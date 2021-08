Dekonspirace: Prague Security Studies Institut

„Dezinformace jako byznys: Firmy nevědomky financují weby šířící dezinformace, Vliv autoritativních režimů ve střední Evropě, Experti navrhují 21 doporučení pro zlepšení komunikace českého státu, Koho by volili čeští dezinformátoři?, Dezinformační weby brojí na volby – všímají si kvality potravin a migrace, Terčem dezinformačních webů bylo v minulém týdnu české členství v EU, Dezinformace a senátní volby, Jak chránit Evropský parlament před autoritářskými vlivy?, Důsledky Vrbětic – jak reagovat na stupňování hybridního působení.“ Tato a podobná témata tvoří podstatnou náplň veřejných výstupů a vystoupení organizace s anglickým názvem Prague Security Studies Institut (PSSI). Jak je na první pohled vidět, je to další základna pro boj s vnitřním i vnějším nepřítelem, šířícím zde údajné konspirace, dezinformace a nepravdy, čímž škodí rozvoji liberální demokracie, nejvyššího stadia ve vývoji lidské společnosti pod velením USA a EU.

reklama

Anketa Co vy a Šlachtovo hnutí Přísaha? Budu Přísahu volit 13% Zvažuji, že budu Přísahu volit 18% Moc se mi to nezamlouvá 22% Banda fízlů a psychopatů 47% hlasovalo: 4176 lidí

Trocha historie. Už v roce 1998 započala aktivní spolupráce amerického National Security Assessments Program (NSAP) a českého, z velké části z Německa placeného Občanského institutu (OI), který je považován za vůbec první politicky zaměřenou NGO po listopadu 1989. NSAP a OI uspořádaly společně řadu politicky tematizovaných konferencí a dalších aktivit, na jejichž konci bylo založení samotného PSSI, a to v únoru 2002. Při jeho otevírání na pražském Pohořelci tehdy nemohl chybět český prezident Václav Havel ani americká ministryně Madeleine Albrightová.

Na první pohled se PSSI tváří jako analytická, studijní a výuková organizace, dokonce se ohání aktivní spoluprací s Karlovou univerzitou v Praze a Masarykovou univerzitou v Brně. Od roku 2006 má „pobočku“ ve Washingtonu. Za své krédo, mající vyjadřovat filozofii PSSI, uvádí heslo Peace through Strength (Mír prostřednictvím síly). To je nečekaně blízko skutečnosti, chce se říci. Už i proto, že jedním z klíčových programů PSSI je program Letní školy PSSI – NATO. Tématy těchto „politických školení mužstva“ jsou například Expanding NATO Horizons, NATO in the Age of Hybrid Warfare atd. Mimochodem například v roce 2018 byl jedním z témat Letní školy monitoring toho, jak o NATO referují česká média a jak je možné, že si u nás tolik lidí stále myslí, že členství v NATO žene naši zemi do nějakého budoucího válečného konfliktu.

Šéfem a spoluzakladatelem PSSI je Roger W. Robinson, Jr., dříve odborný pracovník americké administrativy pro otázky Ruska a Číny. „Managing direktorkou“ PSSI je jistá Jana Robinson (shoda příjmení s hlavním šéfem je jistě jen ryze náhodná, že). Předtím se několik let angažovala ve významných pozicích v EU a USA, zejména v oblasti „space-security“, vesmírné bezpečnosti. Pracovala také v Evropské vesmírné agentuře (ESA) a v téže oblasti byla také poradkyní českého Ministerstva zahraničí.

Psali jsme: Vlivný pirát: Dejme víc peněz neziskovkám! Konkrétně: Romea, Extinction Rebellion, Pulse of Europe...

Mezi spolupracovníky PSSI v uplynulých letech najdeme řadu zajímavých jmen, například:

Aleš Chmelař, náměstek ministra zahraničí

Petr Pavel, bývalý funkcionář NATO, pretendent na místo prezidenta ČR

Jan Lipavský, pirátský poslanec

Pavel Fischer, senátor

Martin Bursík, funkcionář postupně za několik stran v různých pozicích včetně vládních

Petr Kolář, brouk Pytlík – politická práce všeho druhu

Tomáš Kuchta, český velvyslanec v Srbsku

Luboš Dobrovský, bývalý ministr obrany ČR

Jan Havránek, náměstek Ministerstva obrany

Martin Povejšil, náměstek ministra zahraničí

Andor Šándor, bývalý šéf Vojenského zpravodajství,

Karel Randák – opět bývalý šéf jedné z našich zpravodajských služeb,

Michael Romancov, politický geograf na FSV UK Praha

Roman Joch, ředitel Občanského institutu

Denisa Hejlová, vedoucí katedry na FSV UK Praha

Jiří Schneider, ředitel „bratrského“ Aspen Institutu

Šimon Pánek, ředitel NGO Člověk v tísni

Michaela Ďurková, koordinátorka projektu Jeden svět ve školách (Člověk v tísni)

Markéta Hronková, ředitelka organizace La Strada (zabývající se mj. otázkami prostituce)

Daniel Anýž, údajně nezávislý redaktor Aktuálně.cz

Jan Urban, rádoby nezávislý publicista

Ondřej Soukup, rádoby nezávislý novinář, prezentující se jako odborník na Rusko

Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci

Václav Bartuška, autor legendárního výroku o potřebě vyhladit vzbouřené obyvatelstvo Donbasu

a mnoho dalších, podobně nestranných bojovníků za pravou pravdu a lásku, proti dezinformačním lžím a nenávistem.

