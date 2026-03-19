Než zdraží nafta, vyjeli Češi koupit vejce či Nutellu. „Je to na pokutu.“

Budou Velikonoce letos zase o něco dražší než v minulém roce? Otázka, kterou si klade nejeden zákazník. My jsme se v minulých dnech vypravili do rakouského pohraničí, abychom zjistili, na kolik vyjdou Velikonoce tam. Zkoukli jsme ceny velikonočního pečiva, ale i čokoládových vajíček, zajíčků… Došlo i na ceny vajec, „obyčejných“ i už rovnou nabarvených, uvařených natvrdo. A při vzpomínce na našeho bývalého pana premiéra jsme tradičně okoukli, na kolik v Rakousku, ale i u nás, vyjde Nutella. Připomeňme, že průměrný plat v Rakousku je více než dvojnásobný oproti České republice.
Cena mazance stejná jako vloni. Maxi Kinder vejce zhruba za stovku. A u nás?
Nabídka velikonočních cukrovinek je v Rakousku opravdu velmi bohatá. Od čokoládových vajíček, přes zajíčky až po pečivo. Objevili jsme například máslový mazanec 400 gramů v akci za 3,99 euro. Cena stejná jako vloni. V přepočtu v kurzu euro přibližně za 25 korun vyjde zhruba na stovku. 450gramový velikonoční věnec, také v akci, vyšel na 5,69 euro, tedy kolem 140 korun. Pečený 400gramový beránek byl za 4,49 euro, stejně tak jako o 50 gramů lehčí pečený zajíček.
Zajímali nás samozřejmě i ceny čokoládových velikonočních sladkostí. Viděli jsme například 100gramové Maxi Kinder vejce za 3,99 v přepočtu tedy zhruba za sto korun. U nás jsme ho objevili s označením „super cena“ za 109 korun. V dalším obchodě pak za 99,90, zlevněné ze 130 korun. Původní cena byla tedy v tomto případě vyšší než běžná v Rakousku. 90gramový Milka zajíček vyšel v Rakousku na 3,29 euro, 45gramový pak na 1,89 euro. Cena 100gramového zajíčka Lindt byla v Rakousku 4,99 euro, tedy zhruba na 125 korun. V Čechách jsme ho našli v akci za 100 korun, s aplikací pak ještě o deset korun levněji. Původní cena? 130 korun. Opět k tomu připomeňme více než dvojnásobný průměrný plat v Rakousku.
Proč roste v ČR cena vajec? A kolik stojí vajíčka v Rakousku?
Velka diskuse se už delší dobu vede kolem ceny vajec. A čím víc se blíží Velikonoce, tím je diskuse častější. Koukli jsme se tedy, na kolik vyjdou vejce v Rakousku. Nejlevnější jsme objevili kus za 0,28 euro, tedy zhruba za 7 korun. Byly ale i dražší, například kus za 0,48, v přepočtu asi za 12 korun kus. O něco dráž vyšly například ta v bio kvalitě. Připomeňme ovšem opět průměrný rakouský plat versus průměrný český plat. V nabídce rakouských obchodů je i nepřeberné množství už nabarvených vajec, uvařených natvrdo. I tady byly ceny dost rozdílné. Našli jsme například kus za 0,55 euro nebo i za 0,62 euro.
V ČR jsme v minulých dnech viděli například vejce velikosti M z podestýlky kus za 8 korun, deset vajec velikosti L, také z podestýlky, jsme objevili za 85 korun. Vajíčka farmářská z volného výběhu 10 kusů? Cena 95 korun. V letáku jednoho ze supermarketů jsme ale našli také vejce M z podestýlky v akci, 30 kusů za 150 korun. Původní cena? 239 korun. Po slevě tedy vyšlo jedno vajíčko na 5 korun. Nabarvená, natvrdo uvařená vajíčka, jsme v minulých dnech v českých obchodech zatím nenašli.
Jak je to s cenou vajec v České republice, jsme se zeptali jednoho z nejvýznamnějších českých potravinářů a bývalého prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska.
„V současné době dochází k tomu, že se likvidují klecové chovy. To jsme si vymysleli sami, v republice, nejedná se o příkaz z Evropské unie, že vajíčka chceme jen ze země, z výběhu, případně z voliér. To byl náš český výmysl s tím, že to musí mít všichni. Tím pádem je vajec málo a cena roste. A my (výrobci), když teď dostaneme za vajíčko zhruba 3,80 korun, tak se pak v obchodech prodává v případě běžné ceny až za devět korun. Takže ti, kteří to prodávají, na tom mají víc než sto procent. Když chtějí nalákat zákazníky, tak to dají za 4,60, udělají akci,“ říká podnikatel a dodává:
„Pokud by u nás fungovala finanční správa, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a další orgány, které tady máme a chtěly by to kontrolovat, tak musejí ihned nastavit statisícové pokuty těm, kteří s tím takto manipulují.“
Na údiv některých zákazníků, jak je možné, že se některým supermarketům najednou vyplatí třeba až o desítky procent snížit cenu vajec, reagoval ekonom Jiří Cihlář. „Obchodníci si u některého produktu sníží marži a díky tomu tam nakupující jdou a nakupují pak i produkty třeba s tou marží vyšší. Právě před Velikonocemi budou nakupující slyšet na vajíčka, je to pro ně tahák. Před Vánocemi by zase třeba slyšeli na jiné věci, nějaké vánoční kolekce a podobně,“ vysvětluje.
Kilová Nutella v Rakousku stejně jako naše v akci. A „nekřesťanské ceny“…
Jako tradičně jsme se při vzpomínce na našeho bývalého pana premiéra, podívali také na kolik vyjde v současné době v Rakousku Nutella. A opět jsme porovnali i s cenou u nás. 450gramovou Nutellu jsme u našich sousedů objevili za 4,25 euro, 400gramovou za 4,19. Kilová pak byla za 7,99 euro, v přepočtu přibližně za 200 korun.
U nás 350gramová Nutella vyjde na 110 korun, 600gramová na 169 korun. Kilovou jsme objevili v akci za 199 korun, zlevněnou z 269 korun. Původní česká cena byla tedy v tomto případě vyšší než ta rakouská.
Právě u čokolád jsme v Rakousku potkali sympatickou dvojici z Česka. Žena prozradila, že dětem sladkosti kupují už jen tam. „Samozřejmě se snažíme, aby nejedly sladké denně, ale když už, tak to koupíme tady. Stejně tak i na Velikonoce,“ usmívala se žena s tím, že v Rakousku také hodně kupují jogurty nebo drogerii.
„Zatím se nám to vyplatí sem z Českých Budějovic zajet. Uvidíme ale, jak to bude dál s cenou nafty. Kam to až může růst,“ pokrčil rameny její manžel.
Na Čechy jsme narazili i v dalších obchodech. A zeptali jsem se, co říkají na nového českého potravinového ombudsmana, který má podle vlády za úkol „zvýšit transparentnost v potravinovém řetězci a pomáhat chránit práva spotřebitelů, tuzemských zemědělců i výrobců potravin“. První pár poměrně mladých lidí, který jsme oslovili, vůbec netušil, že v České republice někdo takový, jako potravinový ombudsman existuje. Štěstí jsme ale měli u skupinky důchodců. „Ano, já to sleduji. Ale nevím, jestli stát může nějak ovlivnit ceny v obchodech. Dost o tom pochybuji,“ pokýval smutně hlavou jeden ze starších mužů a poměrně smutně podotkl. „A že ty ceny jsou nekřesťanské, to si nemusíme říkat.“
