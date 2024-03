Deset let zpátky. Fiala podepsal petici, Vystrčil propagoval. Co by na to asi řekli dnes…

reklama

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 12% Neškodí 86% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22484 lidí



Vláda se nakonec v programovém prohlášení na tom, že by se v současném volebním období zabývala přijetím společné evropské měny, nedomluvila.



Fiala, který dříve patřil k zastáncům zachování české koruny, se k tématu eura nikterak napřímo nevyjádřil a ani předtím, když prezident Petr Pavel v novoročním projevu řekl, že společná evropská měna je logickou budoucností, nevyjasnil, jaký postoj on sám k euru aktuálně zastává a chce protlačit.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fiala na počátku března naznačil, že bychom se po konsolidaci veřejných financí o přijmutí eura mohli bavit. „My jsme měli velký úkol a máme nadále, ozdravovat a konsolidovat veřejné finance. To děláme a to je jeden ze základních předpokladů, abychom se o tom (zavedení eura) vůbec mohli bavit. Ale samozřejmě ne předpoklad jediný,“ řekl dle ČTK. Dodal, že se debatě o zavedení eura nebrání, musí ale být založena na tom, co je pro české občany výhodné.



Co přesně si však o euru myslí sám premiér? To je otázka kterou si už kladou i samotní politici vládní ODS. Ještě před desítkou let přitom právě premiér Fiala – tehdy již coby lídr občanských demokratů – patřil k zastáncům české národní měny a sbíral podpisy občanů pod „petici pro korunu“.



V době, kdy není jasné, zdali tento postoj u předsedy vlády přetrvává, mu toto období připomenul europoslanec ODS Jan Zahradil. „Přesně před 10 lety odstartovala ODS v kampani do eurovoleb ‚Petici pro korunu‘. Žádali jsme v ní vyjednat výjimku z povinnosti přijmout € a referendum o jeho přijetí/nepřijetí. Prvním signatářem byl Petr Fiala, za dva měsíce jsme nasbírali cca 65000 podpisů,“ připomenul Zahradil.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dodal též, že je dodnes přesvědčen, že by bez této petice zastávající se koruny ODS tehdy pohořela a nepřelezla by 5 % a nedostala by se ani do Evropského parlamentu.



„Dnes už o tom v ODS radši nikdo nemluví, z programu se to ve vší tichosti vypařilo a tuto agendu si kompletně přisvojilo ANO,“ poznamenal europoslanec, co se stalo s jedním z dřívějších esenciálních témat ODS.

Dodnes jsem přesvědčen, že bez této petice bychom v naší tehdejší krizi nepřelezli ani 5% a nedostali se do EP, což by pro nás mělo fatální důsledky.

Dnes už o tom v @ODScz radši nikdo nemluví, z programu se to ve vší tichosti vypařilo a tuto agendu si kompletně přisvojilo ANO. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) March 31, 2024

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) Zahradilův příspěvek sdílel se slovy, že jde o „hezkou připomínku“. „Ví někdo, co si myslí Petr Fiala? A myslí si o tom vůbec něco?“ ptal se.

Fotogalerie: - Korunu nedáme

Také on podotkl, že „před deseti lety byl Andrej Babiš jednoznačným podporovatelem přijetí eura a Petr Fiala třímal vysoko nad hlavou prapor odporu proti přijetí“, zatímco „dnes je Babiš jednoznačným odpůrcem“.

Hezká připomínka. Před deseti lety byl @AndrejBabis jednoznačným podporovatelem přijetí Eura a @P_Fiala třímal vysoko nad hlavou prapor odporu proti přijetí. Dnes je A.Babiš jednoznačným odpůrcem. A ví někdo, co si myslí P. Fiala? A myslí si o tom vůbec něco? https://t.co/lWxYlp5zZk — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) March 31, 2024

Na to před několika lety upozorňovala i samotná ODS a varovala, že „ještě v lednu 2014 Andrej Babiš s eurem ‚neměl problém‘“. „Dnes o něm chce vyhlašovat nezávazné referendum. ‚Nezávazné‘ zřejmě kvůli tomu, že sám dobře ví, jaký bude výsledek. Občané euro odmítnou, ale pan Babiš ho chce ve skutečnosti přijmout, protože vyhovuje jeho byznysovým zájmům. ODS dlouhodobě požaduje jednorázové, ale závazné referendum, jehož výsledek bude muset vláda respektovat. Máme konzistentní politiku a lepší řešení pro občany České republiky,“ objevilo se v červnu 2015 na webu občanských demokratů spolu s fotografií Petra Fialy ze Sněmovny.

A přestože se ono závazné referendum o euru nekoná ani přesto, že je už nyní Fiala premiérem a ODS je aktuálně nejsilnější vládní stranou, nejde o otočku pouze od ministerského předsedy. K euru se má odlišně stavět již mnohem vícero politiků ze strany, která ještě před několika lety tvrdě korunu bránila.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Novinář Čestmír Strakatý na počátku roku uveřejnil, že dle slov předsedy Senátu Miloše Vystrčila „otočila směrem k euru řada ODSáků, včetně něj“.



Zahradil přitom připomíná, že kromě předsedy vlády právě i předseda Senátu patřil k jedněm z hlavním propagátorů koruny i referenda o přijetí eura.



Vystrčil před lety mimo jiné uvedl, že cílem tehdejší petice bylo, abychom „nebyli povinni euro přijmout, ale abychom to měli jako možnost, o které si budeme moci sami rozhodnout“.

A tady si připomeneme, jak petici tehdy propagoval dnešní předseda Senátu @Vystrcil_Milos??: pic.twitter.com/XwsLSRm1aq — Jan Zahradil (@ZahradilJan) March 31, 2024

Psali jsme: „Česká“ spořitelna? Kdepak. Její šéf chce Česko zbavit koruny, kvůli Putinovi Osm z deseti podnikatelů chce zachovat českou korunu, citoval statistiky Vondráček Zdraží se, budete na*raní, pořád přepočítávat, a pak si to sedne. Vzkazují Slováci ohledně eura Hlas generace Z: Podnikatel, ročník 94. O Pirátech, euru, i nálepkách dezinformátorů. Hodně nečekaně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE