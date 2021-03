Další volby do Rady ČT začínají. Hlásí se revoluční student Mejstřík i jeho nástupce, který zavařil Hamplovi. A jedno jméno, které nadzvedne poklop kaváren...

O místa v Radě České televize je hotová tlačenice. Na seznamu můžete najít jak provařená jména, tak i osoby, o kterých jste pravděpodobně nikdy neslyšeli. Každopádně to bude boj... Revoluční vůdce Mejstřík nebo jeho mladší nástupce, který by rád cenzuroval knihy? Novinář, který píše o pomoc do Bruselu nebo novinář, který se sťal u Zemana? A to není vůbec konec. Jdou do toho taky farář od celebrit či bývalá ústavní soudkyně. A Šarapatka z kola ven!

reklama

Anketa Věříte léku ivermektin? Ano 63% Ne 7% Nechávám na lékařích 30% hlasovalo: 6406 lidí

Poslanecká sněmovna dostala již enormních 54 návrhů na čtyři nové členy Rady ČT. Veřejné slyšení kandidátů by mělo proběhnout příští týden, v úterý a ve středu. Ve čtvrtek pak volební výbor Sněmovny zúží počet kandidátů na 12 jmen. Po šesti letech vyprší mandáty čtyř členů Rady ČT; jmenovitě Jaroslava Dědiče, Jaroslava Maxmiliána Kašparů, Jiřího Kratochvíla a Daniela Váni. Těleso pak v září opouští i jeden z jeho nejvýraznějších členů, velký bojovník Zdeněk Šarapatka. Sněmovna by měla nové radní vybrat zřejmě v dubnu. Svých funkcí se poté ujmou 31. května 2021.

Z odcházejících členů se chtějí o nové zvolení ucházet Jiří Kratochvíl také a Daniel Váňa, kandidát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, kde dlouhodobě přednáší.

Na seznamu kandidátů, který na svém facebookovém profilu zveřejnil pirátský poslanec Tomáš Martínek, se objevila skutečně zajímavá jména. Za Český filmový a televizní svaz FITES jde do volby studentský vůdce z roku 89 Martin Mejstřík. FITES vysílá do boje o funkci ještě jedno známé jméno. A to Petra Blažka, někdejšího badatele z Ústavu pro studium totalitních režimů a politika ODS.

Za Studenstký spolek Agora, z.s., 2. Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, z.s. jde do souboje jistý David Pavlorek, aktivistický student, který se proslavil zejména tím, že na základě jeho „upozornění“ byla vedením UK stažena z univerzitního knihkupectví kniha sociologa Petra Hampla Prolomení hradeb.

Psali jsme: Kniha Petra Hampla, kterou muselo stáhnout univerzitní knihkupectví, je vyprodána. Ale "soudruh liberál", který vše zveřejnil, nakládá dál

„Řada z vás zaregistrovala status Knihkupectví Karolinum, kterým propagovalo prodej xenofobní knihy xenofoba Petra Hampla Prolomení hradeb, vydanou xenofobním spolkem Naštvané matky. Něco takového je naprosto nepřijatelné a je třeba požadovat, aby se to nedělo. Byl to jasný fail a je třeba požadovat po vedení univerzity, aby zasáhlo. Je však pochopitelné, že vedení univerzity běžně nekontroluje, co se ten či onen den dostane na pult daného knihkupectví. Rád bych na tomto místě proto poděkoval Samu Zajíčkovi za to, že na celou záležitost upozornil rektora univerzity, který zjevně netušil, že k něčemu takovému došlo, a promptně reagoval, protože knihkupectví nejenže smazalo daný status, ale knihu také stáhlo z distribuce (v nabídce knihkupectví ji již nenajdete),“ napsal tehdy Pavlorek poněkud svazáckým jazykem na svém facebooku.

Psali jsme: „Zařízl“ Hamplovu knihu a začaly vyplouvat zajímavé věci. Studentští vůdci koketují s politickými stranami. Nitky vedou k ČSSD a Zeleným

Mezi dalšími uchazeči o místo v Radě ČT můžeme dále najít například jméno známého publicisty a bývalého šéfredaktora Lidových novin Jefima Fištejna, bývalou ústavní soudkyni Ivanu Janů nebo známého faráře celebrit Zbygniewa Czendlika.

Překvapení skýtá nominace Svazu průmyslu a dopravy. Ten totiž nominuje MUDr. Petra Smejkala, který přitom má v následujících měsících být podle představ premiéra Babiše „tvář pandemie“ a v této roli už absolvoval několik televizních rozhovorů.

V nominacích pochopitelně nechybí ani novináři. Třeba Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů, který v posledních letech svým počínáním vstoupil do řady kauz. Třeba do často proklamovaného „boje s dezinformacemi“. Černého syndikát, spolu s dalšími „zástupci“ novinářů, televizí a vydavatelů psal dokonce nedávno do Bruselu. Podle jejich názoru nastal čas, aby za šíření dezinformací padaly sankce, ale současně aby byla zachována novinářská svoboda pro ty, kdo dezinformace nešíří.

Psali jsme: Trestat dezinformace! žádají Brusel novináři. I čeští, tihle. A EU platí nový orgán

Černý a jeho syndikát také třeba již před lety psal otevřený dopis prezidentu Zemanovi. Vadilo mu, že prezident Miloš Zeman při inauguračním projevu podstatnou část českých médií postavil na roveň organizovanému zločinu a neonacistickým bojůvkám. Podle syndikátu lze pochopit, že Zemana se mohla dotknout leckterá tvrzení, která na jeho adresu z médií zazněla, především v průběhu kampaně před prezidentskou volbou. „Ale jako přesvědčený demokrat a milovník citátů budete jistě souhlasit s Voltairovým výrokem: ‚Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat‘, protože na této zásadě francouzského myslitele stojí svoboda projevu a svobodná výměna názorů, ať už s nimi souhlasíme, anebo ne,“ uvedl Syndikát novinářů.

Psali jsme: „Přesdržku“ u Zemana a ležící Rokytka, téma pro show Luboše Rosího a Nory Fridrichové. My jsme se o tom také něco dozvěděli

Dalším pozoruhodným jménem, které se chce protlačit do Rady České televize, je Milan Rokytka. Ten se proslavil nejvíce tím, že při poslední prezidentské volbě vytuhnul, pravděpodobně v důsledku požití značného množství alkoholu, ve volebním štábu Miloše Zemana. Následně se nad jeho bezvládným tělem strhla potyčka mezi několika senzacechtivými novináři a pár účastníky akce. Po incidentu pak Rokytka tvrdil, že nešlo o opilost.

Rokytka se na určitou dobu stal oblíbencem Newsroomu ČT24, 168 hodin a dalších podobných relací. Lze tedy očekávat že na této frontě vzbudí jeho jméno náležité pozdvižení i tentokrát.

Psali jsme: Uhlíkové clo z Bruselu. Ivan David už viděl návrh a je to hrůza. Očekávejme státní bankroty Stanislav Křeček: Problém máme tam, kde jej vtipoví Koniáši nechtějí vidět Jakob (TOP 09): Přikláním se k odpovědné politice a ne kupování si voličů z veřejných peněz Dominik Duka: Bez náboženské svobody nebude v Iráku demokracie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.