Covid: Umírají a jejich nejbližší za nimi nemohou... Virolog ukázal pravdu

reklama

Anketa Bude Petr Fiala po volbách premiérem? Bude 2% Nebude 98% hlasovalo: 2984 lidí



Nedaří se ani s aktuální prioritou vlády, kterou mělo být otestování zaměstnanců a klientů domovů pro seniory a dalších zařízení. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) stanovil pondělí dnem, kdy by mělo testování všude začít, to se však nestalo. Virolog z této neschopnosti neviní Blatného, dle něj jsou za současný stav zodpovědní jeho předchůdci v resortu.



Testování seniorů se chystá za použití antigenních testů. Ty jsou sice mnohem rychlejší než PCR testy, zároveň však vykazují až téměř třetinovou nepřesnost. „Určitý problém to představuje, ale já bych ho nepřeceňoval. V mnoha případech si potom můžeme dovolit častější opakování,“ říká k tomu Grubhoffer. Fotogalerie: - Fronty na testy

Právě tento druh testů použilo při svém plošném testování Slovensko. Výsledky tamního testování jej překvapily vzhledem k nízkému číslu objevených nákaz. „Mně se ten jejich přístup zamlouvá,“ říká s tím, že nyní mají Slováci potřebná data, kde se nákaza vyskytuje nejvíce.



Testování seniorů má podle něj konečně dát možnost, aby za nimi mohly návštěvy. „Je to smutný stav…“ shrnul. Nákaza se do zařízení podle něj dostala zejména kvůli netestování personálu. „Nejbližší se nedostanou k umírajícím rodičům, to je smutné,“ dodal k nynějšímu stavu, kdy není možné seniory navštívit. Pokud budou splněna hygienická opatření, není prý hrozba pro seniory vysoká, jelikož se nákaza šíří zejména z velmi blízké vzdálenosti.



Co se týče škol, Grubhoffer považuje jejich zavření za velkou chybu. „Mohli jsme dětem umožnit chodit do škol,“ říká. Zajištění docházky podle něj šlo za pomoci testování. Fotogalerie: - Mše za oběti koronaviru

Systém podle virologa nyní drží zejména fungující nemocnice. Vše pak může zvrátit fungující vakcína. První z nich již jdou do finálního testování a brzy by se mohly dočkat schválení pro své použití. To není případ té české. Že by mohla být úspěšná si Grubhoffer nemyslí, podle jeho zpráv se o projektu hovoří jako o nouzovém řešení a nemá tak smysl do něj nadále investovat.

Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: Vývoj české vakcíny proti COVID-19 nabral zpozdění. Teprve se chystá testování na myších Odcházející rektor Jihočeské univerzity: Za mým koncem je i to, že jsem otevřeně kritizoval Zemana Kolem rektora, který vytrvale kritizuje Zemana, je nyní velice dusno. Jde mu o křeslo Rád tu uvidím každého badatele, napsal rektor jihočeské univerzity. Docent Konvička mu obratem zaslal seznam svých favoritů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.