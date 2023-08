Další den, další obsazená vesnice. A nejde o úspěch Ukrajinců

Anketa Vnímáte Alexandra Dubčeka jako kladnou postavu našich dějin? Ano 58% Ne 36% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 2093 lidí veřejnoprávní stanice BBC dostupné snímky dokládají, že jde skutečně o tento typ výkonného stroje. Moskva uvedla, že dron byl zasažen palbou z ručních zbraní, ale podařilo se mu „poškodit“ letadlo. Ukrajina se k tomu nevyjádřila. Letoun Tu-22 dokáže letět rychlostí Mach 2, dvojnásobnou rychlostí zvuku a Rusko jej hojně využívá k útokům na města na Ukrajině.

„I když zničení jednoho letounu bude mít jen malý vliv na sílu současné šedesátičlenné flotily Moskvy, operace zdůrazňuje rostoucí schopnost Kyjeva zasahovat cíle hluboko uvnitř ruského území,“ doplnila k tématu BBC s tím, že letecká základna, kterou dokázali Ukrajinci ohrozit, leží stovky kilometrů od ukrajinských hranic.

Kyjev v posledních měsících vyslal do útoku na Moskvu desítky bezpilotních letounů.

V tomto čase neutuchajících útoků a protiútoků se papež František sešel s nejvyšším generálem Spojených států Markem A. Milleym, aby s ním debatoval o situaci na Ukrajině. Podle CNN setkání proběhlo ve Vatikánu. Generál Mark Milley byl podle mluvčího plukovníka Davea Butlera „poctěn“, že mohl s papežem hovořit. Setkání trvalo asi 30 minut a generál předal papeži jako dar kopii americké ústavy. CNN v této souvislosti upozornila, že Milley, který se se svými protějšky a dalšími hodnostáři běžně setkává ve formální uniformě, měl místo toho na sobě civilní oblek.

Během diskuse o Ukrajině byl prý papež znepokojen zejména počtem civilních obětí probíhající války.

Mezitím Rusové dál a dál útočí na město Kupjansk a náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová přiznala, že situace u Kupjansku zůstává složitá. V televizi prozradila, že Ukrajinci odrazili několik útoků na Kupjansk. „Všechny boje z minulého týdne skončily porážkou nepřítele.“ Na její slova upozornila CNN. Hlavní boje probíhají v okolí nedalekého Serebrjanského lesa, dodala.

Podle ruských proválečných blogerů si Rusové u Kupjansku připsali úspěchy.

„Šéf okupační správy Charkovské oblasti Vitalij Gančev tvrdil, že ruské síly obsadily Synkivku (9 km severovýchodně od Kupjansku) a ruští blogeři toto tvrzení široce umocnili rozšiřováním záběrů ruských sil údajně operujících v centru Synkivky,“ napsal washingtonský Institut pro studium války (ISW). Po krátkém čase však titíž blogeři oznámili, že Synkivka zůstává v rukou Ukrajinců a ti prý zuřivě brání celou oblast.

Boje se vedou i u řeky Oskil a o most vedoucí přes tuto řeku. „Ruští blogeři také tvrdí, že ruské síly dobyly blíže nespecifikované výšiny ve směru Kupjansk, poblíž Synkivky a Petropavlivky (6 km východně od Kupjansku),“ upozornil institut. Kromě toho, objevují se zprávy z ruských zdrojů, že Ukrajinci vyhodili do povětří most vedoucí přes řeku.

Not quite sure if this is the bridge I have marked or the one to the north but either way an Oskal crossing is gone. https://t.co/F2CoFhRfvQ pic.twitter.com/pAsvKMGH1p