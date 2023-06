Debata o manželství pro homosexuály. Poslanec ODS má nápad

reklama

Po této poslanecké novele občanského zákoníku je na programu první čtení předlohy jiné skupiny zákonodárců o ústavním zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. Na programu jednacího dne je rovněž návrh na zřízení vyšetřovací komise k hradním kauzám za éry bývalého prezidenta Miloše Zemana. Poslance čekají i pravidelné interpelace na členy vlády.

K předloze o manželství homosexuálů se poslanci vrátí ve čtvrtém dějství, do řádné debaty jich je přihlášených ještě osm. Novela bude závěrem prvního čtení čelit návrhu opozičního hnutí SPD na zamítnutí i snaze Karla Haase (ODS) na její vrácení předkladatelům k přepracování. Pokud Sněmovna postoupí předlohu výborům, mají mít na její projednání dvojnásobnou, čtyřměsíční lhůtu.

Lidé stejného pohlaví by podle novely občanského zákoníku měli v manželství stejná práva, jako je nyní mají žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové a lesby vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo. Cílem úpravy Listiny základních práv a svobod je podle předkladatelů doplnit ochranu rodiny o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, za který pokládají manželství muže a ženy. Nynější vymezení manželství je třeba podle nich chránit před "ohrožením ze strany snah o její zpochybnění či přetvoření".

Vyšetřovací komise by měla prověřit podle navrhovaného zadání výkon pravomocí hlavy státu zajišťovaných prezidentskou kanceláří v národní bezpečnosti a zahraničích vztazích v letech 2013 až 2023. V komisi by podle návrhu mělo mít po jednom zástupci všech sedm poslaneckých klubů. Výsledky činnosti by měla komise předložit plénu do deseti měsíců od svého založení.

Iniciativa skupiny poslanců ke zřízení komise vznikla zejména v souvislosti s několika jednáními sněmovního bezpečnostního výboru o nakládání s utajovanými zprávami na Hradě. Jednalo se o skartaci materiálu o výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014, ze kterého české tajné služby podezřívají příslušníky ruské tajné služby GRU.

