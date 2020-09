Daniel Vávra poznal novou fintu internetových gigantů proti svobodě slova. Máte smůlu, nedovoláte se

reklama

„Moje video o cenzuře a naší petici je podle YouTube nevhodné pro inzerenty, protože obsahuje obsah nevhodný pro většinu inzerentů... Tak jo. Určitě. Většina inzerentů má jistě naprosté trauma z toho, když někdo hovoří o tom, že není dobré, když Facebook a Google cenzurují videa a příspěvky a u toho bude rekalama na jejich produkt,“ poznamenal k tomu, co se mu přihodilo, Vávra.

„Jen si to představte, člověk kouká na video o cenzuře, najednou se mu tam objeví reklama na pojištění a on si řekne: ‚Ježišmarjá, tam se pojistit nenechám, dávají si reklamu k extremistickým videím, kde se tvrdí nechutné věci, jako že svoboda slova je dobrá! A proboha! Já se na to video vlastně koukám! Měl bych se udat! A měl by se zrušit YouTube, který to u sebe toleruje! A ten člověk, co to natočil, by vlastně měl jít do uranových dolů!‘,“ dodal. „Jinak zdá se, že ‚automatické‘ systémy automaticky demonetizují věci, co obsahují slova jako cancel culture a cenzura... Bez kontextu zjevně,“ zmínil dále Vávra. A přidal také pravidla YouTube pro inzerenty, která podle svých slov neporušuje. „Smlouvu tedy podle mého skromného názoru porušuje YT,“ dodal.

„Nedostanu peníze z reklam, protože ho Google vyhodnotil jako nevhodné pro inzerenty. Jaká nádherná ilustrace přesně toho, s čím se snažíme bojovat. Nedozvěděl jsem se samozřejmě CO konkrétně vadí, PROČ to vadí a čemu se mám příště vyhnout. A neexistuje živý člověk, kterému bych se mohl dovolat a řešit to s ním osobně. Umělá inteligence dospěla k názoru, a konec. Je navíc fascinující, že YT dospělo k názoru, že video, které 97 % uživatelů hodnotí kladně, považují za něco, co může poškodit inzerenty,“ zmínil v dalším příspěvku Vávra.

Pátý díl pořadu Jáma pekel:

„Samozřejmě si uvědomuji, jak absurdní je, že video kritizující nějakou korporaci a její chování, musím nahrávat na platformu oné korporace a vložit se tak zcela do jejich (ne)milosti. A je i vcelku bizarní, že mě ta korporace, vlastně tak nějak zatím toleruje. Jakou mám jinou možnost, kdybych video nechtěl nahrávat na YouTube? Prakticky žádnou. Video má za týden na YT 70 tisíc shlédnutí. YT má naprosto dominantní postavení. Pokud bych video nahrál kamkoliv jinam, jeho dosah bude v zásadě nula. Navíc i konkurenční platformy jako Vimeo cenzurují, takže to je z bláta do louže. V prostředí, kdy se 90 % lidí dívá na YT, nelze těmto lidem doručit obsah odjinud. Můžu si tedy natočit video, ale nikdo ho nikdy neuvidí. Přičemž je zřejmé, že lidé ho vidět chtějí, když se k nim dostane, dívají se na něj a má 97 % kladných hodnocení,“ podotkl.

„Jaký mohu vyvinout já osobně nátlak na YT aby se takto nechovalo? Fakticky žádný. Jejich support je podobně jako u většiny podobných platforem nedostupný, můžete jen kliknout na tlačítko, že neosuhlasíte a oni vám za čas možná odepíšou, že máte stejně smůlu. Z jejich zprávy jsem se navíc vůbec nedozvěděl, co přesně moje video porušovalo. Kdybych to věděl, tak bych to třeba příště nedělal, jenže to mi samozřejmě ‚algoritmus‘ nesdělil. Mám takové tušení, že důvodem je, že kdyby sdělil, dozvěděl bych se něco v duchu ‚vaše video obsahuje klíčová slova cancel culture a kritizuje nás a proto nemáte nárok na odměnu za reklamy‘. Což by pro ně vlastně nevyznívalo příliš dobře a dokazovalo by to, že jsem neporušil smlouvu a PSANÁ pravidla. Je taky možné, že bych se dozvěděl, že ‚náš externí partner hatepatrol.cz vyhodnotil vaši osobu jako extremistickou a tím pádem všechen váš obsah, i kdyby byl o ponících, budeme cenzurovat a demonetizovat, lidi jako vy nemají nárok na to, vydělávat si videotvorbou‘,“ uvedl dále Vávra.

