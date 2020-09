Čtvrtníček bojuje o život! Chřipečkáři, styďte se. Jenže je to jinak

reklama

Šestapadesátiletý herec měl pozitivní testy minulý týden. Poté, co se mu přitížilo, byl převezen na jednotku intenzivní péče v pražské motolské nemocnici. Podle zdroje přímo z nemocnice, který serveru poskytl informace, má herec těžký průběh nemoci a ocitl se v ohrožení života. „Napojili ho na dýchací přístroj,“ uvedl nejmenovaný zdroj Blesku.cz. Kvůli Čtvrtníčkově nemoci nyní odkládá jeho představení Divadlo Na zábradlí, a to zatím do 27. září. Anketa Podporujete nový plán EU na povinnou relokaci migrantů? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 11419 lidí

Na sociálních sítích se Čtvrtníček stal důkazem, že koronavirus způsobuje závažné onemocnění, a nástrojem proti zlehčovačům nemoci. „Ledecký, Basiková, Krainová i Janků hrdinně bojují za pravdu o covidu, který není nebezpečný, a politici nám o něm lžou! Načež jim dá Čtvrtníček českou sodu, když skončí s covidem na jipce. Že se nestydí! Takhle zesměšňovat kolegy umělce,“ poznamenal kupříkladu ironicky cestovatel Dan Přibáň.

„Petr Čtvrtníček leží na jipce s covidem. Tak teď by mě zajímaly odborné analýzy. Proto se jdu na vás obrátit,“ napsala také blogerka Jordanka Jirásková a vyjmenovala, jak by to mohlo s koronavirem Petra Čtvrtníčka být. Ironicky tak poukazuje na ty, kteří nemoc zlehčují. „Simuluje, zbytečně otravuje doktory s rýmičkou. Neb je to falešně pozitivní test, covid neexistuje, určitě odešel z fronty a přišel mu pozitivní výsledek. Nebo je dobře, že to má, měl se o sebe starat, je obézní a kouřil, musí umřít. Nebo to má z roušky, měl ji dlouho na obličeji, množily se mu tam bakterie, kdyby ji neměl, tak se mu to nestalo. Nebo určitě spad ze střechy, pak ho srazilo auto a pokousal pes a počítá se to jako covid,“ podotkla.

„No, jo chřipečka, co? Neumím se modlit, tak držím Petrovi palce, ať to dobře dopadne a můžeme si brzy zase někde dát jedno rychlý...“ okomentoval Čtvrtníčkovu nemoc moderátor a sportovní komentátor Jaromír Bosák.

No, jo chřipečka, co? Neumím se modlit, tak držím Petrovi palce, ať to dobře dopadne a můžeme si brzy zase někde dát jedno rychlý... https://t.co/EaFSu99HSG

— Jaromír Bosák (@JaromirBosak) September 25, 2020

„Petr Čtvrtníček bojuje na jipce s covid-19 o život. Hanu Zagorovou na životě ohrožoval... Uctivé pozdravení Báře Basikové, Lucii Bílé, Janku Ledeckému a dalším odborníkům na tuto nemoc, resp. její dopady. A všem, kdo jejich moudra sdílejí,“ poznamenal novinář Libor Stejskal.

Petr Čtvrtníček bojuje na jipce s covid-19 o život. Hanu Zagorovou na životě ohrožoval... Uctivé pozdravení Báře Basikové, Lucii Bílé, Janku Ledeckému a dalším odborníků na tuto nemoc resp. její dopady. A všem, kdo jejich moudra sdílejí.https://t.co/IltZrRfooK

— Libor Stejskal ???????????????????????????? (@libor_stejskal) September 25, 2020

Na jeho slova pak zareagoval režisér Jan Hřebejk, který přišel s citací samotného Čtvrtníčka, i když z druhé ruky. „Absolutně nechci nic zlehčovat, Petr Čtvrtníček opravdu je v nemocnici. Ale než se tady naleznou noví ‚viníci‘, přeposílám dnešní sms o Petrově stavu: „Čtvrtek psal Dominikovi, kterej četl v Blesku, že je v ohrožení života, zprávu. Nedělejte z kapačky velblouda. Tak je asi ve formě,“ napsal Hřebejk.

Absolutně nechci nic zlehčovat, Petr Čtvrtníček opravdu je v nemocnici. Ale než se tady naleznou noví "viníci",přeposílám dnešní sms o Petrově stavu "Ctvrtek psal Dominikovi, kterej cetl v Blesku, ze je v ohrozeni zivota zpravu. Nedelejte z kapacky velblouda. Tak je asi ve forme" https://t.co/4W5Z5Ckr23 — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) September 25, 2020

