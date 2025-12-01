Štěpánek (Trikolora): Země Evropské unie se snaží, seč jim síly stačí

Propagandistická média hlavního proudu nám už tak dlouho valí do hlav svůj vylhaný a pokřivený obraz světa, že často už ani nevnímáme, jaké jsou to pitomosti. Tak kupříkladu v sobotních Hlavních zprávách na TV Prima opět zaznělo, že Rusko je v hluboké mezinárodní izolaci.
Opravdu? Opravdu je v hluboké mezinárodní izolaci země, jejíž prezident nedávno navštívil Spojené státy americké, aby na Aljašce jednal s americkým prezidentem? Opravdu je v hluboké mezinárodní izolaci země, jež je jednou ze zakládajících zemí společenství BRICS, jež sdružuje nejlidnatější země světa, a ty země se pravidelně scházejí? Opravdu je v hluboké mezinárodní izolaci země, kterou zcela běžně navštěvují politici naprosté většiny zemí světa?
Fajn, země Evropské unie, a ještě zdaleka ne všechny, se o to, aby to tak bylo, snaží, seč jim síly stačí, jenže ono to tak, jak plyne z výše uvedeného, prostě není.
Proč nám média hlavního proudu takhle strašně lžou? Jsou ti redaktoři opravdu tak nekonečně pitomí, nebo jen navedení nebo jsou jen tak ze setrvačnosti úplně mimo.
(Dodatek pro ty pomalejší: Tento post není o výuce cizích jazyků.)
Mgr. Petr Štěpánek
