Milion chvilek nařčen z klamavé reklamy na Letnou

V sobotu pořádá Milion chvilek pro demokracii demonstraci na Letné. Ačkoliv se objevily odhady až půl milionu demonstrantů, mnozí vyjadřují nad takovým číslem pochybnosti.
Během posledního týdne na sociálních sítích spolku Milion chvilek začala masivní reklamní kampaň. Vystupují v ní obvykle zástupci současné vládní koalice, proti kterým se Milion chvilek vymezuje.
Například poslanec Jindřich Rajchl, který se podílí na přípravě zákona o transparentnosti neziskových organizací, který si odpůrci vlády přejmenovali na „ruský zákon“. „Expertka říká: Navrhovaný zákon proti neziskovkám je ještě horší, než ten v Rusku. Postavme se mu společně na Letné,“ zvou organizátoři.
Heslo Přijďme na Letnou ukázat, že ČT a ČRo politikům nedáme, je zase ilustrováno obrázky redaktorů, kteří opustili Kavčí hory. Vedle Václava Moravce, Barbory Kroužkové a Nory Fridrichové zaujme vyobrazení Jiřího Hynka, který musel opustil ČT poté, co vyšlo najevo jeho angažmá v kauze IKEM, kde měl aktivně pomáhat řediteli Stiborkovi, mimo jiné mu domluvit píárové vystoupení v pořadu Sama doma, který tehdy moderovala Hynkova manželka.
V jednom případě ale „chvilkaři“ podle některých narazili.
„Babišova poradkyně Vachatová se v minulosti setkala s politikem, kterého platili Rusové. Jasné bezpečnostní ohrožení. Za týden všichni na Letnou.“
Vzkaz je doplněn obrázkem, na kterém je Natálie Vachatová s Petrem Bystroněm, europoslancem za německou AfD.
I když fanoušci Milionu chvilek pod příspěvkem dávají najevo údiv a zděšení, samotná společná fotografie Vachatové s Bystroněm nepřekvapí nejspíš nikoho, kdo sleduje českou politiku. Politik AfD se účastnil jako zahraniční host akcí české (tehdy parlamentní) Trikolory už od jejího vzniku a Natálie Vachatová byla v prvních letech jednou z tváří této strany. Z jedné ze stranických akcí patrně pochází i zmíněné foto, podle Vachatové i Bystroně se má jednat právě o brněnský ustavující sněm v září roku 2019.
Závažnější je ale informace o „politikovi, kterého platili Rusové“.
Tu v posledních dnech masivně šíří i další zástupci neziskového sektoru. Třeba tisková mluvčí Člověka v tísni Adriana Černá. „Petr Bystroň přijal 20 000 EUR od Rusů a na policejních nahrávkách si stěžoval, že dostal moc velké bankovky a bude mít problém s nimi platit v obchodech,“ psala na síti X.
Petr Bystroň přijal 20 000 EUR od Rusů a na policejních nahrávkách si stěžoval, že dostal moc velké bankovky a bude mít problém s nimi platit v obchodech.— Adriana Černá (@AdrianaCerna) March 14, 2026
Na fotografii s poradkyní premiéra, proruskou aktivistkou z @SOS_projevu Natálií Vachatovou.
Celý příběh s placením od Rusů má ale zásadní trhliny.
Vznikl jako předvolební kauza před eurovolbami 2024. Dlouholetý poslanec německého Bundestagu, který do Spolkové republiky odešel v dětství s rodiči, kandidoval na kandidátce Alternativy pro Německo jako číslo 2. Již předtím navazoval kontakty s českou parlamentní SPD, takže měl určitý přesah i do Česka.
V březnu 2024, asi dva měsíce před volbami, se objevila informace, že měl Bystroň převzít peníze od zástupců rádia Voice of Europe. Jeho vysílání mělo „podrývat evropskou podporu Ukrajině“ a propagovat „euroskeptické a krajně pravicové hlasy“.
