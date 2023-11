Datum a místo. Rakušan dostal „předvolání” kvůli výstupu na 17. listopadu

„Já svoje hejtry opakovaně zvu, ať si to se mnou přijdou vyříkat osobně,“ tweetoval nedávno Vít Rakušan. Teď jej k podobnému setkání vyzvala trestně stíhaná učitelka Martina Bednářová. Jde o Rakušanova slova ze 17. listopadu, která vnímá jako urážku. Nabídla i místo a čas setkání. ParlamentníListy.cz se po přijetí výzvy ptaly na ministerstvu i ve STAN, reakci jsme ale nezískali.

„To, že tu lidé jsou a pokřikují na mě různé věci, vyjadřují své názory a nic se jim nestane, tak je nejlepším důkazem toho, že 17. listopad naplnil to, co jsme chtěli – svobodu, svobodně mluvit, nadávat politikům, cestovat,“ uvedl o listopadovém výročí na Národní třídě do kamer a diktafonů ministr vnitra Vít Rakušan.

„Pane Rakušane, vyzývám vás, přijďte mi to říct do očí,“ vzkazuje mu v otevřeném dopise bývalá učitelka Martina Bednářová, trestně stíhaná za verbální trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy.

Toho se podle státního zástupce Richarda Petráska měla dopustit tím, že se během výkladu v hodině českého jazyka snažila omlouvat válečné zločiny Ruské federace na Ukrajině. Žádal pro ni podmíněné vězení a pětiletý zákaz jakékoliv práce s dětmi.

Učitelka u soudu i jinde vysvětlovala, že v osmé třídě právě probírala mediální gramotnost a chtěla žákům předestřít, jak píší média z jedné a druhé strany. Téma války na Ukrajině bylo v té době velmi aktuální (hodina měla probíhat 5. dubna 2022) a jako vhodné jej prý doporučovala i metodika Ministerstva školství.

Metodický pokyn z Ministerstva školství měl podle učitelky znít: „Podělte se s žáky o své názory a pocity ohledně konfliktu na Ukrajině a vyvarujte se škodlivých stereotypů a generalizací, ‚ať už jsou naše pocity ohledně Ruska a Putina jakékoliv‘.“

Z hodiny se však dostala ven nahrávka, která se následně dostala k redaktorce webu Seznam Zprávy Kristýně Cirokové. Ta informace zveřejnila ve svém pořadu Terén. Nahrávka měla mít asi osmnáct minut a v jejím průběhu měly od učitelky zaznít výroky:

„Mně včera zrovna, já jsem to tedy smazala, shodou okolností došel obrázek současného Kyjeva. Jako nic se tam neděje.“

„ČT1 patří do skupiny médií, které jsou vázány na miliardáře Sorose. A o tom víme přesně, komu ten je poplatný.“

Její výroky odsoudil Bohumil Kartous, mluvčí Českých elfů, který uvedl, že učitelka je podle něj zjevně hluboce přesvědčena o důvěryhodnosti dezinformačních zdrojů.

Ředitelka školy Renata Riedlová okamžitě po poslechnutí nahrávky Bednářovou vyhodila a Seznam Zprávám sdělila, že je šokovaná. „Vůbec jsem si nedokázala představit, že by tak vzdělaný člověk mohl ve třídě před dětmi předvést takovou přednášku plnou nenávisti, nepravdy a předkládat dětem takovéto věci,“ uvedla.

Kromě výpovědi, kterou následně soud označil za „zcela důvodnou“, učitelka Bednářová čelí trestnímu stíhání. Obvinění jí policie sdělila letos v lednu.

V červnu ji soud první instance osvobodil, na konci října ale Městský soud v Praze vyhověl odvolání státního zástupce Petráska.

Výpověď ze zaměstnání podle něj rozhodně není dostatečným trestem, společenská nebezpečnost jejích slov byla podle něj dána především tím, že je vyslovila jako učitelka vůči žákům.

Soudkyně odvolacího soudu Hana Chaloupková uvedla, že podle evropské judikatury se má na učitele pohlížet přísnější optikou a s tímto doporučením případ vrátila soudkyni první instance.

