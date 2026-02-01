Děkovačka Václava Moravce. Závěr OVM vzbudil obavy

Kdo je vinen současnou situací?
Moravec si sice občas zve hosty i na diskusi jeden na jednoho, ale zpravidla šlo o prezidenty, premiéry či předsedy Ústavního soudu ČR. Macinka nezastává ani jednu z těchto funkcí. To byla jedna ze zvláštností těchto Otázek.
A druhá zvláštnost se ukázala v samém závěru pořadu. Moravec se rozloučil se svou kolegyní, která podle všeho hrála při formování celého pořadu důležitou roli po celá léta.
„Sluší se poděkovat i vám, divákům a divačkám, že díky vaší přízni už 22 let jsme nejsledovanější televizní diskusí v zemi. Stejně jako nejcitovanějším diskusním pořadem. Po dramaturgovi Čestmíru Fraňkovi to byla Hana Andělová, která na tom měla v uplynulých letech hlavní podíl. Stejně jako na tom, že jsme nejcitovanější diskusí v zemi. Jméno Hany Andělové jste dnes viděli v titulcích naposledy. Což je důsledek její profesní a osobní integrity. Za kterou jí chci poděkovat,“ neskrýval Moravec jisté dojetí.
V kuloárech se ozvaly spekulace, zda jde také o předzvěst ohledně samotného Václava Moravce. Ten se však k této možnosti v pořadu nevyjádřil ani náznakem.
Nakonec popřál divákům: Hezký zbytek dne. Pokud možno ve společnosti ČT24.