S kauzou přišla mladá redaktorka Deníku N Zdislava Pokorná, která se zahraniční agendě do té doby nikdy nevěnovala. Mnozí se pozastavili nad tím, že první článek vydala jen několik vteřin poté, co o věci na tiskové konferenci s odkazem na tajné služby informoval premiér Fiala. Vzniklo tedy podezření, že redaktorka měla od „tajných“ informace už dopředu.
V dalších dnech Zdislava Pokorná vydala o kauze celkem dvacet textů. Hojně v nich odkazovala na „informace z BIS“ nebo „informace ze zpravodajské komunity“. Vrcholem byl kuriozní odkaz na „informace české kontrarozvědky BIS a Deníku N“.
Kauza měla od počátku česko-německý přesah. V Německu o ní také dominantně referovala jedna novinářka, redaktorka webu Spiegel Ann Katrin Müllerová, specialistka na „AfD, sexuální násilí, misogynii a dezinformace“.
Ve Spiegelu se také poprvé objevily informace, že má existovat nějaká nahrávka, kde Petr Bystroň přebírá částku 20 tisíc euro od provozovatele rádia, ukrajinského proruského podnikatele Arťoma Marčevského.
Později bylo upřesněno, že se má jednat o audionahrávku, kde Bystroň přebírá bankovky a stěžuje si, že jsou to příliš velké nominály, které je problém udat.
V Česku následně měla informace předat BIS v utajeném režimu poslancům z komise pro její kontrolu. Deník N přišel s tvrzením, že poslancům měla být přehrána nahrávka, která potvrzovala převzetí peněz, poslanci i oficiální mluvčí BIS ale byli ve vyjádřeních výrazně zdrženlivější.
Petr Bystroň následně byl zvolen, a po volbách kauza „usnula“. Ani po dvou letech není známo, že by se vyšetřování jakkoliv pohnulo, kromě toho, že europoslanci v květnu 2025 zbavili Bystroně imunity.
Tvrzení, že Bystroně „platili Rusové“ nebo že přijal jakoukoliv částku tedy nebylo konstatováno žádným orgánem činným v trestním řízení, průběh vyšetřování zatím přisvědčuje spíše opaku.
Přesto toto nepodložené obvinění z trestné činnosti použil Milion chvilek do své reklamy.
Sám Petr Bystroň byl svou rolí „padoucha“ v reklamní kampani chvilkařské neziskovky upřímně pobaven. „Oni chtějí svolat demošku proti vládě a jediným jejich argumentem je sedm let staré selfíčko nějaké zaměstnankyně se mnou? Ti organizátoři musejí být hodně zoufalí,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.
Kameraman a publicista Tomáš Měšťan, který se v minulosti na několika občanských iniciativách sám podílel, nervozitu pořadatelů a z ní vyplývající pochybné reklamní praktiky v podstatě chápe. „Dřívější demonstrace hojně podporovala veřejnoprávní média, kdy na ně dělala reklamu. Dnes ovšem mlčí jak Česká televize, tak i Český rozhlas, žádné spoty, žádná podpora moderátorů a redaktorů ve zpravodajství,“ povšiml si zásadního rozdílu od akcí v roce 2019. Dokonce ani na svých soukromých profilech si novináři netroufají akci poutat.
„Vypadá to na to, že zaměstnanci veřejnoprávních médií začínají dodržovat kodex nestranosti, což se jim dříve nedařilo,“ povšiml si.
Právník Tomáš Nielsen hovoří v paragrafech občanského práva. „Vnímám to i jako hrubě zavádějící reklamu,“ říká pro ParlamentníListy.cz. Ze strany organizátora jde podle něj „jednoznačně o naprosto neetickou a protiprávní praktiku“. Mimo jiné podle něj jde o reklamu klamavou, může totiž vzbudit dojem, že pár na obrázku na akci bude vystupovat, což organizátoři patrně nedokážou zajistit.
