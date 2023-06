Dezoláti, Putinovci... Ti jdou proti ČT. Padlo veřejně! Nový ředitel byl u toho. Petr Žantovský má jasno

reklama

Nejstrašidelnější a zároveň nejpoučnější mediální výkon týdne má na kontě Světlana Witowská ve formátu Spotlight na Aktuálně.cz. „Witowská, sama bývalá redaktorka České televize, si pozvala na pranýř, ano, jinak se to nazvat nedalo, nového generálního ředitele ČT Jana Součka. Nejprve padla informace o tom, že část populace není s výkony České televize spokojena. Načež Witowská předvedla on-line všechny důvody, které ke kritice veřejnost vedou. Nenechala svého hosta, či spíše vyslýchaného, doříct jedinou větu, často mu skákala do řeči třeba po dvou třech slovech, dlouho předtím, než se mohl ředitel Souček vůbec k položené otázce vyjádřit,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ta podobnost není náhodná. „Je to právě tato sebestředná arogance, kterou na obrazovku České televize vnášejí lidé jako Jakub Železný, Martin Řezniček a jim podobní. To přesvědčení o tom, že moderátor není od toho, aby zjišťoval informace a názory, nýbrž aby hosta ponižoval a dělal mu oslí uši. Tedy je-li to host nemilovaný. V opačném případě se tací ‚moderátoři‘ snaží vyšplhat hostu tlustým střevem až k dvanácterníku a možná ještě výš. Až má divák obavu, aby takovému hostu nevyjukla lepá moderátorská tvář z ústního otvoru. O něčem podobném, ale bez mé nadsázky, pojednávala nedávná analýza prezidentských debat z pera profesora Jiráka, kterou tak ostouzel odcházející ředitel ČT Dvořák,“ připomíná mediální analytik.

Nespokojenci s výkony ČT jsou samí dezoláti

Připomeňme, že moderátorka před třemi lety skončila v hlavních zpravodajských pořadech ČT, když se jejím novým životním partnerem stal Petr Kolář, tehdy poradce a postupem času „přítel po boku“ Petra Pavla. Veřejnoprávní kariéru si ještě nastavovala v pořadu Interview ČT24, než loni na podzim definitivně odešla. „Witowská tentokrát výše uvedené pány předčila na celé čáře. To když se dopustila myšlenky, že ti, kdo nejsou spokojení s výkony ČT, jsou samí dezoláti, Putinovi přívrženci, požadující u nás změnu režimu a tak dále. Tyto prázdné a bezobsažné floskule se uhnízďují v projevu našich novinářů i politiků – vzpomeňme na premiérovo hodnocení stotisícového davu při demonstraci na Václavském náměstí. Také tehdy pravil, že jde o proruské síly, aniž to byť slůvkem zdůvodnil. Jen dal prostě nálepku. Tečka,“ podotýká Petr Žantovský.

Nemůže nekomentovat, že Witowská šla ještě dále, když grilovala Součka dotazy typu „Má si (programový ředitel) Fridrich balit“, „Jaký bude osud Václava Moravce“, „Co bude s Reportéry ČT“ a podobně. „Tím, že tlačila Součka k odpovědím, jako by zcela zjevně budovala předpolí pro příští útok. Jakmile si Souček troufne na nějakou z těchto ‚ikon‘ ČT sáhnout, stihne ho odveta mediálních kamarádíčků. Zábavné také je, jak Součka snad všichni novináři zkoušejí z někdejší (před 20 lety) spolupráce s agenturou New Deal, patřící Marku Dalíkovi. Toto kádrování je trapné a nepatří mezi slušné lidi. To bych se rovnou mohl zeptat na kamarádšoft Witowské s manželkou exkancléře Mynáře. Bylo by to stejně hloupé a podpásové,“ míní mediální odborník.

