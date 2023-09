Další Cemperův trapas. Nadával Rajchlovi, ale nezjistil si základní fakta

reklama

Případ znásilnění a pokusu o vraždu mladé dívky v Plzni, kterého se měl dopustit podle informací médií osmnáctiletý Ukrajinec, jenž žil v Česku již několik let a nepřišel k nám během uprchlické vlny po ruském napadení Ukrajiny, nýbrž již dříve, před několika týdny vzbudil nemalé vášně i tím, jak brutálním způsobem na dívku zaútočil.

uvedla pro server Krimi-Plzeň.cz policejní mluvčí. Dívka podle ní předstírala smrt, což jí zřejmě zachránilo život. Po mužově odchodu se dostala z místa pryč domů ke kamarádce, odkud jí měla být přivolána pomoc. Útočník měl dívku vylákat na procházku, se kterou napadená souhlasila, jelikož jej již určitou dobu znala. „Po chvíli muž nečekaně změnil směr a zabočil do nedalekého lesíku. Tam dívce svázal ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Následně jí způsobil ještě řezné zranění a vyhrožoval jí smrtí. Poté ji zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a odešel,“policejní mluvčí. Dívka podle ní předstírala smrt, což jí zřejmě zachránilo život. Po mužově odchodu se dostala z místa pryč domů ke kamarádce, odkud jí měla být přivolána pomoc.

Svou pomoc rodině i znásilněné dívce nabídl několik dní po činu i právník a šéf strany PRO Jindřich Rajchl. Server Manipulátoři.cz šéfredaktora Jana Cempera to však kritizuje a vnímá věc tak, že si Rajchl a zdravotní sestra Petra Rédová „na znásilněné dívce z Plzně přihřívají nechutným způsobem polívčičku...“

Sám Rajchl uvedenou sbírku propagoval a přispěl 10 tisíc korun a na předešlé spory s Cemperem ohledně sbírky tehdy také reagoval. „V plné nahotě teď vidíme kontrast mezi lepšolidmi typu Cempera a Michopoulose, kteří se naprosto hyenisticky snažili zneužít mnou nabídnutou pomocnou ruku proti mně, a solidaritou našich podporovatelů, kteří neváhají přispět svým dílem k této nesmírně prospěšné aktivitě,“ napsal.

Dle Cempera je však problémové to, jak Rajchl o pomoci dívce informoval. „Po 2 týdnech se udělala sbírka, jedině super, sám jsem přispěl a chválím. Ale těch cca 10 příspěvků mezitím, mnohdy s protichůdnými informacemi, to bylo zcela zbytečné a jen přihřívání politické polívčičky, Rajchlovo rýpání do prezidenta doslova ubohé. Víte, když bylo třeba tornádo, půjčil jsem si dodávku, dojel na Moravu se stavebním materiálem plus poslal nějaké peníze a neměl jsem také potřebu o tom psát 10 příspěvků a točit 5 videí...“ popsal, co mu vadí. Reagoval tak na Rajchlovu kritiku reakce prezidenta Petra Pavla na případ znásilnění v protikladu k případu jeho reakce na případ šikanované ukrajinské dívky, kterou prezident pozval na Hrad.

Když lidé upozornili Cempera, že Rajchl s Rédovou pomáhali danou sbírku zrealizovat, připojil to, že mu vadí nejasnosti s nabídnutím právní pomoci rodině, která již měla v té době právničku, a „dávání do souvislosti s tím, že prezident přijímá jen ukrajinské oběti“. „Takže sbírka super, ale proč na tom sbírat politické body?“ vadí Cemperovi.

Uveřejnil též částku, kterou přispěl dívce. Jde o šest stovek.

Uvedená sbírka pro brutálně napadenou patnáctiletou Sáru , která se zachránila předstíráním vlastní smrti, poběží ještě 56 dnů a zatím se na pomoc dívce podařilo vybrat přes 950 tisíc korun. Peníze ze sbírky budou použity v první řadě dle rodiny na okamžitou intenzivní psychologickou pomoc pro dívku a případné další aktivity, které jí pomohou k návratu zpět do normálního života. , která se zachránila předstíráním vlastní smrti, poběží ještě 56 dnů a zatím se na pomoc dívce podařilo vybrat přes 950 tisíc korun. Peníze ze sbírky budou použity v první řadě dle rodiny na okamžitou intenzivní psychologickou pomoc pro dívku a případné další aktivity, které jí pomohou k návratu zpět do normálního života.

„Je potřeba, aby se Sára co nejdříve vrátila zpět do svého života a k tomu bude potřebovat intenzivní psychoterapeutickou pomoc, která patří mezi hrazené služby. Po krátkém hledání jsme našli specialistu, který se jí rád ujme a navede současně i její rodiče, jak se k danému problému postavit tak, aby se rány na duši začaly hojit na obou stranách,“ uvádí se u sbírky.

