„Šaškárna. Jenom brečíte.“ Rakušan narazil v Ústí nad Labem

Vít Rakušan debatoval v úterním podvečeru v Ústí nad Labem v místní oblíbené hospodě. Kritizoval novou vládu kvůli řadě věcí, země se podle něj strašně rychle a za obrovsky krátkou dobu změnila. Čelil však i ostré výtce, že jen brečí a nic konkrétního pro obyvatele Ústí nepřinesl.
Populární ústecká hospoda Tyršovka ležící vedle divadla sídlí v Sokolském domě. Ten ovšem převzali sokolové až v roce 1945, aby o něj o pár let později zase přišli, a nyní ho mají opět zpět. Vystavět ho nechal po roce 1890 německý tělocvičný spolek Turnverein Aussig. Na začátku dvacátého století zde němečtí nacionálové z Rakouska-Uherska založili Německou nacionálně socialistickou dělnickou stranu (DNSAP), která posloužila roku 1920 Adolfu Hitlerovi jako předobraz pro jeho NSDAP.
Točí tu krušovické pivo Bohém a místního Březňáka. V úterý 17. března po sedmnácté hodině zde několik lidí popíjelo pivo či si dávali jídlo, další přicházeli na nějakou akci do salonku. Před osmnáctou hodinou se začali v přední části hospody shromažďovat lidé, kteří přišli na debatu s předsedou Starostů a nezávislých Vítem Rakušanem. Ten už v zákulisí byl, dorazil někdy tři čtvrtě hodiny před osmnáctou, kdy akce začínala.
Včera dostali výpověď lidé, kteří dělali krizovou komunikaci
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
„Uvědomuji si naši odpovědnost a zklamání těch, kteří nefandili současné vládě, z toho, jak volby dopadly. Rozumím i radosti těch, kteří volili současnou vládu, že volby dopadly, jak dopadly. To je demokracie a svoboda. Doufejme, že je budeme mít dlouho. Můj osobní názor je, že co se v posledních týdnech a měsících děje, tak překračuje naše očekávání, jak to bude vypadat,“ konstatoval s tím, že včera (tedy v pondělí) večer v sedm hodin dostali výpověď lidi, kteří dělali na Ministerstvu vnitra krizovou komunikaci. „Jak vám přišla do schránek brožurka 72 hodin – Jak se chovat v krizi, to dělali tito lidé, co jsou vyhození. Vedli komunikaci státu, když tu byli povodně nebo když byla jakákoliv jiná krize. Připravovali třeba preventivní programy na bezpečnost ve školách jako reakci na to, co se stalo v Praze v roce 2023,“ informoval bývalý ministr vnitra.
„Byla to skupina lidí, kteří na ministerstvu zůstali dobrovolně i potom, co já jsem odešel. Nebyli to moji nejbližší spolupracovníci, na které jsem byl navázán. To byli profesionálové, komunikátoři, kteří tam chtěli pracovat za jakéhokoliv ministra. Přesto jim byla doručena výpověď pro nadbytečnost,“ postěžoval si.
Kritizoval i připravované změny služebního zákona, kdy úředníci podle něj mohou být vyhozeni, aniž se mohou účinně bránit, či zrušení nominačního zákona. „To není zdaleka všechno. Máme tu veřejnoprávní média, máme tady cestu k tomu, aby byla dotována místo koncesionářských poplatků přímo ze státního rozpočtu. Zeptal jsem se podle paragrafu třináct jednacího řádu, ať mi pan ministr Klempíř a paní ministryně Schillerová představí finanční model, jak ta televize bude financována. Oni do veřejného prostoru vyhlásili, že to udělají, a mně napsali, že nic připraveného nemají. Žádný model není. Nabízí se otázka, proč to tedy dělají? Prostě proto, aby se veřejnoprávní média dostala na jednoznačné rozpočtové vodítko,“ upozornil.
