Covid drtí školy. Tolik tragédie kvůli nudli u nosu, po jednom týdnu! Šikana dětí, konflikty, buzerace. Už nařídili klaunské nosy?

Jde to až do takových absurdit, že než aby samoživitelka riskovala u syna, že bude mít kvůli nachlazení každý měsíc desetidenní karanténu s domácí školou, radši ho nepošle na střední školu.

Ředitelé nad zákon! Díky rýmičce…

Ještě předtím, než bylo dnes vydáno opatření o povinných rouškách, si někteří rodiče stěžovali například ve skupině „Práva dětí a rodičů v kontaktu se zdravotnictvím, školstvím a státem“: „U nás ve škole je zavedeno opatření, že dítě s lehkou rýmou musí být v roušce celý den. Ve všech prostorách školy! A jeden den po nemoci také. Je to čistě ‚výmysl‘ ředitele, žádné nařízení od kohokoliv jiného. Taky nevím, jak to řešit, jestli je to v pořádku, ale nelíbí se mi to,“ popsala maminka Šárka Nejedlá a dodala: „Chápu, že jiné školy pošlou dítě kvůli kýchnutí klidně rovnou domů, a můžu být vlastně ráda, že ve škole vůbec můžou s rýmou být, ale sedět celý den v roušce je pro mě tedy naprostá šílenost a nedokážu to skousnout...“

Že jedno kýchnutí skutečně znamená totéž jako mít na sobě šarlatové písmeno, potvrzují ostatní přispěvatelé. Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 9.9.2020) Obávám 41% Neobávám 15% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 44% hlasovalo: 4859 lidí

S posíláním „usmrkanců“ do domácího léčení se roztrhl pytel. Špatně to dopadá na rodiče mladších žáků. „Já se na to fakt vykašlu. Měla jsem nastoupit do práce a u staršího ve škole případy covidu, tak nemůže do školy, jelikož má trošku rýmu a zakašlal,“ bědovala dnes na stránce Klubu svobodných matek samoživitelka Markéta, že jí poslali domů syna, přestože ve třídě nikdo infikovaný není. A to není vše: „A teď jsme se ve školce dozvěděli, že u malého ve třídě ve školce je případ covidu také, tak se čeká na vyjádření hygieny, zda půjdeme do karantény. Úžasné…“ Radost z nového zaměstnání tak možná půjde vniveč

Do druhé vlny finanční tísně kvůli pouhé nudli u nosu padají i další sólomatky. „Nejste sama. Já nastoupila v červenci a jsem doma kvůli rýmě. Ted u nás propuká též covid, tak se děsím, co bude. Člověk peníze potřebuje. Tato situace je zoufalá,“ posteskla si maminka Lenka K.

Ani nekýchnout, a radši ani nebýt odtud…

Kam až šmírování, kdo si zakašlal nebo kdo zná někoho s koronavirem, může dospět, ukazuje zkušenost z malé obce na Lounsku. Tam se v létě dostala do karantény malá mateřinka. Od té doby je stigmatem už jen to, že odtud pocházíte. A nemusíte přitom ani popotáhnout nosem.

V posledním vydání Blšanských listů se starostka Blšan rozepsala, jak jsou občané segregováni v okolních městech jen proto, že pocházejí z obce, kde se v srpnu vyskytl covid-19. „Zákazník žádající v podbořanském salónu kadeřnické služby nebyl obsloužen, protože je z Blšan. Dítko (které se vrátilo s rodiči z dovolené až v době, kdy už byla školka uzavřena), nebylo přijato do náhradní mateřské školy, protože je z Blšan,“ uvedla starostka Dagmar Břehovská.

Buzeraci, či dokonce vyloučení si tak tvoří i lidé mezi sebou.

Ve zmíněných Podbořanech, pod které Blšany samosprávně spadají, nám čtrnáctiletá dívka L. sdělila: „Ve škole se na sebe spolužáci dívají divně, když někdo zakašle nebo zasmrká. Když jsem šla ze školy domů, bála jsem se vytáhnout kapesník, aby to někdo neviděl. Jenže mamka mi vynadala, že když si nudle natáhnu do hlavy, tak pak o to víc budu nemocná. Tohle bylo v pondělí, dneska už je to dobrý, pila jsem bylinkové čaje, kloktala a tak… občas prostě člověk smrká, ale brzo to přejde,“ svěřila a dodala, že dneska i se spolužačkami stihly zachytit na Instagramu nejnovější informaci, že od zítra už musejí přijít v rouškách přímo do školy.

