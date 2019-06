Další problém pro církev? Policie již prošetřuje svědectví mladé ženy. Nebyla jediná, kdo mluvil

Policie prošetřuje jeden ze sexuálních případů, který má mít údajně na svědomí katolický kněz. Čin to může být o to strašnější, že byl údajně spáchán na ženě mladší patnácti let. Jeden z kněží, kteří se takovýchto zvěrstev měli dopouštět, byl i jistý pan V. Z. Policie možné sexuální zneužívání řeší. Do celé věci se však vložila knězova známá, která je přesvědčená, že údajně napadené ženy lžou.

Server Seznam Zprávy spolu s dalšími médii před pár týdny informoval o zneužívání mladistvých, k němuž mělo docházet v české katolické církvi. Jeden z případů z Českých Budějovic se teď konečně dostal do hledáčku státních zástupců. Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová poděkovala Sabině Slonkové a Jiřímu Kubíkovi. Informace, se kterými přišli tito dva novináři, přiměly příslušné orgány konat.

Bradáčová přislíbila, že bude trvat na odhalení otřesných případů i v případě, že už snad budou promlčené. Promlčené mohou být i proto, že se oběti sexuálních zločinů často stydí mluvit o tom, k čemu byly nuceny. Státním zástupcům však mohou pomoci posudky expertů. „Takové ty rychlé a jednoduché laické odsudky, proč ženy neohlásily útok do svého sexuálního života bezprostředně po útoku, ty jsou skutečně liché a já bych před nimi varovala,“ upozornila Bradáčová.

„Bylo mi patnáct let. Bylo to po mši svaté. Kněz šel okolo lavice a vyzval mě, jestli bych se s ním nešla pomodlit růženec,“ vyprávěla v pořadu Zvláštní vyšetřování žena Hana. „Ke konci modlitby mě hladil po celém těle. Nakonec mě svlékl, položil na koberec a začal osahávat. Říkal mi, jak Bůh nádherně stvořil ženu, že žena je něco výjimečného. A potom mi řekl, že se mohu obléct a jít domů,“ dodala ještě.

Někteří lidé, kteří ženu z reportáže poznali, na ni prý útočili, že o příslušném knězi šíří lži a snaží se ho očernit. Žena si však trvá na tom, že vše, co řekla, je pravda. Žen, které zažily podobné útoky, bylo víc. Lidé z knězova okolí však svého známého nadále hájí. Paní Simona Rybářová věří knězi natolik, že dokonce zveřejnila jména čtyř žen, které promluvily o sexuálním obtěžování. Za svým rozhodnutím čtyři ženy odhalit nevidí nic špatného.

„Já si za tím stojím. Prostě jsem to tak udělala,“ poznamenala dáma s tím, že je ubližováno i řečenému knězi V. Z., který nebyl odsouzen, ale jeho jméno bylo poškozeno. „Jen ať vidí, jaký to je,“ řekla na konto žen Rybářová. „Je na jejich svědomí, co říkají a čemu věří,“ pokračovala. Osobně je přesvědčena o tom, že ty čtyři ženy lžou. „Dělám si svůj úsudek, znám tu rodinu, já jsem se sestrou tý jedný chodila do školy,“ pokračovala Rybářová.

Církev tvrdí, že se zneužívané ženy mohou obrátit na linku důvěry duchovních. Jedna z žen to zkusila. „My vám nic nebudeme cpát, to záleží na tom, jak to chcete řešit dál,“ sdělil jí pracovník církevní linky. Přislíbil ženě, že jí může pomoci najít pomoc psychoterapeuta i právníka. Odmítl se však představit. „My to neděláme,“ řekl prostě a krátce.

Podle Jiřího Kubíka to ukazuje, že církev nejedná úplně narovinu a jak v případě odhalování viníků, tak ve snaze pomoci obětem může udělat víc.

