Dalších 10 milionů Kč rozdal Fiala médiím. Kolik z toho jde na Foltýna?

„Komunikace“ se za Fialovy vlády stala tak trochu magickým slovem. Příznivci vlády jí vysvětlovali její nepopularitu, že prý kabinet dělá správné a důležité věcí, ale nedokáže je komunikovat. Odpůrci vlády se zase pozastavovali nad výpisy z registru smluv, kolik tato „komunikace“ stát stojí.

Fialova vláda od svého počátku přicházela s nejrůznějšími „komunikačními strategiemi“, které měly občanům představit její plány.

Vše začal v prvním roce úřadování „deštník proti drahotě“, na jehož propagaci vynaložila vláda jen za nákup mediálního prostoru 25 milionů korun. Ve 177 miliardách, které vláda do plánu podpory v energetické krizi nalila, se tato částka nezdá tak vysokou. Kampaň k „deštníku“ ale v mnoha směrech nastolila standardy.

Reklamu vláda nechala vylepit na billboardy i do hromadné dopravy, blikala na čtenáře z internetových serverů i televizních obrazovek, hesla jako „Ochraňte svůj domov příspěvkem na bydlení“ zněla i z rádií.

Fotogalerie: - Jednání vlády s Hladíkem

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9617 lidí

Z veřejných zdrojů se rovněž dalo dohledat, jaké částky budou jednotlivá média za reklamu kasírovat. Třeba vydavatelství Czech News Center 312 tisíc za reklamu v deníku Blesk a stejnou částku za další weby. Vydavatelství Seznam prodá inzertní plochu za 286 tisíc. Z jednotlivých webů pak má FORUM24 inkasovat 196 tisíc, Deník N 90 tisíc korun.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o média, která kritikou Babišovy vlády výrazně přispěla k volebnímu vítězství současné koalice, považovali to někteří za „splátku“ přátelským mediálním domům.

Hlavní tváří, která vše organizovala, byl na Úřadu vlády zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma. Toho vláda odvolala v březnu 2023, ale praxe nákupu mediálního prostoru pro vysvětlování vládní politiky se udržela.

Podle novinářky Angeliky Bazalové, která se tématu dlouhodobě věnuje, bylo Klímovo působení vedeno i trochu jinými motivy.

„ Michal Klíma se zaměřil na placené mediální kampaně, jejichž prostřednictvím měl stát komunikovat s občany. Netajil se tím, že mu jde o narovnání prostředí v mediálním byznyse, kdy se podle něj za Babišovy vlády utrácely veřejné peníze určené na marketing netransparentně a mířily především do mediálních domů spjatých s tehdejším premiérem. Klíma otočil kormidlem na druhou stranu,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz.

Výsledkem těchto tlaků byla právě kampaň Deštník proti drahotě, která měla občanům poradit, kam se obrátit v existenční nouzi, ale její výsledek byl tristní.

Fotogalerie: - Sliby, Senát a Fiala

„ Výroba zmíněné nově vytvořené webové ‚nástěnky‘ stála sama o sobě několik stovek tisíc. Ovšem na její propagaci v médiích se utratilo 23 milionů,“ podotýká novinářka.

Obsah přitom tvořily z větší části zkopírované webovky Úřadu práce, doplněné pár odkazy na další weby a telefonním seznamem dodavatelů energií.

„Referenti STRATKOMU občanům například poradili, že pokud se chtějí dohodnout na nových cenách, mají svým dodavatelům zavolat,“ vzpomíná na úroveň poradenství Angelika Bazalová.

Psali jsme: „Važ slova.“ Bartoš chce dezinfu zatnout tipec, Klíma se radoval, ale pak se to zvrtlo Exzmocněnec Klíma rozdal miliony korun vybraným médiím. Výběr neobjasnil Klíma pryč, Šafr začal naříkat. Není sám. Ale přišlo varování a výsměch „Cenzor“ Klíma končí. Ozval se velký oddech

„Vláda nakupuje za peníze občanů reklamu, aby je přesvědčovala o tom, co chce, aby si mysleli. Stejný je princip veřejnoprávních médií. Občane, dej nám peníze a my ti za ně řekneme, co si máš myslet a co je pro tebe dobré a co špatné. A pak si za to na Hradě rozdáme medaile. Je to věc systému, už to nikomu nepřijde divný,“ zhodnotil pro ParlamentníListy.cz Vadim Petrov, bývalý tiskový mluvčí vlád Václava Klause a později expert na PR.

Přidala se i některá ministerstva, třeba Ministerstvo práce a sociálních věcí rozjelo v létě 2023 kampaň k důchodové reformě, která občanům na rodině skládající puzzle vysvětlovala, že Jurečkova reforma zajistí chybějící dílky, aby byly důchody i pro dnešní vnoučata.

Fotogalerie: - Jurečka a důchody

Důležitost reformy vysvětlovala čtveřice ekonomů, z nichž dva byli v té době poradcem premiéra, třetí poradcem ministra Jurečky a tou čtvrtou Danuše Nerudová.