Zkoumá se, jak je člověk ovlivněn konspiracemi

Druhé téma zvolil v reakci na to, že do role největšího konspirátorobijce se poslední dobou pasuje server iRozhlas. „Další ze svých nezapomenutelných výkonů předvedl tento týden zveřejněním jakéhosi kvízu, vydávaného za produkt odborného rázu. Šlo v něm o zkoumání toho, nakolik je respondent ovlivněn konspiracemi a nakolik je mediálně gramotný. Kvíz spočíval v tom, že nejprve byly respondentovi položeny tradiční otázky typu důvěřujete prezidentovi, vládě, Poslanecké sněmovně, kupodivu nikoli Senátu, soudům a tak dále. Potom se zkoumala důvěra v média, ale opět jen vybraná: tisk, Česká televize a Český rozhlas. Jako by neexistovaly soukromé televize a rádia, jako by nebyl internet,“ podotýká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Proto by ho zajímalo, kdo a proč konal tuto selekci. „Vůbec se tu internet jako zdroj informací ostentativně pomíjí. Že by někdo vytáhl kvíz ze šuplete z roku 1992? Komickou vložkou pak byl dotaz na to, s jakým názorem se ohledně geneticky modifikovaných potravin respondent ztotožňuje. Mezi teze typu ‚vědci vyvíjející GMP jsou v žoldu korporátů‘ či ‚GMP způsobí celosvětovou krizi‘ pronikla teze ‚Za posledních x let bylo v Evropě vyvinuto 15 nových GMP‘. Jenomže to není názor, s nímž se lze ztotožnit, či nikoli. To je tvrzení faktu, typu ‚Hliník se odstěhoval do Humpolce‘. K tomuto oznámení také nemůžete zaujmout stanovisko, to je prostě fakt. Jestli celý ten kvíz vznikal se stejnou pečlivostí, tak proč si ten Český rozhlas tedy platíme?“ ptá se mediální analytik.

Možná dojde i na zarámovanou fotku prezidenta

Nakonec mohlo být při tomto „vypečeném“ kvízu z dílny veřejnoprávního média i hůř. „Čekal jsem, až narazím na otázky typu ‚Máte na nočním stolku zarámovanou fotku pana prezidenta?‘, ‚Tleskáte při televizních vystoupeních koaličních politiků?‘, ‚Jaký je váš vztah k dění před rokem 2021, kdy u nás konečně zvítězila liberální demokracie?‘, ‚Četli jste někdy knihy Bulgakova, Čechova, Dostojevského či jiných protagonistů tyranské ruské kultury?‘, ‚Vyjmenujte jména všech generálních tajemníků NATO od roku 1955 po dnešek‘ a tak dále. Ale nebojte, půjde-li to takhle dál, jistě se i takových otázek brzy dočkáme,“ konstatuje Petr Žantovský.

Zpravodajský kanál neČT24 mu položil otázku, co soudí o dosud nepřekonaném vystoupení Věry Jourové pro Český rozhlas o možnosti zakázat Twitteru působení v EU, protože se odmítá podřídit cenzorským požadavkům Evropské komise, této nikým nevolené mocenské struktury hrající si na evropskou vládu. „Můj názor je prostý: Uvedená kauza je dalším důkazem toho, jak vedení Evropské unie včetně Věry Jourové – a často za její velice agilní aktivity – nakládá s kontinentem, jeho obyvateli a jejich právy jako se svým výlučným majetkem. Evropská komise není nadána žádnou vyšší mocí, která by stanovila, že může rozhodovat o čemkoli, co se jí zlíbí, i když mnohé náznaky toho najdeme v tragické Lisabonské smlouvě,“ poukazuje mediální odborník.

