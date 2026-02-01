Děkovačka Václava Moravce. Závěr OVM vzbudil obavy

Moderátor Václav Moravec uzavíral dnešní Otázky poněkud jinak, než míval ve zvyku. Tentokrát zakončil poděkováním. Poděkováním jedné dámě. Zaznělo jedno „naposledy“.

Rovněž 1. února 2026 Václav Moravec odstartoval svou tradiční politickou debatu. Své Otázky Václava Moravce, které se vysílají od roku 2004. Byť s malou přestávkou několika týdnů v roce 2005, kdy Moravec na nějakou chvíli své moderování pořadu přerušil. Tentokrát však byly Otázky přece jen poněkud jiné. Prvním hostem Otázek byl předseda Motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka. A ten proti sobě neměl žádného politického oponenta. Jen moderátora.

Moravec si sice občas zve hosty i na diskusi jeden na jednoho, ale zpravidla šlo o prezidenty, premiéry či předsedy Ústavního soudu ČR. Macinka nezastává ani jednu z těchto funkcí. To byla jedna ze zvláštností těchto Otázek.

A druhá zvláštnost se ukázala v samém závěru pořadu. Moravec se rozloučil se svou kolegyní, která podle všeho hrála při formování celého pořadu důležitou roli po celá léta.

„Sluší se poděkovat i vám, divákům a divačkám, že díky vaší přízni už 22 let jsme nejsledovanější televizní diskusí v zemi. Stejně jako nejcitovanějším diskusním pořadem. Po dramaturgovi Čestmíru Fraňkovi to byla Hana Andělová, která na tom měla v uplynulých letech hlavní podíl. Stejně jako na tom, že jsme nejcitovanější diskusí v zemi. Jméno Hany Andělové jste dnes viděli v titulcích naposledy. Což je důsledek její profesní a osobní integrity. Za kterou jí chci poděkovat,“ neskrýval Moravec jisté dojetí.

V kuloárech se ozvaly spekulace, zda jde také o předzvěst ohledně samotného Václava Moravce. Ten se však k této možnosti v pořadu nevyjádřil ani náznakem.

Nakonec popřál divákům: Hezký zbytek dne. Pokud možno ve společnosti ČT24.

