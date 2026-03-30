Dechovka a papalášské rauty. Vyšlo najevo o sjezdu Sudeťáků v Brně

30.03.2026 10:31 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Pomalu se blíží sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, který se má letos konat v Brně. A to za podpory bavorské vlády, jak odhalil šéf landmanšaftu, Bernd Posselt. Podle advokáta Michala Haška to ovšem znamená úplně jinou dimenzi. Zvláště, když se v Brně mají objevit i bavorští politici. Kritizuje také program s „dechovkou a papalášskými rauty“.

Foto: reprofoto: vysílání ČT
Popisek: Bernd Posselt.

Již nějakou dobu se ví o úmyslu Bernda Posselta a sudetoněmeckého landsmanšaftu uspořádat sjezd v Brně. Šéf SdL to v listopadu minulého roku označil „za logický krok v rámci harmonického vývoje vzájemných vztahů mezi ČR a Německem. Němce pozvala brněnská organizace Meeting Brno.

Již tehdy se proti tomuto úmyslu zvedl odpor, zejména ze strany SPD. Tomio Okamura označil konání sjezdu landsmanšaftu v Brně za šílenost.

Proti konání akce v Brně se pak vyslovila celá řada dalších politiků a osobností, kteří Posseltovi adresovali dopis.

Podle posledních zpráv se však sjezd nadále chystá a o účastníky, kterým již byly rozeslány pozvánky, nebude nouze. „Odezva je značná. Zažíváme vyloženě nápor lidí, kteří by rádi přijeli. Zatím máme rezervováno zhruba tisíc lůžek. Ale může to být mnohem víc,“ uvedl Bernd Posselt dle Novinky.cz.

Ten také argumentuje, že sjezd bude přínosný pro brněnskou ekonomiku a vysvětlil, že bavorská vláda dá na sjezd 850 tisíc eur, tedy v přepočtu téměř 21 milionů korun. „Je to z důvodů historických, ke kterým se bavorská vláda hlásí a říká, že je to krok ke smíření v rámci těch zátěží. A také je to, aby nemuseli nést všechny ty náklady účastníci,“ řekl Posselt dle Novinky.cz. Reprezentanti bavorské vlády se prý na akci objeví, stejně jako podnikatelská delegace.

Úplně nová dimenze

Právě podpory od bavorské vlády si všímá advokát a bývalý hejtman Michal Hašek. „Současní brněnští, jihomoravští i celostátní politici už si nevystačí v komentáři plánovaných Sudetoněmeckých dnů v Brně s výmluvou, že jde jen o soukromou akci. Návštěvu potomků našich bývalých krajanů totiž desítkami milionů korun dotuje bavorská zemská vláda a v Brně se v květnu mají objevit i bavorští vládní politici. Tyto informace hlavního pořadatele z německé strany Berndta Posselta dávají plánované ‚smiřovačce‘ úplně novou dimenzi,“ míní Hašek na sociálních sítích.

Kritizuje také program akce, který Novinky.cz zveřejnily. „Ze zveřejněného programu vyplývá, že ze čtyřdenního programu v Brně bude například obětem nacismu v Brně věnován až den poslední – v Kounicových kolejích. Jeden by čekal, že po desítkách let se potomci vítačů Adolfa Hitlera ze 17. března 1939, kteří museli Brno opustit v létě 1945, nejdříve symbolicky půjdou poklonit obětem nacistické krutovlády, která byla po stovkách let společného soužití nejen na jižní Moravě jeho krutou tečkou a vedla k rozhodnutí o odsunu Němců z poválečného Československa,“ říká Hašek.

„Ne, přednost mají stánky na BVV (Brněnské výstaviště a veletrhy – pozn. red.), dechovka, papalášské rauty a udělování medailí (snad to nebudou Svatováclavské orlice). Už jen tento ‚drobný‘ detail časových priorit našich krajanů v Brně mne přesvědčil o tom, že oni, ani jejich hostitelé (spolek Meeting Brno), nemají v úmyslu letos v Brně přispět ke skutečnému vyrovnávání se s historií a ke vzájemnému usmíření,“ pokračuje advokát.

Pokud by program skutečně měl mířit ke smíření, tak by se dle Haška začínalo v Kounicových kolejích a u sochy prezidenta Beneše před Právnickou fakultou jako sídlem brněnského gestapa. „Na BVV by se místo dechovky a bavorských klobásek konaly kulaté stoly třeba s pamětníky vyhnání Čechů z pohraničí na podzim 1938, vězni nacistických lágrů a věznic i pamětníků konce války a týdnů a měsíců po osvobození v Brně, na jižní Moravě i jinde v Československu. Samostatný kulatý stůl se mohl věnovat problematice Benešových dekretů a současní i bývalí ústavní soudci mohli návštěvníkům Bavorskem placeného poznávacího zájezdu erudovaně vysvětlit, proč dekrety prezidenta republiky platí a platit také zůstanou,“ shrnul Hašek. Klidně by podle něho mohly zaznít i české excesy. Hašek vyzývá také k tomu, aby skončilo „trapné mlčení“ o akci u brněnských i krajských politiků, když se teď finančně angažuje bavorská vláda.