Země se strašně rychle a za obrovsky krátkou dobu změnila
Za velmi riskantní považuje omezení výdajů na Ministerstvo obrany o dvanáct procent oproti návrhu minulé vlády. „Což znamená, že nebudeme plnit ani dvě procenta HDP výdajů na obranu. Budeme plnit 1,7 nebo 1,8. Náš závazek je daleko vyšší, máme směřovat ke třem procentům, do budoucna k pěti. Potom posloucháme populistické řeči, že myslíme na naše lidi. Sebrali z resortu Ministerstva obrany a resortu Ministerstva vnitra 1,3 miliardy oproti rozpočtu, který jsme navrhovali, sebralo se 480 milionů korun z rozpočtu na investice do policie. Já se tedy ptám, jestli opravdu myslíte na naše lidi,“ domníval se a zmínil další podle jeho mínění přešlapy současné vlády jako esemesky prezidentovi či dění kolem Ministerstva životního prostředí, například odvolání ředitele našeho největšího národního parku.
„Země se strašně rychle a za obrovsky krátkou dobu změnila. A to vůbec netvrdím, že jsme my nic nepokazili. Pokazili jsme toho obrovskou spoustu. Nikde nebudu svádět vinu na někoho jiného, že volby nedopadly z mého pohledu dobře. Prohráli jsme je my. A prohrát jsme je neměli. Měli jsme to udržet. Mnohé věci vysvětlovat a dělat lépe. Ale bylo nezpochybnitelné ještě do října, kam tato země patří. Nezpochybnitelně do Evropské unie, do Severoatlantické aliance a bylo nezpochybnitelné, kdo je náš přítel a kdo náš nepřítel, kdo je náš spojenec. Bohužel tato podstata, jak jsme jako země definováni, se začíná trochu rozplývat,“ obával se.
Přítomné však vyzval, aby nepropadali úplné skepsi. Zmínil se o dění kolem připravovaného, podle jeho mínění nehorázného zákona proti veřejnému prostoru a neziskovým organizacím. „Pokud tito lidé tvrdili, že chtějí bránit svobodu slova a svobodu vyjadřování, tak takový brutální útok jsme tady za posledních pětatřicet let ještě neměli vůbec nikdy. Pak se ale ozval veřejný prostor i akademická sféra, a co se najednou stalo? Řeklo se, ono to možná takto nebude, bude to jinak, nějak se to předělá. Jenom ukazuju, že tlak veřejnosti je mnohokrát důležitější než naše parlamentní debata. Ta – a je to demokracie – vždycky skončí tím, že oni mají 108 hlasů a my 92. Tak rozhodli voliči, což je absolutně v pořádku. Na druhou stranu to neznamená, že veřejnost má mlčet,“ konstatoval a zeptal se přítomných, kdo se chystá v sobotu do Prahy na demonstraci Milionu chvilek. Pár lidí se přihlásilo, moc jich nebylo.
Nechci být v zemi, která neplní své závazky vůči spojencům
Rozjely se otázky. Týkaly se i opomíjených krajů, jako je podle místních kromě Karlovarského i kraj Ústecký, zástupci ze Šluknovského výběžku upozornili, že lidé se jich nejvíce ptají na bezpečnost, a stěžovali si na nedostatek policistů v této oblasti, kde by jich mělo být naopak více než jinde. „Váš kraj patří k těm, kde je počet policistů bohužel podprůměrný,“ přiznal exministr vnitra. „U vás určitě neexistuje univerzální řešení, protože blízkost hranice je poměrně lákavá k zaměstnání tam, což je problém i sousedního Karlovarského kraje,“ sdělil s tím, že se snažil situaci vylepšit navýšením nástupního platu policistů, kdy v době jeho nástupu jako ministra vnitra byl nástupní plat 24 700, kdežto nyní se po absolvování odborného výcviku dostává ke čtyřiceti tisícům. „Průměrný plat policisty – i když jsou v tom zahrnuty supervysoké platy vysokých funkcionářů – je vysoce přes šedesát tisíc korun. Takže progrese tady určitě je,“ vysvětlil Rakušan a jmenoval i další možná opatření ke zlepšení situace.
