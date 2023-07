Dali jste Ukrajině, tak tady to máte. Ruská odveta za přejmenování ulic

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 39% Nevadí 61% hlasovalo: 3425 lidí

V některých případech jsou za tím ale i úmysly v rámci možností popíchnout nebo uškodit Ruské federaci a přistupuje se k přejmenovávání prostranství před ruskými ambasádami či konzuláty. Nová pojmenování pak pochopitelně nesou jména nebo názvy spojené s ukrajinskými hrdiny či jsou jinak provázány na ruského nepřítele.

V níže uvedeném seznamu je pro ilustraci několik evropských či světových metropolí, které si podobný krok nenechaly ujít.

Albánie (Tirana) Ulice Donika Kastrioti přejmenována na Ulici Ukrajinských hrdinů

Norsko (Oslo) Náměstí Drammensveien přejmenováno na Ukrajinské náměstí

Litva (Vilnius) Ulice Latviu gatve přejmenována na Ulici ukrajinských hrdinů

Lotyšsko (Riga) Ulice Antonijas iela přejmenována na Ukrajinská ulice nezávislosti

Kanada (Toronto) Část ulice St. Clair Avenue přejmenována na Svobodné náměstí Ukrajiny

Anglie (Londýn) Část ulice Bayswater Road přejmenována na Kyjevská cesta

Česká republika (Praha) Korunovační ulice přejmenována na Ukrajinských hrdinů

Island (Reykjavík) Roh ulic Garðastræti a Túngata přejmenován na Kyjevské náměstí

Švédsko (Stockholm) Místo vedle ruské ambasády pojmenováno Místo svobodné Ukrajiny

Polsko (Krakov) Místo před ruským konzulátem pojmenováno Svobodné náměstí Ukrajiny

Bulharsko (Sofie) Místo před ruskou ambasádou pojmenováno Cesta hrdinů Ukrajiny

The Lithuanian postal service is warning people that it will only deliver letters that have correctly written down the new address of the Russian embassy in Vilnius.



???????? pic.twitter.com/iGRphFWRXT