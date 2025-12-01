Macinka (Motoristé): Filip Turek je bezúhonná osoba

01.12.2025 18:09 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na údajné skandály Filipa Turka

Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Macinka

Filip Turek je bezúhonná osoba. Většina věcí, které se okolo něj objevují v médiích, jsou čistý pokus o skandalizaci, který není založený na realitě. Nejabsurdnější je publicita okolo jeho černé stavby.

Filip Turek si pořídil pozemek, na kterém předchozí majitel zahájil černou stavbu a on se to jen snažil uvést do právního souladu. To se mu podařilo, před několika týdny všechna povolení obdržel. Takže titulky, že si staví černé stavby, jsou absolutně nefér.

Pokud by toto měla být jedna z překážek, aby se jedna z nejviditelnějších osobností jedné z koaličních stran nemohla stát členem vlády, tak je to absurdní a za hranou.

Jaký je postoj Motoristů k vznikající vládě? Proč není v parlamentní delegaci na Slovensko nikdo z odcházející vládní koalice? A jak je to s CHKO Soutok? Více se dozvíte ZDE.

