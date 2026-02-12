Hladík (KDU-ČSL): Nechci novou organizaci nebo útvar, chci specialisty

Vážené paní poslankyně, páni poslanci.
Já se krátce chci dotknout jedné věci, která tady zatím nebyla příliš reflektována, a to jsou volně žijící druhy živočichů. My dneska máme opravdu obrovský problém s volně žijícími druhy živočichů, které jsou v záchranných stanicích. Škoda, že tady nesedí pan ministr Macinka, protože ten váš svatý boj proti neziskovým organizacím právě vede proti tomu, abychom efektivním způsobem dokázali některé věci řešit. Máme tady záchrannou síť pro volně žijící druhy zvířat. Česká republika ji z rozpočtu Ministerstva životního prostředí podporuje, ale nedostatečně. Nastavil se tady systém, jakým způsobem podporovat záchranné stanice.
Vy zase v tom rozpočtu prostě ty peníze berete, protože váš svatý boj proti neziskovým organizacím... Ano, jsou to neziskové organizace, které to dělají, které dělají ta záchranná centra a které se věnují této problematice. Tak já budu navrhovat a pevně doufám, že paní poslankyně, kolegové, kteří tady dneska vystupovali z vládních řad, že podpoří změnu v rámci rozpočtu, aby do kapitoly Ministerstva životního prostředí mohly být přidány finanční prostředky, protože já si zrovna myslím, že záchranné stanice prostě tyto finanční prostředky potřebují.
To samé jste prostě škrtli finanční prostředky do ZOO. Tak ZOO jsou těmi záchrannými centry, já jsem tady zmiňoval, ZOO Zlín, kde jsou naopak umisťována třeba citesová zvířata, to znamená zvířata, která ve volné přírodě nežijí, která tady jsou chována buďto legálním způsobem, nebo jsou dovezena či chována nelegálním způsobem. Ta spolupráce mezi Ministerstvem životního prostředí, zemědělství je tady nastavena, my jsme ji velmi zintenzivnili to minulé volební období s panem kolegou Markem Výborným. Já jsem moc rád, že v tom budete pokračovat. Za to děkuji, ale poprosil bych, jestli byste se fakt mohli věnovat jak citesovým druhům zvířat. Máme tady... A pan poslanec Pospíšil a další, prostřednictvím pana předsedajícího, o tom hovořil... nelegální množírny.I když to máme v zákoně už od roku 2021 zakázáno, tak se pořád množí velké šelmy, pořád se tady prostě rozmnožují lidoopi. A tohle je ten největší problém.
Z tohoto důvodu i z celé řady dalších já budu navrhovat zvýšení kapitoly Ministerstva životního prostředí a uvědomte si, že tenhle tupý boj proti neziskovému sektoru, tak přesně jdete proti všem těm spolkům a lidem, kteří prostě dělají ochranu zvířat, kteří dělají záchranná centra, kteří dělají záchranné stanice, kteří dělají další věci.
Proto navrhnu jedno doporučující usnesení. Já jsem teď zjistil, že je velmi podobné, byť je trošku jiné, jako od kolegů z Pirátské strany. Protože dneska je to tak, že Policie České republiky nemá vyčleněné úplně specialisty, kteří by byli vzdělaní, vyškolení, měli na to kvalifikaci, zkušenosti, byli ve spolupráci s veterináři, s Českou inspekcí životního prostředí. Není tady pořádná návaznost. A to si myslím, že je velký úkol MŽP, MZE, vnitro a spravedlnost, návaznost od policie na státní zastupitelství a soudy tak, aby státní zástupci a soudci rozuměli problematice environmentální trestné činnosti.
Nejedná se jenom o nelegální množírny třeba psů, velkých šelem, ale jedná se třeba o trávení orlů, kde tady je problematika trávení velkých dravců jako obrovský problém. Já jsem rád, že myslím, že v minulém nebo předminulém roce poprvé v České republice byl odsouzen konkrétní člověk právě za tuto trestnou činnost. Ale bez toho, aniž bychom tady měli specialisty na Policii České republiky, tak se nedostaneme k dalším takovýmto rozsudkům.
Proto chci navrhnout - a po konzultaci s kolegy z vládní koalice - nebudu vyzývat vládu a pana ministra vnitra, ale budu doporučovat vládě České republiky a ministru vnitra, aby po vzoru Německa a Slovenska zřídil v rámci Policie České republiky samostatnou jednotku pro řešení environmentální trestné činnosti.
Já se většinou neinspiruji na Slovensku, ale tady jsem se inspiroval, protože tohle je zrovna oblast, která na Slovensku funguje. Když se podíváte na odhalené trestné činnosti v oblasti právě týrání zvířat, zacházení špatně se zvířaty, otrav zvířat, nelegálního lovu a dalších a dalších, tak opravdu Slovensko a slovenská policie má tvrdá data, která, když porovnáte s daty Policie České republiky tak objektivně jsou na tom líp, jsou prostě lepší. Tak se inspirujme. Dělají to tak i v Německu. Tak zaveďme... Já nechci žádnou novou organizaci nebo nový útvar. V žádném případě. Ale chci specialisty na krajských ředitelstvích Policie České republiky, aby tam byli prostě profíci, kteří se budou touto trestnou činností zabývat.
Tak poprosím, dávám to jako návrh, abyste zvážili, je to měkké, doporučujeme, ale bude fajn, když se tomu pan ministr vnitra bude také věnovat. Děkuji.