Jourovou bychom měli hnát k odpovědnosti

Upozorňuje, že však Evropská komise ani celá EU nemohou vydávat žádné právní reglementy, které by byly v přímém rozporu s mezinárodními úmluvami. „Například s Všeobecnou deklarací lidských práv OSN z roku 1949, která garantuje neomezenou svobodu vyhledávat, přijímat a šířit svobodně informace pro každého jednotlivce. Podobně se ke svobodě slova staví 1. dodatek Ústavy USA i naše Ústava. Evropská komise zde ústy Věry Jourové pošlapává základy mezinárodního práva. Místo toho, abychom jí za to tleskali, měli bychom ji hnát k odpovědnosti. Když jsme u Jourové – ona je typický příklad pravidelného zjevu v evropské administrativě: nejvyšší posty tu zaujímají lidé, kteří neobstáli v domácí politice – viz Prodi, Barroso, Špidla a další,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Není na škodu připomenout, že Věra Jourová rok a čtvrt působila jako náměstkyně ministra pro místní rozvoj, než byla po opakovaných stížnostech ministra Radka Martínka z funkce odvolána. A v Sobotkově vládě vydržela jako ministryně pro místní rozvoj všehovšudy osm měsíců. „Pak ji, žel, Andrej Babiš poslal dělat ostudu do Evropské komise. Už proto takoví lidé nemohou být a také nejsou žádnými přirozenými autoritami. Přesto mají značnou moc a vyžadují si jí čím dál větší porce. Chovají se jako totalitní vládci, jichž byly plné dějiny. Jakmile začne vládce pošlapávat svobodu občana sdělovat či vůbec držet vlastní názor, začíná různě dlouhé, ale jisté odpočítávání do nezvratného konce toho režimu. To neznamená, že nastane zítra a bude bezbolestný,“ uznává mediální analytik.

Žádná cenzura není absolutní a navždy

Konkrétně u Twitteru ho zaráží, že se Evropská komise tváří udiveně, že se někdo odvažuje postavit se jejímu diktátu. „Jako by si nevšimli, že i s jejich přispěním zavládl v Evropě a atlantickém prostoru volný trh, který zatím předpokládá svobodu nakládání s majetkem, jímž může být i sociální síť nebo jiné médium. Komise zde bojuje nejen proti vlastním obyvatelům, ale též proti vlastníkům podnikajícím za vlastní peníze a prodávajícím určité unikátní služby. Vždyť přece konec cenzury na Twitteru znamená jeho osvobození, a tedy lze očekávat i zvýšený zájem uživatelů, zbavených hrozby restrikce, a tedy i nárůst reklamních prostředků, které tudy potečou. Musk není filantrop, jen četl Hayeka, Friedmana a další, a proto ví, že dobrý byznys lze dělat jen svobodně ve svobodném prostředí. A protože má dost prostředků, umí si tu svobodu zajistit. Za mě je to na výbornou,“ chválí Petr Žantovský.

A vrací se ještě k té čím dál víc vyžadované cenzuře. „Vzpomeňte, jak komunisté bojovali proti ‚štvavým vysílačkám‘ nebo nacisté proti vysílání z Londýna, ale stejně nedosáhli stavu, kdy by nikdo neposlouchal Mnichov nebo Londýn. Žádná cenzura není absolutní a navždy. Je úplně jedno, bude-li v Evropské unii působit Twitter nebo jiné médium. Lidé zvyklí na svobodný informační prostor si podobnou platformu v podstatě vynutí vždy zas a znovu. Když začali špehovat WhatsApp, zrodil se Telegram,“ upozorňuje mediální odborník.

Měla by vytáhnout své dívčí vojsko na Peking

Mezi mladými je dnes nejpopulárnější sociální síť Tik Tok, a ta je čínská. „Co na to soudružka Jourová? Kdy vytáhne své dívčí vojsko na Peking? Ale vážně. Dnešní éra zákazů a upírání svobod je zlá, hodně zlá, roste z ní Orwellistán jak vyšitý. Smutné je, že se to děje za urputné a fanatické spolupráce našich politických špiček – z vlády i z Parlamentu. Věřím, že jednou budou muset skládat účty, třeba generaci našich dětí, které to omezení svobody slova ještě tolik nepociťují, ale spolu s ekonomickým krachem přijde bolestivé probuzení i v této sféře,“ dodává Petr Žantovský.

