„Kdyby si ještě někdo myslel, že za to pan Babiš nemůže. Nebo že snad jen nevěděl, co dělá, kolik lidského neštěstí způsobí, jaké ekonomické škody vyvolá, protože mu to prostě nikdo neřekl. Houby. Houby. Houby. Tohle jsou zatím neveřejné vládní analýzy, co se stane, když se opatření zavedou před volbami, nebo až po nich,“ napsal Honzejk.

Ministři na základě dat z analýzy dospěly k závěru, že musí uzavřít všechny stupně základních škol, školy střední i školy vysoké a to minimálně do 2. listopadu. V tuto chvíli se totiž reprodukční číslo koronaviru pohybuje na úrovni 1,5, což znamená, že jeden nakažený člověk virus předá více než jednomu dalšímu člověku. Pokud by to takto zůstalo, tak by na konci října leželo v nemocnicích téměř 11 tisíc lidí a z toho asi 2200 na jednotkách intenzivní péče. Právě tato data dostali ministři na stůl.

A je tu ještě jeden problém. O pacienty by se nemusel mít kdo starat, protože počet osob nakažených či osob, které musí být z preventivních důvodů v karanténě, významně narůstá i u lékařů a zdravotních sester.

Od 1. září do 9. října muselo do nemocnice zamířit 56 lidí mladších dvaceti let, 324 občanů ve věku 20 až 44 let, dalších 907 lidí ve věku 45 až 64 let, k tomu 890 lidí ve věku 65 až 74 let, celých 1085 lidí ve věku 75 až 84 a nakonec i 432 občanů starších 85 let. Podle informací listu tedy v nemocnicích skončili 3694 osob za necelých 6 týdnů.

Vláda Andreje Babiše dostala na stůl čísla, která ukázala, že pokud zavede přísná restriktivní opatření až po 10. říjnu, což se také stalo, jen za říjen v Česku přibude 266 tisíc nakažených. Kdyby byla tato opatření přijata již 1. října, počet nově nakažených za měsíc říjen by klesl na asi 110 tisíc.

Podle deníku tyto odhady vláda k dispozici měla a přesto jednala tak, jak jednala.