Za nákup mediálního prostoru MPSV zaplatilo 13 896 822, což s patnáctiprocentní DPH dalo 16 milionů korun.

Psali jsme: „Jak za Goebbelse.” Státní videa na propagaci nižších důchodů. Za miliony

V červnu 2023 pak kabinet spustil velký komunikační projekt, nazvaný Česko informuje. „Kampaň bude průběžně přinášet informace o novinkách, změnách či úpravách zákonů či norem, které mají vliv na každodenní život občanů České republiky,“ vysvětlovala tehdy vláda.

Doposud proběhly tři fáze tohoto projektu, každá vypisovaná na půl roku. V první stát vyčerpal bez DPH 17 421 253, ve druhé 18 120 113. Třetí část, která byla podepsaná letos v červenci a právě běží, má stát 10 645 456 korun.

Mimo tento projekt ale probíhala například speciální mediální kampaň k legislativě Lex Ukrajina 7.

Mediaplán kampaně Lex Ukrajina 7:

Legislativa, která upravuje podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků, prošla v červnu vládou a aktuálně čeká ve sněmovně na projednání ve třetím čtení. Ve druhém čtení do něj koaliční poslanci doplnili i pravidlo, podle kterého pokud budou chtít občané Ruské federace získat české občanství, budou se muset vzdát ruského.

Původně návrh především zaváděl zvláštní dlouhodobý pobyt pro uprchlíky s dočasnou ochranou, která by jim vypršela v březnu 2025. „Novela umožní ukrajinským uprchlíkům, kteří jsou ekonomicky soběstační a nezávislí na dávkovém systému, získat běžný pobytový status. Místo dočasné ochrany tak budou moci nově získat dlouhodobý pobyt podle zákona o pobytů cizinců,“ vysvětlovalo Ministerstvo vnitra.

Na žádost ParlamentníchListů.cz o vysvětlení, proč byla reklamní kampaň k této legislativě realizována zvlášť, z Úřadu vlády doposud nepřišla odpověď. Jsme připraveni ji do textu doplnit i později.

Rovněž jsme se zajímali, jaké jsou komunikační priority vlády pro třetí období, ale i tyto otázky zůstaly bez odpovědi.

Mediaplán Česko informuje III, dostupný veřejně:

Anketa Je pro vás důležité, zda Andrej Babiš byl, či nebyl spolupracovníkem StB? Je to pro mě důležité 5% Je mi to jedno 95% hlasovalo: 9236 lidí

Zakázku na tento nákup mediálního prostoru přitom realizuje stejná společnost, jako v případě projektu Česko informuje. Agentura Lion Communications za ni má obdržet plnění ve výši 5 064 327 korun.

Firma zastupovaná slovenskými píáristy Tomášem Vargou a Tomášem Laukem realizuje podobné zakázky například i pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra, státem vlastněný pivovar Budvar. Tři etapy projektu Česko informuje s částkami přesahujícími deset milionů korun jsou ale jejich jednoznačně největšími veřejnými zakázkami. První smlouvu s Úřadem vlády přitom uzavřela až v březnu 2022, do té doby dělala zakázky evidované v registru smluv prakticky výlučně pro Českou televizi.

Právník Tomáš Nielsen považuje podobné „outsourcování“ vládní komunikace za problematické i po právní stránce. „Pokud stát využije placené reklamy k tomu, aby informoval občany například o nových zákonných povinnostech a podobně, pak proti tomu nelze příliš namítat, i když i zde by měl stát nejprve využívat nástrojů, které má k dispozici. Internetu, veřejnoprávních médií apod. Pokud je ale cílem kampaně zlepšování obrazu státu ve vztahu k voličům pod takovým tím dnes populárním heslem, že je potřeba zvyšovat důvěru občanů ve státní instituce, jde podle mě o něco, na co stát nemá právo, co prostě dělat nesmí,“ vysvětluje.

Psali jsme: Omluvte se pořádně, jinak exekuce. ČT kličkování nepomohlo

Nekrm hydru televizními poplatky. Vidlákova akce očima právníků: Povstání statisíců vláda neustojí

Boj proti dezinfu v ČT a ČRo. Na objednávku. Kdo ho tlačí? Teď se zdá, že Piráti

Státní orgány se při své činnosti musejí řídit především zákony a Nielsen v této souvislosti upozorňuje na § 14 odst. 1 zákona o majetku České republiky. Ten přímo uvádí: „Majetek musí být využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností; jiným způsobem lze majetek použít nebo s ním naložit pouze za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem anebo tímto zákonem. Organizační složka si počíná tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku.“

Ve smyslu tohoto zákonného ustanovení podle něj stát při jakékoliv mediální kampani musí definovat, jaký konkrétní úkol plní, jaký je očekávaný výsledek a kolik to bude stát. Následně má být vyhodnocena účelnost vynaložených nákladů.

