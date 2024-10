Debata: O procento vyhrál Trumpův Vance. Ukázal na velké nebezpečí

5. listopadu se budou konat v USA prezidentské volby. O nejvyšší post v Bílém domě se hlásí nynější viceprezidentka končícího prezidenta Joea Bidena Kamala Harrisová a bývalý prezident Donald Trump. V televizní debatě CBS News se utkali dva nominanti na post viceprezidenta. Politiku Kamaly Harrisové hájil její kandidát Tim Walz, proti němu stál kandidát Donalda Trumpa J. D. Vance.

Hned v úvodu se dotkli tématu války Izraele proti teroristickým hnutím Hamás a Hizballáh. „Právě ti, kteří byli Donaldu Trumpovi nejblíže, chápou, jak nebezpečné je, když je situace ve světě tak napjatá. Jeho náčelník štábu John Kelly řekl, že je to nejomylnější prezident, jakého kdy potkal. A oba jeho ministři obrany a jeho poradci pro národní bezpečnost řekli, že by neměl být nikde poblíž Bílého domu,“ řekl Tim Walz a dodal, že Trump se obrátí na Vladimira Putina i Severní Koreu. „Když naši spojenci uvidí Donalda Trumpa, jak se obrací k Vladimiru Putinovi, jak se obrací k Severní Koreji, až začneme vidět ten typ nestálosti u zahraniční politiky, přestanou nám důvěřovat.“

Trumpův nominant na viceprezidenta J. D. Vance se nad Walzovou odpovědí jen chmurně usmíval. „Guvernér Walz právě obvinil Donalda Trumpa z toho, že je agentem chaosu. Donald Trump ve skutečnosti zajistil stabilitu ve světě, a to zavedením účinného odstrašování. Státy se bály vybočit z řady. Írán, který tento útok zahájil, získal díky administrativě Kamaly Harrisové v nezmrazeném majetku přes 100 miliard dolarů. Na co ty peníze použijí? Používají to k nákupu zbraní, které nyní vypouštějí proti našim spojencům a, nedej bože, potenciálně také proti Spojeným státům,“ varoval Vance.

„Naši spojenci chápou, že Donald Trump je nestálý. Půjde za tím, kdo mu nejvíc polichotí, nebo tam, kde mu to dává smysl. Potřebujeme stabilní vedení, které poskytuje Kamala Harrisová,“ odpálil Walz.

„Kdy ale Írán a Hamás a jejich zástupci zaútočili na Izrael? Bylo to za vlády Kamaly Harrisové,“ odpověděl Vance a připomněl, že období míru bylo pouze za Donalda Trumpa. Při mandátu dalších prezidentů se vždy rozhořela velká válka.

Kandidáti na viceprezidenta se dotkli i otázky emisí oxidu uhličitého. Vance poukázal na to, že nejdůležitější je přesunout co nejvíc průmyslu zpět do USA. Podle jeho tvrzení právě to Donald Trump ve svém období v Bílém domě dělal. „Pokud nám tedy skutečně záleží na získání čistšího vzduchu a čistší vody, nejlepší věc, kterou můžete udělat, je zdvojnásobit a investovat do amerických pracovníků a amerického lidu. A bohužel Kamala Harrisová dělala pravý opak,“ otřel se Vance o enviromentální politiku Bidenovy administrativy.

Walz kontroval, že Harrisová zařídila velký počet pracovních míst v zelené energetice a téma životního prostředí je pro ni klíčové. Načež mu Vance vpálil do obličeje, že se sice zvedá počet solárních panelů v zemi, ale ty z daní amerických pracujících nakupovala Harrisová v Číně, nevyráběly se v USA. „Guvernére, říkáte, že důvěřujete odborníkům, ale ti samí experti 40 let říkali, že pokud odešleme naši výrobní základnu do Číny, dostaneme levnější zboží. Lhali o tom. Říkali, že když naši průmyslovou základnu pošleme do jiných zemí, do Mexika a jinam, posílí to střední třídu. V tom se mýlili. Mýlili se v myšlence, že když uděláme Ameriku méně soběstačnou, méně produktivní v našem vlastním národě, bude nám nějak lépe. A mýlili se v tom,“ rozčílil se Vance s tím, že až Donald Trump se takové směrování pokusil změnit. „Podívejte, tolik léků, léčiv, která dáváme do těl našich dětí, vyrábějí národy, které nás nenávidí. Tohle musí přestat. A nezastavíme to poslechem odborníků. Zastavíme to tím, že budeme naslouchat moudrosti zdravého rozumu,“ dodal Vance.

