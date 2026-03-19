Strach, že Letná bude průšvih. Jak se nenechat oblbnout Milionem chvilek

V sobotu se odehraje dlouho avizovaná demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii na Letné. Předseda spolku Mikuláš Minář, který se do čela vrátil v roce 2025, v úterý zveřejnil své důvody pro demonstrování. Jsou jimi údajně finančně „vykuchaná“ obranyschopnost, hrozící zestátnění České televize a rozhlasu či útoky na občanskou společnost, umělce a kulturu.
Kámen úskalí – Letná
Jenže právě místo pořádání akce může být kamenem úrazu. Minář v roce 2019 „zaplnil Letnou“ dvakrát, laťku sám sobě nastavil sám. Pokud na Letné nebude dostatek lidí, může se těžko vyhnout tvrzení, že Milion chvilek ztratil na síle. A i když o přesná čísla bude nouze, jak se zaplní Letná, to bude vidět z jakékoliv fotky z větší vzdálenosti nebo z dronu.
Minulé akce se konaly v červnu a v listopadu, tato se odehraje v březnu a předpověď počasí zatím Milionu chvilek příliš nesvědčí. Podle In-počasí má být sobota nejstudenějším dnem a přes den hrozí přeháňky.
Zdroj: Předpověd In-počasí na sobotu 21.3.
Kromě toho, Letná je o poznání větší než pražská náměstí. Je také opuštěnější. Na Staroměstském i Václavském náměstí je rušný provoz i bez demonstrací a přítomní turisté pomáhají na fotografiích vytvořit dojem, že demonstranti zaplnili náměstí. To se ale u Letné nedá očekávat, a tak bude mít Minář svůj úkol zaplnit Letnou o poznání těžší. Paradoxně mu budou pomáhat akorát zvědavci, kteří se přijdou podívat, kolik je na Letné lidí.
Pět dní a Minář mluví jinak
Je možné, že si předseda spolku tyto problémy uvědomuje. Tento i minulý týden publikoval dva texty na platformě Substack.
Tyto texty se zásadně liší v tónu a v narativu. V textu z 11. března Minář burcoval. „Ptám se vás – kdy vlastně chcete vyjít do ulic, pokud ne teď? Destrukce demokracie a médií je v plném proudu. Teď opravdu není čas mlčet. Teď musíme všichni společně zaplnit Letenskou pláň a ukázat politikům, že nás je hodně a že jsme odhodláni naši zemi bránit,“ prohlásil. „Podle stovek zpráv, které nám teď denně chodí, to vypadá, že Letná bude praskat ve švech! Na té příští hromadné fotce nesmíte chybět!“ přidal společně s fotkou se zaplněnou Letnou z roku 2019. Varoval, že lístky na vlak a na autobus rychle mizí. „Takže – můžeme s vámi počítat? Pokud ANO – pomozte prosím se zvaním – ať každý vidí, že ta Letná bude PLNÁ!“ vyzýval ještě předseda spolku a sliboval akci, která vstoupí do dějin ČR, bude se o ní mluvit a na dlouhou dobu ovlivní atmosféru a veřejnou diskusi.
Uběhlo pět dní a Minář publikoval další text, kde vypisuje své důvody účasti na Letné. „Každý den mi píšou lidé z celé republiky, že v sobotu přijedou také,“ píše v něm Minář. Ale podle něho „Letná není o lámání rekordů“. „Je o každém jednotlivci, kterému to není jedno – ať je to student, pracující dospělý, máma či táta od rodiny anebo člověk v důchodovém věku. Letná je o obyčejných lidech, kteří udělají něco neobyčejného – a přijdou se zastat své země, místo aby jeli na chatu,“ prohlašuje. Stále ale slibuje účastníkům, že když se v sobotu rozhlédnou kolem sebe, uvidí „statisíce lidí“. A místo akce „která vstoupí do dějin ČR a bude se o ní mluvit“, Minář připravuje čtenáře na to, že se „za den všechno nezmění“.
„Nevím, jestli bude Letná plná. To se ukáže až v sobotu. Ale vím, že každý člověk, který tam bude stát, si zaslouží obrovskou úctu,“ ustoupil předseda spolku od Letné, která bude praskat ve švech. A předem děkoval všem, kteří hodlají vážit někdy až stovky kilometrů trvající cestu nebo těm, kteří přijet nemohou a budou přítomní on-line.
Spolek vytáhl proti tvrzení, že Letná je zbytečná
11. března také spolek Milion chvilek pro demokracii začal bojovat s narativem, že účast na demonstraci je zbytečná a vyzval příznivce, aby zasílali své důvody, proč se zúčastní demonstrace.
Tento boj s údajnou zbytečností pak převzali i další příznivci Milionu chvilek pro demokracii, například bývalý hokejista Jiří Hrdina, který dokonce spekuloval, že si kampaň za zbytečnost demonstrace objednal premiér Andrej Babiš.
