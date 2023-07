Další euronesmysl, který se obrátí proti zákazníkům. Svobodní varují před novou regulací EU

reklama

Unijní politici novou regulaci hájí především z ekologických důvodů. „Vyřazené baterie obsahují mnoho cenných zdrojů a my musíme být schopni tyto důležité suroviny znovu využít a nespoléhat se na dodávky ze třetích zemí,“ uvedla pro média španělská ministryně pro ekologickou transformaci Teresa Riberaová.

S tím však Svobodní, kteří se v České republice dlouhodobě profilují jako strana bojující proti euronesmyslům, rozhodně nesouhlasí. „Vyměnitelná baterie se může zdát na první pohled jako fajn nápad, ale zároveň může znamenat u některých zařízení neúměrné zvýšení nákladů, které se překlopí do ceny výrobku, případně může vést k omezení některých funkcí, nebo k nutnosti dodatečných investic na zachování těchto funkcí, např. voděodolnosti,“ vysvětli svůj postoj Libor Vondráček, předseda Svobodných.

„Evropská unie si už tradičně neuvědomuje sekundární důsledky svých rozhodnutí. Vidí, co vidět jde, ale nevidí to, co na první pohled vidět nejde. Povinná jednotná nabíječka zabrání dalšímu technologickému pokroku, navíc v době, kdy s výjimkou malého množství firem už u řady zařízení došlo ke sjednocení samovolně a bez regulace,“ doplnil Vondráček, podle kterého by bylo nejlepší, aby EU přestala neúměrně zasahovat do trhu. „Není to nutné. A pokud si politici z některých států podobné regulace přejí a možná i jejich voliči, pak jim doporučujeme, ať si zkouší tyto regulace zavádět na národní úrovni a neprosazují je na úrovni celé EU,“ vzkázal do Bruselu předseda Svobodných, podle kterého je nejefektivnější rozhodování takové, které je co nejblíže občanům.

„Bohužel EU tento princip dlouhodobě nechápe. A to je jedna z věcí, která je potřeba změnit jako první. Rozhodovat se má blíže občanům,“ dodal Libor Vondráček.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.