Strach mezi lidmi panuje. V komunitě „Vaše práva ve škole“ se Helena z Přelouče v souvislosti se svým dítětem vyděšeně tázala: „Takže bude třeba dva roky doma, když odmítnu test? Nebo mi dítě rovnou odeberou?“

Zmatek, chaos, nejasnosti – ani doktoři nic nevědí

Anketa Vyhraje hnutí ANO krajské volby? Vyhraje 75% Vyhraje, ale méně, než si Babiš představuje 16% Nevyhraje 9% hlasovalo: 6270 lidí

„Nám to přišlo od ředitelky esemeskou kolem 14. hodiny a do hodiny už rodičům volala přímo paní z hygieny. Jak přesně to probíhalo předtím, to nevím, ale ráno kontaktovala učitelka ministerstvo, že byl pozitivní chlapeček ve třídě, a do odpoledne už bylo rozhodnuto.“

Když se kdosi ozval, že testovat děti je tedy pěkná šikana, reagovala Kateřina bezmocně. Kdosi znalý ve skupině rodičům radí, aby ani CRP u pediatra nenechali prckům dělat a výtěr na streptokoka také ne.

„Hlavně že furt tvrdí, jak vše funguje. Nefunguje vůbec nic. Mě včera sjela dětská, že mi nevypíše žádanku, dokud jí od hygieny nedám potvrzení o karanténě. Volala jsem na hygienu a tam mi zase řekli, že nic oficiálního doktorce posílat nemusejí. A aby mi doktorka nedělala problémy, vydali mi žádanku přímo na hygieně...,“ postěžovala si Kateřina, že se ještě člověk musí v takových chvílích dohadovat s doktorem, který sám neví, co má dělat.

Ten Kateřinin zjevně není sám. Jiný přispěvatel konstatoval: „Na testy posílá jak Krajská hygienická stanice, a i lékaři. A je v tom krásný bordel.“

Podle Radky, která se zabývá Podporou rodičů, je to právě „celé strašně zmatené doporučení MŠMT a zjevně ho nijak nekonzultovali s Ministerstvem zdravotnictví. Pediatři totiž teď vůbec nechápou, co se po nich vlastně chce, kdo a proč to chce, a rozhodně to nebudou dělat bezplatně. Pak by teda škola, jestliže chce nějaké potvrzení, měla toto rodičům proplatit, ne?“ zaznělo také, že rodiče jsou povinni škole sdělit zdravotní omezení dítěte, ale lékař v tom nijak figurovat nemusí. Stejně jako pro povinný předškolní rok ve školce se k přijetí nedodává žádné vyjádření lékaře, takže opravdu může do školky i školy chodit dítě, které zatím dětského doktora ještě nepotřebovalo a nebylo u něj. „Bude jich pár, ale existují.“

Michaela Veselá ze spolku Společně k bezpečí, který spravuje stránku Vaše práva ve škole, se k ‚nudlím‘ také vyjadřovala: „Mnohé školy normalizují nápady, jako je měření teploty při vstupu do budovy, zachycení podoby teplotně nevhodné osoby (včetně dětí) na kameru a archivaci tohoto osobního údaje pro nějaké tajuplné účely, což je postup zcela mimo zákon. O různých, ničím nepodložených příkazech typu ‚masky nasadit‘, ‚masky sundat‘ ani nemluvím. (…) Jakmile začnou školy podrobně sledovat zdravotní stav žáků a nebudou kašel a nudle kalibrovat na základě dlouholetých zkušeností, tak se do té budovy moc dětí nedostane,“ domnívá se s tím, co lze do budoucna předpokládat: „Ty, které se tam dostanou a párkrát zachrchlají, zase půjdou domů. Znamená to, že jeden z rodičů bude neustále zakleknutý v blocích a připravený dítě vyzvedávat.“

Panika kolem testování dětí

Anketa Je dobře, že Zeman nebude zvát Vystrčila na setkání ústavních činitelů? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 13912 lidí