Došlo i na zásadní téma amerických voleb, na migraci. Tim Walz tvrdil, že Kamala Harrisová stála za nejtvrdším zákonem o imigraci. „Měli jsme připravený nejspravedlivější a nejtvrdší zákon o imigraci, jaký tento národ viděl,“ řekl Walz. Podle něho na zákonu pracovali demokraté i republikáni společně. Ale protože se Trumpovi nehodilo do předvolební kampaně, aby takový zákon přišel, zakázal republikánským guvernérům pro zákon zvednout ruku. Za zvýšenou migraci tak nese vinu podle Walze Trump.

Vance se mu za taková tvrzení vysmál s tím, že celých tři a půl roku Harrisová zastávala politiku otevřených dveří, které do USA dovedly drogové kartely a statisíce imigrantů. Chvíli před volbami si pak vzpomněla, že by měla dělat svou práci, ale neúspěšně, myslí si Vance. „Tato politika vede k obrovským problémům ve Spojených státech amerických. Rodiče, kteří si nemohou dovolit zdravotní péči, školy, které jsou zavalené migranty. Musí to přestat a stane se, až bude Donald Trump znovu prezidentem,“ hřímal Vance. „Po celé této zemi máte školy, které jsou zahlcené, máte nemocnice, které jsou zahlcené, máte bydlení, které je naprosto nedostupné, protože jsme přivedli miliony nelegálních přistěhovalců, aby soutěžili s Američany o domovy,“ nedal se zadržet Vance.

S pohledem Trumpova muže číslo dvě Walz nemohl souhlasit. Poukázal na spekulanty z Wall Street, kteří dělají bydlení nedostupné. „Obviňovat ze všeho migranty? U bydlení bychom měli ukázat na spekulanty z Wall Street, kteří skupují bydlení. To kvůli nim je nedostupné,“ ukázal Walz na problém zbohatlické třídy, která těží z nedostupnosti bydlení.

Kandidáti se v další debatě věnovali ekonomice či potratové politice. I přes vyhrocenost témat celá debata měla přátelskou atmosféru a klidný průběh. Bezprostředně po debatě CBS News provedla průzkum mezi voliči po celé zemi, kteří uvedli, že debatu sledovali, aby získali jejich reakci. 42 procent diváků debaty uvedlo, že Vance debatu vyhrál, zatímco 41 % si myslí, že vítězem se stal Walz.

Tim Walz se vrátil k volbám v roce 2020, kdy stoupenci Donalda Trumpa vnikli po prohraných volbách do Kapitolu, což mnozí komentátoři označili za pokus o násilné převzetí moci. Navíc Donald Trump po prohraných volbách často opakoval, že mu volby protivník ukradl. Walz se obává, že tato situace může nastat i po nadcházejících volbách. „Věc, která mě nejvíce znepokojuje, je myšlenka, že uvěznění vašich politických oponentů již pokládá velké množství za nespravedlnost. A na slovech prezidenta záleží. Lidé to slyší. Takže si myslím, že problém urovnání našich sporů u volební urny, potřást si rukou, když prohrajeme. Ale popřít to, co se stalo 6. ledna, poprvé v americké historii, kdy se prezident nebo kdokoli pokusil zvrátit výsledek volby a dovolit pokojné předání moci. A tady jsme o čtyři roky později na stejné lodi. Až to skončí, musíme si podat ruce a vítěz musí být vítěz. Tohle musí přestat. Rozvrací to naši zemi,“ řekl důrazně Walz.

Vance hned připomněl, jak se chovají demokraté. Když byl zvolen v roce 2016 Trump do Bílého domu, přišlo hned z demokratické strany obvinění, že mu mandát prosadili Rusové. „Musíme si ale pamatovat, že demokraté v této zemi léta protestovali proti výsledkům voleb. Hillary Clintonová v roce 2016 řekla, že Donaldu Trumpovi vyhrál volby Vladimir Putin, protože Rusové koupili reklamy na facebooku za 500 000 dolarů. To se děje už dlouho,“ kontroval Vance.

„6. ledna nebyly reklamy na facebooku,“ vrátil argument Walz Vanceovi a obrátil se na něj s otázkou. „Donald Trump stále říká, že volby neprohrál. To bych se rád zeptal. Prohrál volby v roce 2020?“

„Je zřejmé, že Donald Trump a já si myslíme, že v roce 2020 byly problémy. Mluvili jsme o tom. Ale vy na nás útočíte, že nevěříme v demokracii. Nejposvátnějším právem v demokracii Spojených států je první dodatek. Sám jste řekl, že neexistuje právo prvního dodatku na dezinformace. Kamala Harrisová chce využít moc vlády a velké technologie k tomu, aby umlčela lidi, aby vyjadřovali svůj názor. To je hrozba pro demokracii. Přál bych si, aby demokraté i republikáni odmítli cenzuru,“ odpověděl neurčitě Vance.