Nielsen si troufá říci, že řada mediálních kampaní, které jsme od této vlády sledovali, podmínky nesplňuje. „Je velmi pochybné, zda kampaně podporující image konkrétních politických stran, placené z peněz daňových poplatníků, tuto soutěž nenarušují,“ myslí si Tomáš Nielsen.

A je podle něj otázkou, zda tyto reklamní kampaně jsou rovněž v souladu s ústavou, kde článek 5 jasně říká, že systém je postaven na volné soutěži politických stran.

A nelze podle něj přehlédnout ani aspekt narušení hospodářské soutěže na mediálním trhu. „Pokud stát poskytuje veřejné prostředky médiím v rámci svých kampaní, měl by si dát opravdu velký pozor na to, aby nenarušil jejich hospodářskou soutěž. Obávám se, že i z tohoto hlediska mohou být některé kampaně přinejmenším problematické,“ dodává pro ParlamentníListy.cz.

Plukovník koordinátor a odbor utajovaných zaměstnanců

Vedle těchto reklamních kampaní ale v červnu 2024 začal při Úřadu vlády působit plukovník Otakar Foltýn – coby „koordinátor strategické komunikace“. K tomuto účelu byl ve Strakově akademii zřízen celý úřední odbor.

Foltýn přišel s tím, že jeho posláním je komunikovat s občany strategická témata. Opakovaně zdůrazňoval, že jeho strategická komunikace je politicky neutrální a jde mimo souboje politických stran. Tento postoj poněkud zpochybnila jeho vyjádření směrem k některým opozičním politikům.

Angelika Bazalová pro ParlamentníListy.cz podotýká, že jeho nástup vyvolal zklamání mezi médii, která si zvykla, že inzertní prostor zaplňují veřejnými objednávkami. Foltýn chtěl vše distribuovat úřední cestou.

Odbor na Úřadě vlády ale neřídí plukovník Foltýn, který formálně zůstává příslušníkem vojenské kanceláře prezidenta republiky. Oficiálně v jeho čele stojí Adriana Dergamová, bývalá redaktorka České televize a ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání ve společnosti Vodafone. Z dalších zaměstnanců je znám pouze Jozef Dobrík, grafický designér a tvůrce kampaně Dárek pro Putina. A to díky tomu, že je ředitelem oddělení tvorby a organizace, které je součástí úředních struktur Strakovy akademie.

Psali jsme: Kolik to bude stát, pane Fialo? Odpověď zástupcům veřejnosti je jasná

„Fialův šašek.“ Po prohře ve volbách se řeší útok vlády na „zombíky“

Novinářka Angelika Bazalová se dlouhodobě snaží zjistit jména dalších zaměstnanců tohoto odboru, kterých má být podle tiskových zpráv 13. Odbor strategické komunikace vznikl „povýšením“ oddělení strategické komunikace, které na ÚV založil zmocněnec Klíma. Tím, že se z oddělení stal odbor, se počet úředních míst mohl rozšířit ze 4 na 13.

Bazalová zaslala na Úřad vlády oficiální žádost o zveřejnění jejich jmen, které nebylo vyhověno. „Sdělení a zveřejnění požadovaných informací by mohlo dotčeného zaměstnance poškodit ve společnosti včetně negativního odrazu ve veřejném mediálním prostoru a ve vztahu k dezinformační mediální scéně, a v důsledku toho i v osobním či rodinném životě, a případně by mohl jejich nesprávný či nepřesný výklad vést ke zpochybňování jím vykonávané práce,“ cituje z odpovědi.

Dále zjistila, že pro pozice se nekonalo výběrové řízení, neboť to prý není povinnost a výběr proběhl na základě „kvalifikačních předpokladů a dalších požadavků zaměřených na odbornost a erudici v oboru“.

Doposud se odbor strategické komunikace prezentoval akcí k 21. srpnu „Můj 68“, na kterém spolupracoval s Nadačním fondem pro Ukrajinu. Jejím hlavním tvůrcem byl právě ředitel oddělení tvorby a organizace Jozef Dobrík. Šlo o sérii videí se vzpomínajícími pamětníky.

V rámci akce byla také budova Strakovy akademie nasvícena nápisem „Jdi domů, Ivane“ a v zahradách se 21. 8. promítal film Jiřího Mádla Vlny, odehrávající se právě v srpnu 1968.

Stále ale není jasné, jak je na Úřadě vlády rozdělena „úřední“ komunikace, realizovaná příslušnými odbory, od „komerčních“ kampaní, jejichž suma se od nástupu Fialovy vlády pohybuje kolem sto milionů korun.

Psali jsme: „Nejsem orgán.“ Fiala musel odpovídat na dotazy o Foltýnovi Po videu s Otíkem Foltýnem: Fašounek Jindolf von Reich, zuří plukovník a píše o kálení Poslanec STAN: Výsledek voleb je vítězstvím Ruska. Přidejte Foltýnovi Čí je Foltýn? Hovoří za vládu? Žantovský připomněl „svině“ i další věci