Další změna. Končí autor „Velkého resetu“ Klaus Schwab

Německý ekonom Schwab oznámil, že zahájí proces svého odstupu z funkce nevýkonného předsedy správní rady Světového ekonomického fóra. Rozhodnutí přichází několik týdnů poté, co byla organizace kritizována za diskriminaci na pracovišti a slíbila revizi svých interních postupů. Schwab ve svém dopise správní radě, který citoval Financial Times, vyjádřil přesvědčení, že organizace musí obnovit svůj základní „smysl pro poslání“, zejména po nedávných otřesech, jejichž příčiny však přesně nespecifikoval.

„Jsem hluboce přesvědčen, že v dnešním zvláštním kontextu je fórum důležitější a relevantnější, než kdykoli předtím,“ uvedl Schwab v dopise správní radě. „Je také velmi dobře finančně vybaveno díky úspěšnému finančnímu řízení od svého počátku. To, co je nyní po otřesech posledních měsíců zásadní, je obnovit smysl našeho poslání,“ dodal.

Podle Financial Times se může jednat o otřesy spojené s politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa nebo vnitřním vyšetřováním WEF. Po Schwabově rezignaci z funkce výkonného předsedy v loňském roce, kdy ho vystřídal Børge Brende, byly zveřejněny obvinění zaměstnanců o diskriminaci a obtěžování, které se týkaly Schwaba a dalších vysokých manažerů. WEF tato obvinění popřel, a vyšetřování provedené externími právníky nepotvrdilo žádné porušení právních předpisů. Vyšetřování však odhalilo problémy s vedením, které nesplňovaly stanovené standardy. V reakci na to organizace začala přezkoumávat a vylepšovat svůj kodex chování.

Schwab, který byl výkonným předsedou WEF více než půl století, nedal přesný časový plán svého odchodu, ale ve zprávě pro Financial Times bylo uvedeno, že proces odstoupení by měl být dokončen do ledna 2027.

WEF, známý především díky svým výročním konferencím v Davosu, hraje klíčovou roli v globálním dialogu mezi podnikateli a politickými lídry. Mezi členy správní rady patří významné osobnosti jako Christine Lagardeová, Kristalina Georgievová, Mukesh Ambani, Larry Fink a Marc Benioff.

Světové ekonomické fórum vzniklo v roce 1971 v Ženevě jako platforma pro řešení mezinárodních konfliktů. Dnes Světové ekonomické fórum sídlí v obci Cologny, své regionální kanceláře má však i v Pekingu nebo New Yorku.

Jeho zakladatel, německý ekonom Klaus Schwab, je také autem několika knih, mezi nimi například Čtvrtá industriální revoluce nebo COVID-19: Velký reset.

„Historie ukazuje, že epidemie byly velkým resetem ekonomiky a sociální struktury zemí. Proč by tomu mělo být u COVIDU-19 jinak?" ptal se Schwab v knize COVID-19: Velký reset, kde reflektoval globální dopady pandemie COVIDU-19 a poukázal na možnost provedení institucionálních změn a politických rozhodnutí, které by mohly ekonomiky nasměrovat k novým cílům, směřujícím ke „spravedlivější a ekologičtější budoucnosti“.

Mezi predikcemi pro rok 2030, které v roce 2016 Světové ekonomické fórum zveřejnilo, byla i věta: „Nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný.“ Předpovědi byly inspirovány myšlenkami členů Global Futures Councils Světového ekonomického fóra a částečně vycházely z článku dánské sociální demokratky Idy Aukenové z roku 2016. V tomto článku Aukenová představila svou vizi budoucnosti, ve které lidé nevlastní osobní majetek, ale spoléhají na sdílené služby pro každodenní potřeby, což by mělo vést k větší spravedlnosti a ekologičnosti.

Koncem roku 2023 se také stalo virálním video Světového ekonomického fóra, kde odborníci z chemického průmyslu doporučovali veřejnosti, aby omezila četnost praní oblečení, aby tak pomohla chránit životní prostředí. Ve videu odborníci poskytli specifické rady, jak často by se měly prát různé kusy oděvu, s důrazem na to, že svetry by měly být prány pouze jednou za dva týdny a džíny jednou za měsíc. Světové ekonomické fórum zdůraznilo, že praní oblečení má značný dopad na životní prostředí kvůli emisím CO 2 a uvolňování mikrovláken do vodních toků, což škodí ekosystémům. Doporučovali proto prát prádlo při nižších teplotách a s kratšími cykly k minimalizaci opotřebení oblečení a produkce textilního odpadu.