Do kampaně se stejně jako dříve začínají zapojovat herecké celebrity, třeba herec Miroslav Táborský nebo principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. Nebude chybět ani skoro devadesátiletý Zdeněk Svěrák.
Půl milionu lidí?
Zcela jiné odhady má Pražský deník. Ten slibuje skutečně monstrózní akci, dokonce větší než všechny předchozí. „Rozhodně by se nemělo jednat jen o Pražany a lidi přijíždějící z blízkého okolí metropole; sejít se zde mají účastníci z celé republiky. Zmiňovaný přehled ohlášených shromáždění uvádí, že jen organizátorů mají být tři stovky – což je více, než na většině protestních akcí pořádaných v Praze bývá účastníků – a demonstrantů by mohlo dorazit až půl milionu,“ uvádí. Jenže se jedná pouze o odkaz na to, kolik organizátoři nahlásili lidí na akci.
Vzpomínky z druhé strany
I Petr Fiala v době svého premiérství čelil masivním demonstracím. ParlamentníListy.cz se spojily s organizátorem demonstrace v září 2022, Jiřím Havlem, aby se podělil o své zkušenosti s přípravou podobných akcí. „Ano, 26. listopadu 2022 jsem dokonce na Letenské pláni akci zorganizoval. Přišlo ale jen několik tisíc lidí, což na tak obrovskou plochu vypadá jako malý piknik. Aby Letná vypadala zaplněná, musí přijít vyšší stovky tisíc lidí,“ uvedl ohledně organizování akcí na tomto místě.
A nečeká, že by se to Minářovi a jeho spolku podařilo. „To se podle mě Milionu chvilek v současnosti nepodaří, protože jim chybí silný a autentický důvod, který by lidi opravdu přitáhl. Když se ukázalo, že kauza ‚SMS pro rozvědčíka Petra Pavla‘ byla nafouknutá bublina, přešli k obraně ‚České televize‘ a hlavními tvářemi se stali Fridrichová, Moravec a podobní. Tahle akce může přilákat na Letnou vyšší desítky tisíc lidí – Praha je baštou neoliberálního elektorátu, který si tam udělá příjemný jarní den. Ale nic podstatného to nezmění,“ míní Jiří Havel s tím, že demonstranti samozřejmě mají právo se sejít.
Upozorňuje také na dvojí metr uplatňovaný na jejich akci. „Co ale bije do očí, je obrovská nerovnost: Jejich akci masivně propagovala všechna mainstreamová média, dokonce jsem viděl v Praze obří svítící billboardy. My bychom si něco takového nemohli dovolit ani tehdy, kdybychom na to měli peníze – nikdo by nám plochu nepronajal. Když vidím rozpočty a mediální podporu, kterou chvilkaři mají, je jasné, že to není žádná spontánní vlna občanské nespokojenosti, ale placená snaha opozice zpochybnit volební výsledek,“ říká. Za protesty je podle něho snaha podkopat výsledky voleb ze strany opozice.
Jiří Havel také připomíná, že jim tehdy všichni říkali, že 100 000 lidí je jen 1 % voličů a nemůže diktovat zbytku. Tedy stejný argument platí i dnes. Ohledně počtů lidí podotýká, že na Václavském náměstí je spolehlivá metoda vynásobit plochu třemi až čtyřmi lidmi na metr čtvereční. „Další přesná metoda je fotka z výšky (z věže nebo dronu) a pak analýza počtu hlav pomocí AI. Už v roce 2022 existovaly programy se strojovým učením, které to uměly velmi přesně. Jeden člověk nám analýzu nabídl a výsledek potvrdil naše odhady,“ doplnil Havel ještě.
„I přes to, že to byla v porevoluční historii největší demonstrace na Václaváku (další už tak masové nebyly), odhaduji maximum 120 000 lidí. Někteří policisté nám naznačovali, že podle počtu připojených SIM karet to mohlo být i víc, ale fyzicky se tam všichni prostě nevešli,“ vzpomíná na akci proti Fialovi, kterou tehdejší premiér odsoudil jako akci svolanou „ruskou pátou kolonou“.
Vysokou účast tehdy prý očekávali. „Proto jsem propagaci věnoval prakticky celé léto – často od rána do pozdní noci. Využil jsem všechny dostupné guerillové marketingové techniky, protože mainstreamová média o akci prakticky mlčela. Když už něco napsala, tak to bylo v duchu ‚extremisté se sejdou na Václaváku‘. Přesto se spousta lidí nenechala odradit,“ vzpomíná s tím, že se tehdy začínalo v podstatě od nuly, bez peněz, jen s časem. Velice pomohlo, že si akci vzali za svou některé spolky a hnutí a že dobrovolníci si sami tiskli letáky a šířili je.