Ve výroční zprávě PSSI z r. 2019 figurují jako členové „mezinárodní poradní rady“ mj. Michael Žantovský, Petr Kolář, Alexandr Vondra, Karel Schwarzenberg.

Zajímavá je struktura financování aktivit PSSI. Výroční zpráva 2019 uvádí, že téměř 30 % pochází ze zdrojů velvyslanectví (např. USA, Velká Británie, Izrael, ale také samotné NATO a též české Ministerstvo zahraničí). Kromě toho ještě ale figurují další skoro 3 % od české vlády jako celku. Největším financiérem PSSI jsou nadace a NGO. Jak však víme, i takové spolky jsou obvykle navázané na politické struktury v jednotlivých zemích (př. zde uváděná Konrad Adenauer Stiftung). Mezi donátory je uváděná i pobočka PSSI ve Washingtonu. Ale též jakési Centrum pro propagandu a dezinformační analýzy, nadace Svobodný svět, a nemůže chybět ani neblaze proslulá politická „nevládka“ Globsec sídlící v Bratislavě. Co se však z výroční zprávy PSSI nedozvíte, je skutečný objem peněz, jež jím protékají. Pokud se nemýlím, to by v žádné výročce podobné organizace nemělo chybět. Zjevně tu zaspala kontrola. Nebo že by zde žádná nebyla žádoucí? Odpověz si každý sám.

Anketa Je dobře, že se na kulturu a sport dostane jen omezené množství neočkovaných a dále již jen očkovaní? Ano, je to dobře 33% Ne, je to diskriminace 63% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5862 lidí

Obdobně je to ve výroční zprávě za rok 2018. Zde si dominantní zdroj – nevládky – vydobyl až 77% podíl na financování, kromě toho česká vláda skoro 4,4 %. Bylo by zajímavé vědět, co si za to u PSSI naše vláda objednává za služby. Nebo je to jen povinný desátek jakési rezidentuře, raději nedomýšlet, čeho všeho? Nebo obojí? Těžko říct. Výročka vám to nepoví. Zato ve struktuře donátorů najdeme opět naše Ministerstvo zahraničních věcí (tedy nad rámec celovládního přídělu), NATO, americkou i britskou ambasádu – a co byste neřekli: také Sorosův Open Society Fund. A zlatý hřebíček navíc: v řídicím výboru PSSI najdeme – Jana Rumla.

A do třetice pohled do výroční zprávy PSSI za rok 2017 (ta za rok 2020 stále není k dispozici). Na první pohled tu zaujme značně vysoká (ve srovnání s následujícími roky) finanční účast české vlády – celých 36 %. To lze vysvětlit jediným způsobem: předsedou tehdejší vlády byl Bohuslav Sobotka, který měl k této formě zákulisní (geo)politické práce patrně mnohem blíž (číselně vyjádřeno: desetinásobně) než jeho nástupce ve funkci Andrej Babiš. Mezi donátory zde najdeme nejen tradiční ZAMINI, ale i Ministerstvo vnitra, a jak jinak, Open Society Fund. A je asi zbytečné dodávat, že celková čísla se z výročních zpráv opět nedočteme.

Pro srovnání – v letech 2012–2013 se česká vláda (Nečasova) podílela na financování PSSI nějakými 22 %. A samozřejmě Ministerstvo zahraničních věcí a vnitra, ambasády USA, UK a pro změnu též Francie, NATO atd.

Ze všech těchto údajů, vytažených z veřejně dostupných zdrojů, lze vyvodit zhruba toto: Pražský institut bezpečnostních studií (PSSI) má tři důležité funkce. Monitoruje vnitřní vztahy v zemích svého působení a vytipovává si budoucí spolupracovníky, stanovuje agendu (Srbsko, islámské země, Rusko, Čína atd.) a formou různých školení a konferencí k těmto agendám přiřazuje „správné“ postoje, které se pak poskytnou k veřejnému (mediálnímu, politickému) užití. Vzhledem k pevné vazbě na NATO lze konstatovat, že je to jedna z jistě mnoha podobných prodloužených rukou, jimiž k nám pronikají klíčové body propagandy tohoto vojenského paktu vůči naší zemi, ale i třeba V4 atd.

Na tom není nic tak originálního. Takové věci se jako krytí zpravodajských úkolů dějí poměrně běžně a skoro všude. Měli bychom se však ptát, a to důrazně – čas předvolební k tomu dává dobrou příležitost –, jak je možné, že podobné aktivity platí naše vláda a orgány státní správy z našich daní.

Psali jsme: Štefek (KSČM): Prázdninová překvapení Středočeského kraje Martínek (Piráti): Co znamená většinové hlasování v Evropské unii? Hradec Králové: V Gayerových kasárnách dojde ke změně dopravního značení SVS: Farmářské trhy jsou v létě častým cílem kontrol veterinárního dozoru

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.