David Rath před dalším rozsudkem: Doneslo se ke mě, že dostanu stejný trest jako poprvé

Rath dokonce prý už zvažoval, že by rozsudek přednesl o den dříve než soudce Robert Pacovský. „Podle toho, co víme, je to rozhodnuto stejně jako před třemi lety. Bude zopakován rozsudek v identických intencích. Maximálně se to bude lišit jen kosmeticky,“ tvrdí Rath. Před třemi lety byl expolitik potrestán kvůli korupci osmi a půl lety a propadnutím dvaadvaceti milionů korun. Nyní mu státní zástupce navrhl osm až devět let vězení a propadnutí veškerého majetku.

První verdikt odvolací vrchní soud zrušil kvůli údajné nezákonnosti odposlechů, klíčového důkazu obžaloby, připomněl Golis. Do případu pak promluvil Nejvyšší soud, podle něhož naopak lze odposlechy použít. Soudní kolečko se tak prý vrátilo ke krajské instanci, u níž se obžaloba a obhajoba přela, k názoru jakého nadřízeného soudu se přiklonit. „Soudce Pacovský však naznačil, že se hodlá řídit rozsudkem Nejvyššího soudu. Stejného názoru je i obžaloba, podle níž je usnesení vrchního soudu nezákonné, a odposlechy tak lze jako důkaz využít,“ upřesnil Golis.

Nyní se v tomto duchu podle Ratha nese i nový verdikt. „Ignorují rozhodnutí vrchního soudu, budou spoléhat na rozhodnutí Nejvyššího soudu, byť nemá mít dopad na tuto kauzu,“ popisuje Rath údajný obsah druhého rozsudku krajského soudu. Odkud k němu unikl, však podle Golise neprozradil. „Vy taky svoje zdroje neříkáte, pro ty lidi by to byl skandál. Máte tam přísedící, máte tam soudce, ti mají nějaké známé, příbuzné, s nimiž různě hovoří. Při znalosti původního rozsudku a při informacích přímo ze senátu ale vím, jak ten rozsudek vypadá,“ ujišťoval Rath.

Krajský soud na jeho tvrzení odmítl reagovat. „Ke sdělení doktora Ratha se nemůžeme nijak vyjádřit,“ napsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí soudu Jitka Vlnová.

Obžalovaný Hejtman David Rath prý na soudní senát vedený Pacovským útočil opakovaně. „Vrchní soud dokonce konstatoval, že Rath soudce Pacovského šikanuje. Hned na úvod opakovaného hlavního líčení stíhaný exhejtman například prohlásil, že předseda senátu je podjatý, protože ho „zaslepila nenávist“,“ uvedl Golis a dodal, že na soudce takto útočil kvůli epizodnímu angažmá jeho strýce, advokáta Michala Pacovského, v probíhající kauze.

Rath prý také krátce před vynesením prvního rozsudku oznámil, že odebral moc svým dosavadním obhájcům a zastupuje ho Michal Pacovský. „Advokát ale soudu oznámil, že Ratha nezastupuje. Rath a jeho obhájci ho prý oklamali. Myslel si, že má bývalého politika zastupovat v jiné kauze. Podle Ratha však lže,“ upřesnil Golis. „Jak mě může soudit soudce, jehož rodinný příslušník o mně a mých obhájcích prohlašuje, že jsme ho oklamali?“ pronesl pak v soudní síni Rath.

