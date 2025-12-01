Štěpánek (Trikolora): Země Evropské unie se snaží, seč jim síly stačí

01.12.2025 19:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k údajně hluboké mezinárodní izolaci Ruska

Štěpánek (Trikolora): Země Evropské unie se snaží, seč jim síly stačí
Foto: Archiv P. Štěpánka
Popisek: První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek

Propagandistická média hlavního proudu nám už tak dlouho valí do hlav svůj vylhaný a pokřivený obraz světa, že často už ani nevnímáme, jaké jsou to pitomosti. Tak kupříkladu v sobotních Hlavních zprávách na TV Prima opět zaznělo, že Rusko je v hluboké mezinárodní izolaci.

Opravdu? Opravdu je v hluboké mezinárodní izolaci země, jejíž prezident nedávno navštívil Spojené státy americké, aby na Aljašce jednal s americkým prezidentem? Opravdu je v hluboké mezinárodní izolaci země, jež je jednou ze zakládajících zemí společenství BRICS, jež sdružuje nejlidnatější země světa, a ty země se pravidelně scházejí? Opravdu je v hluboké mezinárodní izolaci země, kterou zcela běžně navštěvují politici naprosté většiny zemí světa?

Fajn, země Evropské unie, a ještě zdaleka ne všechny, se o to, aby to tak bylo, snaží, seč jim síly stačí, jenže ono to tak, jak plyne z výše uvedeného, prostě není.

Proč nám média hlavního proudu takhle strašně lžou? Jsou ti redaktoři opravdu tak nekonečně pitomí, nebo jen navedení nebo jsou jen tak ze setrvačnosti úplně mimo.

(Dodatek pro ty pomalejší: Tento post není o výuce cizích jazyků.)

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Psali jsme:

Štěpánek (Trikolora): 12 let od ukrajinského státního převratu
Štěpánek (Trikolora): Někteří dál a dál milují staré pohádky
Štěpánek (Trikolora): Mediální zločinci a nepřemýšlející ovce
Štěpánek (Trikolora): Hradní šašek versus učitelka aneb Když dva dělají totéž

