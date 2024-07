Danko: Za peníze lidí svoji propagandu točit nebudete. Nedovolíme

Na Slovensku se budou měnit pravidla pro financování filmů z audiovizuálního fondu. Nově nebude rozhodovat generální ředitel fondu, ale nová rada. Na TA3 vysvětloval tuto změnu šéf SNS, Andrej Danko. Podotkl, že když se sestaví nová vláda, tak v institucích, které jsou podřízeny ministerstvům, mají někteří lidé pocit, že můžou „podepsat všechno“. A pokračoval, že v létě očekávají audit toho, co v RTVS „spáchal“ její ředitel Ľuboš Machaj se svým vedením.

Uvedl, že ve slovenském Audiovizuálním fondu je ještě několik milionů eur pro čerpání a že jim je zřejmé, jak jsou v tomto odvětví lidé propojeni. Doplnil, že někteří lidé z Progresivního Slovenska jsou na filmaře také napojeni. „Někteří producenti nebo i herci se netají tím, že zastupují jiné politické spektrum,“ řekl s tím, že SNS jde především o transparentnost.

Nechce dle svých slov sestavovat komise, ale pokud půjde o politické dílo, která jsou dle Danka „evidentním zneužitím veřejných zdrojů“, tak by měla ministryně kultury mít pravomoc zakročit. Příklady politických děl neuvedl, ale řekl, že za 15 let se v odvětví autoři takových děl popropojovali a vydělali na tom „obrovské peníze“. Takže je na čase změnit systém.

A zmínil, co současné koalici vadí, totiž film Sviňa z roku 2020, který je natočen podle knihy Arpáda Soltésze, a bere si inspiraci z případu vraždy Mariána Kuciaka a jeho snoubenky. Ten ovšem nebyl podpořen Audiovizuálním fondem.

Danko ale namítl, že netvrdil, že někdo z Progresivního Slovenska dostal peníze. Ale že jsou s filmaři propojení a mají v institucích své lidi. „Vychovávali jste si kádry a zneužívali jste pod záminkou veřejnoprávnosti a demokracie tyto instituce,“ osočil PS. A připomenul, že peníze Progresivnímu Slovensku pocházejí od stejných lidí, kteří založili Denník N či nadaci Zastavme korupciu. „Vy jste jeden klientelistický produkt spojený s novináři,“ vmetl Valáškovi. Ten Danka obviňoval, že chtějí veřejnoprávní instituce ovládnout. Na to se Danko zeptal, kolik mají lidí v radě Audiovizuálního fondu a sám odpověděl, že žádného.

Moderátor se ptal, proč byla změna přijata na rychlo, bez diskuse ve slovenském parlamentu, jako pozměňovací návrh. „Protože tam mají ještě dost peněz, které by rozházeli takovým sluníčkářům. A já se na to nebudu koukat, že my vládneme a sluníčkáři budou natáčet filmy,“ odvětil Danko. A dodal, že propojení s Progresivním Slovenskem v kulturní oblasti je takové, že z toho Progresivní Slovensko žije. „Vy jste tam měli nastrčenou ministryni, kterou vám tam nastrčila vaše prezidentka Čaputová, která sloužila vašim zájmům a rozhazovala peníze na vaše zájmy,“ obviňoval Valáška. „Vždyť polovina těch herců chodí na vaše demonstrace, jsou to jejich přátelé,“ pokračoval. Valášek si ale trval na tom, že se jedná o veřejnoprávní instituce a veřejný zájem, do kterého nemají politici co mluvit.

„Vy si tu nebudete během naší vlády vyrábět filmy, jako je Sviňa, Únos a takovéhle věci,“ zdůrazňoval Danko a ještě se opřel: „Vy si myslíte, že tady budete rozhodovat, když mi vládneme? Točit si tady nějaké věci a tvářit se, jaká je to demokracie?“ Prohlásil, že Progresivní Slovensko, nikoliv SNS, zneužívalo veřejnoprávních institucí na propagaci svých témat, jako např. LGBT nebo Green Deal. Doplnil, že nehodlají obsadit celý fond svými lidmi, ale jen určují hranice. „Pokud je to politický film a bude vykreslovat současného premiéra jako nějakého gaunera nebo ho nedejbože spojovat s vraždou Kuciaka...“ zmínil. „Dokud mi vládneme, tak já vám říkám, že na takové filmy peníze nepůjdou,“ řekl Danko a dodal, že k moci nešli jen pro to, aby jim ji za 3 roky zase předali. Karikatura mu prý nevadí, ale vadí mu, pokud se na politickou kampaň používají peníze lidí.

Nechce dle svých slov točit filmy propagující SNS. „Jejich lidi zneužívají státní peníze, podprahově lidem podsouvají témata a útočí, tak to musíme zastavit,“ soudil. Valášek se jen vyjádřil, že Danko se sám usvědčil, že jejich vláda je pomstychtivá.

Stejnou linii drží Danko již delší dobu. „Víte, my dlouhodobě odmítáme odpovídat Denníku N, SME a Aktualitám.sk. Aktuality jsou německý kapitál, SME vlastní člověk, který kritizuje vlády už od dob Vladimíra Mečiara. A u Denníku N lze z akcionářské struktury zjistit, že jsou tam určití oligarchové, kteří vydělali peníze v USA a pak vytvořili vzdoro-médium přes tzv. nezávislé organizace jako Zastavme korupci. A persónami, které jsou s nimi politicky propojené, jsou Šimečka starší a mladší. Ti hlásají i v Česku svá divná moudra. Jde o silnou propojenost politiky s některými médii,“ uvedl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz šéf SNS.