Jak život po zahájení školního roku a veškeré nejasnosti kolem testování dětí vnímají rodiny, shrnula u příspěvku Lenka Kupčíková: „No, je to takové divné. My třeba teď máme nemocnou dceru – rýma, kašel, byla i teplota. Nechala jsem ji ze školy doma. Sourozenci chodí, nic jim není. Já už taky smrkám, chodila jsem jedno odpoledne častěji na záchod. A teď co? Je to korona? Není? To budeme při každé rýmě a nachcípání váhat a strachovat se, že někoho nakazíme? Jak dlouho? Tuto zimu? Jaro? Další podzim?“ rozohnila se matka, která by prostě netestovala. „Pokud přijde nemoc, léčit jako vždy – byliny, sirupy, kapky. Pokud přijdou komplikace doma nezvládnutelné, tak k doktorovi, nebo špitál. Pak eventuálně otestovat, co to je – jaký bacil, nebo virus. Život s věčným strachem nemá cenu! Věčně sledovat při každém otevření čehokoli, jakéhokoli média čísla nakažených, je už na palici! Nechci takto existovat donekonečna,“ dodala.

Podle právničky Zuzany Candigliota nikdo neví, jaký je správný právní postup, pokud rodič test odmítne. „To nikdo neví, protože o tom žádný soud dosud nerozhodoval. A interpretací současné úpravy může být sto,“ uvedla advokátka, která mimo jiné spolupracuje s Ligou lidských práv.

Rodiče: Nenechat si sr*t na hlavu

Podobné emoce řeší rodiče, kteří za prvé odmítají testovat děti, nebo za druhé odmítají posílat své ratolesti do školy v roušce.

Ve skupině „Práva…“ to vyjádřila například Hana Hromadová: „Tady jde ale taky o princip. Pokud chcete být ovce a vůbec neřešit, na co máte právo, tak nevím, proč tu jste. Já si třeba nerada nechávám srát na hlavu, a když to mohu řešit, tak to řeším. Za nás mohl dítě vzít ze třídy klidně rodič při hodině a bez ohlášení a byl to standard... dnes se nedostane ani do školy. A svět není zlejší – je stejný, někde je asi chyba. Já se omezovat ani buzerovat nenechám. Nikdy.“

Jiný diskutér její názor podpořil: „Nebo až si pak ředitel usmyslí, že rodiče mohou dovnitř pouze s klaunským nosem, půjdete si koupit červenou bambuli?“

Ve stejné skupině zaznělo řešení, jak reagovat, když půjde do školy dítě bez roušky: „Říkat, že váš zdravotní stav to neumožňuje a že máte výjimku v nošení. Nemají jakékoli právo vidět razítko a diagnózu.“

Může k otci, nesmí k otci?

Začátek školního roku je tak stresující, že spouští už hádky i mezi rodiči navzájem. Jde například o situaci, kdy jedno dítě bylo v karanténě u otce. Ta mu nyní končí, ale objevil se covid u matky. Může syn do školy, nebo musí opět nastoupit karanténu kvůli matce? Lidé se do matky pustili, že její syn by měl v karanténě zůstat, protože se potkal s pozitivně testovanou osobou.

„Měla mu být nakázána i přes negativní test karanténa. Pozitivně testovaní jsou v izolaci, kontakty i s negativním výsledkem v karanténě. Mě by spíš zajímalo, jak byste se postavila k tomu, kdybyste odmítla test a váš syn byl pozitivní a nakazil někoho, kdo by na nemoc umřel,“ vyslechla si žena.

Některým připadá „na hlavu“, že se jako schůdné řešení v jiném případě akceptovalo, že když měla pozitivní test na covid matka s dcerou, tak syna (negativní) poslala k otci. Správně by však ani zdravé dítě nemělo domácnost opustit a přecházet ke druhému rodiči, protože je v karanténě s nakaženými.

Podle uživatelky Marušky Novotné je to zřejmě jedno, když napsala: „Přijde mi, že akorát dělají, že něco dělají, a přitom nastalo neřízené promořování obyvatelstva. A když bude nejhůř, tak řeknou, ‚měli jste nosit všichni roušky, my vám na jaře ukázali, že to funguje, je to vaše odpovědnost, že jste je nenosili‘. Tak nevím, kde se stala chyba...“