„Už předtím jsem si říkal, že vyhrála první instanci, ale bude politický tlak, aby ve druhé instanci neuspěla,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Petr Žantovský.

Lidé tu na mě pokřikují a nic se jim nestane...

Několik dní poté Martina Bednářová slyšela z televize slova Víta Rakušana. Ten přišel na Národní třídu položit květiny a ze všeho nejdříve odbyl kritiku Andreje Babiše, že se tu rozmáhají totalitní tendence.

„Poslouchat od těchto lidí, kteří se namočili do té staré totality, něco o nové totalitě je takříkajíc chucpe,“ uvedl Rakušan.

Sám považuje 17. listopad za nejdůležitější svátek, a protože jde o svátek studentů, tak také za vzkaz, že společenskou změnu přinášejí mladí lidé.

„17. listopad žije, žije jeho odkaz. To, že tu lidé jsou a pokřikují na mě různé věci, vyjadřují své názory a nic se jim nestane, tak je nejlepším důkazem toho, že 17. listopad naplnil to, co jsme chtěli – svobodu, svobodně mluvit, nadávat politikům, cestovat,“ uvedl.

?? 17. listopad. Pro mě asi ten nejdůležitější den v roce. Největší svátek. Ať odpustí Tomáš Garrigue Masaryk, svatý Václav, i všechny další důležité osobnosti. Asi je to i tím, že 17. listopadu 1989 jsem už zažil. Byť jako dítě, ale zažil. Zažil jsem tu radost. Zažil jsem… pic.twitter.com/zeS6Xl0LYf — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 17, 2023

Trochu odvázaněji se rozpovídal téhož dne později, když po přiznaném požití slivovice s Danuší Nerudovou usedl před publikum jednoho z debatních stanů postavených v rámci akce Korzo Národní. Vedle historky, jak jeho otec, kolínský lékař, na konci roku 1989 vykřikoval z balkónu „a už jdou vopravdu do prdele“, tam například rozvíjel úvahy, že učitelská profese je pro politiku důležitá, protože občané jsou někdy jako pubertální třída, která se taky musí usměrňovat.

A vrcholem byla jeho se smíchem pronášená slova, určená odpůrcům „manželství pro všechny“, ale platí prý pro všechny „panoptikální postavičky“: „Stejně na vás dojde. Ať v tomhle volebním období, nebo v příštím. Vy jste štěrkem na vývoji lidstva, přejede vás to.“ Nerudová a herečka Iva Pazderková se dobře bavily.

Přirovnání oponenta ke štěrku na cestě by se dalo brát za roztomilou slivovicovou metaforu, kdyby ale působení Víta Rakušana na ministerstvu vnitra nebylo provázeno právě podobným válcováním.

Podle Petra Žantovského je Rakušanovo působení na Ministerstvu vnitra érou návratu k problematickým praktikám minulosti. „Co dnes realizuje Ministerstvo vnitra? Tým KRIT, Centrum proti hybridním hrozbám, spolupráce s organizacemi, které si kladou za cíl odhalování nějakých škodlivých názorů a slov. To je přesně to, čemu se v padesátých letech říkalo boj s vnitřním nepřítelem. A k tomu nás tento ministr vrací,“ říká Žantovský.

Ústavní právník Zdeněk Koudelka to vidí lehce optimističtěji. „Je to za této vlády určitě lepší, než před rokem 1989. Ale zase bohužel zcela jistě horší než po roce 1989,“ říká někdejší devadesátkový poslanec za sociální demokracii.

Rakušan sám na poznámky o cenzuře reaguje velmi podrážděně.

„Diktátorské, autoritářské a neliberální režimy jsou stále aktivnější v kybernetických útocích, ale také v propagandě, šíření dezinformací a podrývání důvěry v demokratické procesy. Liberální demokracie to má ve srovnání s nimi složitější v tom, že se musí těmhle jevům bránit takovými prostředky, aby i nadále zůstala liberální demokracií,“ tweetoval před několika týdny.