„Ve Šluknovském výběžku jsme to řešili tím, že tam chodili pracovat i policisté z jiných regionů. I když uznávám, že tito lidé logicky nemají místní znalost, nevědí, jak to tam chodí, na koho se zaměřit,“ objasnil. Že téma bezpečnosti je v Ústí nad Labem tématem palčivým, se ukázalo ještě později. Mezitím přišly otázky takzvaně na smeč pro opozičního politika, jak kritizovat vládu současnou. Třeba co z jejích kroků považuje za nejhorší. „Podceňování naší bezpečnosti v dlouhodobém horizontu. Nechci být v zemi, která neplní své závazky vůči spojencům. Nechci, aby Česko bylo zase černým pasažérem, abychom byli s 1,8 procenta a spoléhali, že když se něco stane, někdo nám pomůže,“ konstatoval.
Na otázku, co udělat, aby v některých regionech měli lepší volební výsledek do budoucna, Rakušan odvětil, že je třeba tam jezdit, nechat si nadávat, diskutovat, chodit do hospod. „Člověk má umět ocenit svého soupeře. Andrej Babiš opoziční práci dělal skvěle. Od první minuty, co se stal opozičním politikem. Neváhal ani sekundu, objel celou zemi, mluvil s lidmi a jezdil, jezdil a jezdil. Také pracoval na stínové vládě a také na tom, aby byl připravený na to, až vládu převezme. Jsou velmi efektivní, bohužel ne tím směrem, který bychom chtěli. Toto je potřeba napodobit. Je potřeba jezdit do regionů a vybrat si místa, kde jsme dopadli úplně nejhůře,“ domníval se Rakušan, který už i jako ministr některá podobná setkání absolvoval.
„Lidé mi tam říkali – nepřesvědčil jste nás, volit vás nebudeme, ale jste první z téhle vlády, kdo sem přijel a s námi se bavil. Tak pojďte na panáka. A toho panáka jsem si s nimi dal rád,“ konstatoval s tím, že nejdůležitější pro dobrý volební výsledek je však ten, když mají v daném místě oblíbeného a dobrého starostu, a proto přikládá velký význam komunálním volbám, a vyzval lidi k aktivní účasti v komunální politice.
Je to trapný. Celý den tady jenom brečíte
Pak se objevila otázka na již zmiňovaný připravovaný zákon týkající se neziskovek. Rakušan začal odpovídat, nicméně pak zachytil polohlasné nesouhlasné brblání statného muže sedícího u jednoho stolu patrně s přítelkyní. Ten považoval otázku za předem připravenou. „Je to trapný. Celý den tady jenom brečíte. To je pořád něco proti Babišovi, ale abyste řekl pro nás něco konkrétního, to ne. Celé je to tady připravená šaškárna,“ domníval se muž, který původně přišel do restaurace na pivo a na jídlo, aniž tušil, co se tu bude konat, ale pak si s přítelkyní řekli, že exministra vyslechnou. Což byl nejspíše rozdíl proti drtivé většině přítomných, kteří byli buď členové, či sympatizanti Starostů a nezávislých. Rakušan tvrdil, že otázka připravená nebyla.
Nakonec muž dostal k dispozici i mikrofon. „Lidi, co jste se vlastně dozvěděli od tady toho pána kromě toho brečení. Co jste si odnesli? Co jste se dozvěděli kromě slov o Babišovi? Co se tady zlepší?“ ptal se. Rakušan se obhajoval, že úspěšně starostoval a že se ani nestydí za činnost na Ministerstvu vnitra. „Nestydím se třeba za to, že jsme zvládli relativně bez problémů pomoc čtyři sta tisícům lidí, kteří jsou ohroženi tou hnusnou Putinovou válkou. Něco jsem dokázal,“ sdělil předseda STAN.
