Demonstrace na Václaváku: Přišla pochvala z překvapivé strany. A zlá slova Fialovi

Jaká je jeho role? „Spolek Nespokojení není politická strana ani politické hnutí. Je to spolek. A jeho šéfem je Jiří Paroubek. Jiří mě oslovil, připomenu malinko politické historie... Zažili jsme vzestupy i pády sociální demokracie. Připomenu, že také Jiří Paroubek byl předsedou ČSSD před 15 lety, kdy přišla ta oranžová tsunami a já jsem byl jedním z těch tehdejších hejtmanů sociální demokracie, kteří střídali kolegy z pravice. Jiří Paroubek mě požádal o založení spolku jako advokáta, já jsem mu jako advokát pomohl... Jsem jedním ze zakládajících řadových členů tohoto spolku," dodal Hašek.

„Kdo se chce seznámit s prioritami tohoto spolku, které najdete na webu - www.nespokojeni2023.cz, tam najde jakýsi námět programových priorit. Najde tam také členskou přihlášku, najde tam také stanovy," podotkl Hašek. „Smyslem je vytvořit nějakou platformu, aby se u jednoho stolu sešli zástupci různých subjektů, parlamentních i neparlamentních, kterým se nelíbí, hrubě nelíbí to, kam dneska jde Česká republika, jakým způsobem tady vládne pravice a já jsem přesvědčen o tom, že aby tahle vláda jednou odešla a to demokratickým způsobem, ideálně poražena v demokratických parlamentních volbách, tak musí dojít k určité formě integrace levice, levého středu a chcete-li šířeji parlamentní opozice. Jednoduše řečeno: Jestliže se pravice byla schopna spojit do pětikoalice a díky tomu dneska vládne, tak na druhé straně, pokud tady budou izolované jednotlivé strany - ANO, SPD, iniciativy jako jsou Nespokojení, strany jako je PRO pana Rajchla a x dalších subjektů, sociální demokrati, skomírající, komunisti, umírající, národní socialisti, už téměř neexistující. Pokud tohle má mít nějakou relevanci a sílu, tak jsem přesvědčen, že je potřeba, aby si sedli k jednomu stolu a začali diskutovat o tom, jestli je vůbec možné najít průsečíky a spolupracovat," sdělil dále Hašek. Spolek chce dělat kulaté stoly na téma zdravotnictví, bezpečnost a další.

„S komunisty se nemluví už definitivně skončilo. Zvolením současného prezidenta republiky. Volili ho i lidé, kteří s tím měli v minulosti obrovský problém, kteří se hlásí k pravici. Tak proč by pro levici měl být problém dneska hovořit s komunisty? Já si myslím, že nikdo si nepřeje, abychom adorovali Klementa Gottwalda, nikdo si nepřeje, abychom popírali to, co se dělo v padesátých letech, procesy atd., koneckonců i sociální demokracie byla velmi utlačována, naši představitelé byli zavíráni, někteří popravováni, perzekvováni tehdejší komunistickou stranou, ale jestli chceme dneska vážně hovořit o tom, že demokratickými prostředky porazíme pravicovou vládu, tak do budoucna se musí spojit všichni levicoví voliči. A musí se podpořit spolupráce nebo integrace všech těch levicových a levostředových subjektů. Nehovořím tady o jedné straně, ale o nějaké možné třeba budoucí formaci, volební koalici nebo něčem podobném," dodal Hašek.

Následně se vyjádřil také k demonstraci, jež se konala v sobotu na Václavském náměstí. Jejím organizátorem byla strana PRO Jindřicha Rajchla. „Vážím si osobní statečnosti každého člověka, který jde vyjádřit svůj názor, ať už je takový, nebo makový, ať už těch, kteří vládu podporují a takových demonstrací jsem příliš mnoho neviděl, tak těch, kteří jsou odpůrci toho současného vládnutí. A takové byly například i demonstrace jako zmiňujete vy. Ale... To ale je pro mě určitá kaňka v závěru té demonstrace a myslím si, že 99 procent těch lidí, kteří přijeli demonstrovat na demonstraci proti chudobě, skutečně přišli pro to, že jsou naštvaní na styl vládnutí Fialovy vlády," sdělil Hašek. „Co dělala vláda? Do volby prezidenta republiky tutlala řadu opatření, dokonce její představitelé veřejně popírali, že se něco stane. Existují televizní záznamy toho, když premiér Fiala říká: ,Nebudeme sahat na důchody, nebudeme sahat na valorizace'. Totéž říkali tehdy další představitelé té koalice. Najednou jak mávnutím kouzelného proutku byl zvolen prezident republiky Petr Pavel a už to tady bylo. Do čtrnácti dní jsme tady měli: Budeme muset řešit otázku valorizací, budeme sahat na daně, možná se zvedne daň z nemovitosti, možná část z toho výnosu si stát vezme. Budeme rušit daňové výjimky, každý týden teď přijde tahle vláda s nějakým překvapením, které ještě před půl rokem nebo před pár měsíci popírala," sdělil Hašek. Incident u Národního muzea považuje za vážnou kaňku.

„Mně jako právníkovi se ani nelíbilo, jakým způsobem potom komunikoval pan Rajchl, předseda toho subjektu, který svolával tu demonstraci, protože ukázal jakési záběry. A policie další den ukázala záběry z jejího pohledu, dala tomu kompletní komentář. A já si myslím, že všichni, kdo to soudili s horkými hlavami, mluvili o brutálním policejním zákroku a tak dále. Tak by napřed měli s těmi hlavami chvilku počkat, aby vychladly, počkat na ty informace z druhé strany a pak tu věc posoudit. Z mého pohledu tohle byla kaňka," řekl. Podivil se však nad tím, že organizátoři neměli na místě petici směřovanou k prezidentu republiky Petru Pavlovi, aby vetoval zákon ohledně valorizace důchodů.