Nabízí se samozřejmě možnost, zachovat se stejně jako bojovníci s fake news a založit si spolek jednající v duchu spolku www.Nelez.cz a obesílat inzerenty informací, že YT je platforma, která propaguje cenzuru a diskriminaci na základě politického přesvědčení a měli by ji bojkotovat. Nelez se takhle snaží donutit inzerenty neinzerovat na fake news webech. Problém je, že neinzerovat na Sputniku je poměrně snadné a přijdete tím asi tak o 0 % dosahu. Neinzerovat na YT je ale fakticky nemožné, protože to znamená neinzerovat na video internetu takřka vůbec, když YT představuje 90 % trhu s videem na netu. Jedinou možností je prakticky jen nějaká forma soudu, nebo jiného zásahu státní moci. Náklady finanční i časové na něco takového jsou pak pro normálního člověka nepředstavitelné, a výsledek je jaký? I když po měsících či letech vyhraji, tak mi YT znovu nechá monetizovat video a já na něm vydělám pět tisíc (což na videu z podobným dosahem cza vyděláte)?

„No a samozřejmě dalším aspektem je i sdílení toho všeho zde na facebooku. V textu naší petice tvrdíme, že sociální sítě překonaly významem média klasická. To si teď můžeme dokázat snadno tím, že se podíváme na statistiky u zmiňovaného videa. Naprosto drtivé množství zhlédnutí pochází ze samotného YouTube. Tedy uživatel YT nalezl video na YT, protože mě sleduje, doporučilo mu ho YT, nebo ho našel na YT sám. Pouze 7 % zhlédnutí pochází z externích zdrojů a z těch externích zdrojů představuje 57 % facebook. Druhým největším zdrojem je článek na Lupa.cz s 6 %. Všechny další zdroje, včetně internetových fór, redditu, e-mailů, komunikátorů, nebo přímého vyhledávání atd. představují jednotky, nebo spíše desetiny procent. Čímž se dostáváme k facebooku, který je jak vidíte druhým nejdůležitějším kanálem pro možnou komunikaci s potenciálními petenty. I ten nás může kdykoliv smazat. Jaká alternativa k němu pro nás existuje? Žádná. Tedy je tu samozřejmě oblíbená rada anarchokapitalisů a lidí, kterým současná situace zcela vyhovuje, protože nemají rádi pluralitu názorů a demokracii a momentálně jejich názorový proud vyhrává – založit si vlastní facebook, vlastní platební platformu, vlastní webhosting, vlastní youtube a za 30 let, až se nám to podaří, rozjet petici. To už tu ovšem, mimo jiné díky neskrývané a masivní podpoře těchto korporací, povládne někdo, pro koho jsou svobodomyslní lidé nebezpečný soupeř a tak nám nic takového samozřejmě nedovolí a zařízne nás hned zkraje,“ uvedl Vávra, s tím, že to je celý problém monopolů v kostce.

„Pro občana je samozřejmě výhodné, když má na všechno jen jeden účet, nemusí věci řešit na několika platformách a stačí mu pamatovat si jedno heslo. V době, kdy existuje konkurence, to navíc funguje. Jenže jakmile jedna platforma dosáhne dominantního postavení, začne se logicky chovat tak, aby minimalizovala možný návrat konkurence. A pak začne využívat svého postavení vůči uživatelům. Dříve jsme byli zvyklí, že monopol obvykle pouze touží po větším zisku, a tak uživatele nemorálně obírá o peníze. Dnes ovšem vidíme, že zasahuje i do politického boje a má zcela neskrývané ambice ‚zlepšovat‘ svět a využívat svého postavení k ovlivňování názorů uživatelů, propagování určitých ideologií a omezování jiných. Pokud navíc dojde k zájmové symbióze monopolu a momentálně vládnoucí reprezentace, nastává opravdu nebezpečná situace, jaká tu v dějinách lidstva snad ještě nebyla. Já vím, zní to přehnaně, ale bohužel je to tak,“ uzavřel.

Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích společně sepsali matematik a komentátor Marian Kechlibar, R&D konzultant Vlastimil Veselý a slavný vývojář Daniel Vávra. Signatáři upozorňují, že se postupně rozrůstá cenzura na sociálních sítích, a žádají, aby se věcí začal zabývat Parlament, vláda a prezident. „Je možné mluvit o svobodném přístupu k informacím, demokratické politické soutěži a svobodě slova, jestliže nadnárodní korporace rozhodují, které příspěvky potlačí a které čtenářům úplně odfiltrují?“ táží se autoři dokumentu, pod nějž se již podepsali například egyptolog Miroslav Bárta, spisovatel David Zábranský, šéfredaktor Marek Stoniš, podnikatel Stanislav Bernard či místopředseda Rady ČT Pavel Matocha. Psali jsme zde.