Pak ze ozvala i mužova spolustolovnice. „Prošel jste se po Ústí, třeba tady po Mírovém náměstí? A všechno je v pořádku? Nikdo se nebojí ve večerních hodinách na Mírák? Tak tady řešte problém Ústí nad Labem,“ konstatovala problém, který Ústečany evidentně hodně pálí. „Měl byste nám říci, co jste konkrétního za čtyři roky udělal pro Ústí, místo toho brečení. Pořád jenom Babiš, Rusko. Ale abyste řekl, co jste tady dokázali. Anebo ve Šluknovském výběžku?“ opět se ozval rebelant. Rakušan začal odpovídat, něco o exekucích, že se podařilo prosadit, muž však mávl rukou a pronesl: „Vy nechcete diskusi, vy se chcete jen chválit.“
Stav v Ústí nad Labem je příšerný
Mikrofon si raději vzal starosta České Kamenice Jan Papajanovský, což pomohlo k uklidnění situace. Podle něj se situace za poslední čtyři roky zlepšila, co se týče personální obsazenosti na policejních stanicích či přeshraniční zdravotní péče. „Co se týče bezpečnosti na náměstí, stav v Ústí nad Labem je příšerný, v tom s vámi naprosto souhlasím. Ale za stav města je třeba vinit komunální politiky. Když přijedete do České Kamenice, rád vás provedu městem, myslím si, že za osm let, co tam jako Starostové vládneme, se tu situace zlepšila. Myslím, že po komunálních volbách by mohla být lepší situace i tady v Ústí nad Labem. Konkrétně ale posledních dvanáct let v Ústí Andrej Babiš, respektive jeho lidi, vládne. Když tady Andrej Babiš byl na náměstí, tak se ho někdo na to ptal, jak to, že to tady tak vypadá. Odpověděl, že to tedy asi jeho lidi dělají špatně, tak si je musíte vyměnit,“ prozradil.
„Znám Ústí nad Labem, chápu ty vaše věci, které se daly řešit z úrovně Ministerstva vnitra s personální obsazeností. Z mého pohledu ta vláda mohla být lepší v ekonomické oblasti. Soustředila se na zahraničněpolitické a bezpečnostní otázky,“ vysvětloval mladý politik a jeho odpověď se kritikovi líbila s tím, že by tuto debatu měl vést on.
Ekonomické důsledky útoku na Írán mohou být obrovské
V závěru debaty dostal Vít Rakušan otázku na nejaktuálnější dění, tedy na izraelsko-americký úder proti Íránu a jeho důsledky pro svět a pro nás. „Budu teď mluvit za sebe. Je jasné, že íránský režim je diktátorský a dlouhodobě tu nebyla respektována lidská práva. Ale pro mě jako člověka ze státu střední velikosti, který nikdy nebude určovat tok světových dějin, toto není dobrou zprávou. Ať to udělá kdokoliv. Není respektováno mezinárodní právo. Neumím se s tím vnitřně sžít. Neumím nad tím jásat. Umím jásat nad koncem toho režimu jako takového. Potom bych ale čekal, že existuje nějaký sofistikovaný plán, jak lidem v té zemi skutečně pomoci. Stejně tak, když se podíváme na Venezuelu, byl odstraněn prezident, uvolnil se přístup k ropě, ale úplně nevidím, že by tam došlo k nějakým demokratickým tendencím,“ konstatoval s tím, že by si přál deeskalaci tohoto napětí.
„Už kvůli tomu, že ekonomické důsledky mohou být obrovské. Nejenom na cenách pohonných hmot, ale kvůli omezení obchodních cest na cenách komodit a ten vliv na inflaci u nás opravdu může být obrovský. Doufám, že ne. Těch alternativ je víc, ale existují alternativy opravdu špatné, které budou mít zásadní ekonomické důsledky,“ varoval Vít Rakušan. Po debatě ještě přítomní poseděli, diskutovali, baštili chlebíčky a fotili se i s Rakušanem. Fotku s ním si udělal i ten největší rebel. S ním si přišla řada lidí pohovořit a docela se i shodli.
Foto: Oldřich Szaban
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.