Kde je jeho hranice, aby liberální demokracie zůstala liberální demokracií, ministr vnitra naznačoval opakovaně svými iniciativami k nahlašování škodlivého obsahu na sociálních sítích.

Když se nad tím začali pozastavovat i Rakušanovi koaliční partneři, hájil se slovy, že „online prostředí není ani počítačová hra, ani virtuální realita. Takže pokud v práci, na ulici nebo kdekoliv jinde neignorujeme podvody, výhrůžky nebo zneužívání, není důvodu tyhle věci přehlížet ani v onlinu.“

A pro mladé vytvořilo jeho ministerstvo edukativní desatero s názvem „10 fíčůr (z anglického „feature“- pozn. red.) bezpečného chování v onlinu“, které je završeno výzvou „Bonzovat se nemá, ale nahlásit se to musí“.

Ministerstvo vnitra si také v posledních dnech zaplatilo informační kampaň, která plakáty v dopravních postředcích i jinde apeluje na občany a varuje: „Šíření poplašné zprávy je trestný čin. Ústavou chráněná svoboda slova má své hranice.“

Plivnutí do tváře všem slušným lidem...

Podle ústavního právníka Zdeňka Koudelky bylo vrcholem těchto snah vlády vypnutí osmi nepohodlných webů bez jakéhokoliv právního podkladu.

Jejich vypnutí proběhlo na základě iniciativy vlády a vojenského zpravodajství. Spory se vedou o tom, zda bylo jejich vypnutí správci českého internetu pouze „doporučeno“, nebo „přikázáno“.

Psali jsme: Vypínání webů: „Doporučení“ vlády není „příkaz“. Šílené zdůvodnění, návrat před Listopad, varuje Žantovský

V každém případě vláda za tento krok následně děkovala.

„Celá vláda nese odpovědnost za tu akci vypínání nepohodlných webů. A to byla akce skutečně srovnatelná s děním před listopadem 1989,“ říká docent Koudelka.

O měsíc později byla ve vypjaté atmosféře kolem Ukrajiny potrestána učitelka Bednářová.

„Již téměř dva roky čelím vykonstruovanému politickému procesu. Jednak trestnímu stíhání za své politické názory a přesvědčení, jednak okamžitému ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele – ZŠ Na Dlouhém lánu v Praze 6. To, že má pan Rakušan a rovněž pan Fiala tu drzost vykládat národu o politické svobodě a svobodě názoru, o neexistenci cenzury aj., považuji za vrchol jejich arogance a mocenské zvůle, a to, že tento projev zazněl právě 17. listopadu, považuji za výsměch a plivnutí do tváře všem slušným lidem,“ píše nyní ve svém otevřeném dopise.

Jako vhodnou příležitost, aby jí svá slova řekl ministr vnitra do očí, vidí třeba 6. prosinec, kdy bude kvůli jednomu ze svých procesů opět muset k soudu.

ParlamentníListy.cz oslovily s žádostí o komentář a dotazem, zda se Vít Rakušan k něčemu takovému chystá, tisková oddělení ministerstva i jeho hnutí STAN.

Ani od jednoho z mluvčích jsme doposud neobdrželi žádnou reakci.

Vít Rakušan přitom při svém uvolněném hovoru 17. listopadu mimo jiné řekl, že „mluvit z patnácti centimetrů na ministra vnitra je právě ten výdobytek demokracie“.

“Do očí byste jim to neřekli,” končí tohle krátké, bohužel velmi realistické video. A přesně tím vystihuje patologii některých uživatelů sociálních sítí. Jejich zbabělost. Já svoje hejtry opakovaně zvu, ať si to se mnou přijdou vyříkat osobně. Věcně, slušně. Kolik myslíte, že… https://t.co/4FTEBkaKnq — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) October 19, 2023

Učitelka Bednářová je na reakci předsedy STAN v každém případě velmi zvědava.

„To, že pan Rakušan dokáže něco takového vypustit z úst, je nejlepším důkazem toho, že je to pokrytec a lhář,“ replikuje jeho frázi z Národní.

